Російські обстріли пошкодили інфраструктуру на Рівненщині, - ОВА
Російські війська протягом дня здійснювали обстріли громад на півночі Рівненської області, внаслідок чого зафіксовано пошкодження інфраструктури.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні голови Рівненської обласної військової адміністрації Олександра Коваля.
Ліквідація наслідків ворожих ударів
За словами очільника ОВА, атаки тривали майже протягом усієї доби та були спрямовані на північні райони області. Попри інтенсивні обстріли, обійшлося без постраждалих серед цивільного населення.
Олександр Коваль зазначив, що день був складним для регіону, однак найважливіше — збережені людські життя.
"Сьогодні був важкий день для Рівненщини. Ворог майже упродовж доби атакував наші північні райони. На щастя, люди не постраждали. Втім, маємо ушкодження інфраструктури", — повідомив голова ОВА.
Наразі профільні служби працюють на місцях і займаються ліквідацією наслідків ворожих ударів. Обсяги пошкоджень уточнюються.
РФ вдарила по Вільнянську на Запоріжжі
Також у неділю, 11 січня, російські війська атакували безпілотниками Вільнянськ у Запорізькій області.
Унаслідок обстрілу зруйновано та пошкоджено житлові будинки, загинула жінка. Ще одна людина поранена.
Увечері неділі, 11 січня, російські військові продовжили обстріли України. У низці регіонів пролунав сигнал повітряної тривоги.
- Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!
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