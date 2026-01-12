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Росія атакує Україну ударними дронами, - Повітряні сили (оновлено)
Надвечір неділі, 11 січня, триває ворожа атака безпілотниками.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих дронів
"Нові групи БпЛА на півночі Чернігівщини, курсом на захід", - повідомлялося о 15:56.
Житомирщина: БпЛА у напрямку н.п.Народичі, курс західний, - повідомлялося о 16:36.
О 17:09 ПС повідомили:
- Київщина: БпЛА у напрямку Броварів/Київ.
- Житомирщина: БпЛА повз Коростень.
Рух БпЛА на Сумщині та Чернігівщині
- Сумщина: група БпЛА на північ від Шостки, - повідомлялося о 17:34.
- Чернігівщина: БпЛА в напрямку Холмів, Батурина та Любеча, - повідомлялося о 17:54.
- Чернігівщина: БпЛА в напрямку м.Ніжин, - повідомлялося о 18:17.
- БпЛА на Сумщині, повз Хотінь в напрямку м.Суми, - повідомлялося о 19:01.
- БпЛА з Чернігівщини курсом на Київщину (Вишгородський район), - повідомлялося о 19:17.
Оновлення
- БпЛА на Київщині, Бучанський район, курс південно-західний, - повідомлялося о 19:50.
- БпЛА на Сумщині, напрямок Шостка, - повідомлялося о 19:53.
- БпЛА на сході Житомирщини, вектор м.Житомир, - повідомлялося о 20:25.
- БпЛА на Чернігівщині, повз н.п.Батурін курс південно-західний, - повідомлялося о 21:02.
- Група БпЛА в акваторії Чорного моря курсом на Затоку/Чорноморськ, - повідомлялося о 21:07.
- БпЛА в напрямку м.Житомир з півночі, - повідомлялося о 21:07.
Оновлення
- БпЛА в напрямку м.Суми з півночі, - повідомлялося о 21:42.
- БпЛА на сході Дніпропетровщини (Синельниківський район), курс західний, - повідомлялося о 22:43.
- БпЛА на півдні Миколаївщині, напрямок н.л.Березанка, - повідомлялося о 22:59.
- БпЛА з Миколаївщини курсом на Одещину, - повідомлялося о 23:09.
- Група БпЛА в акваторії Чорного моря курсом на Одесу, - повідомлялося о 23:23.
- Група БпЛА на Одесу з півночі, - повідомлялося о 23:32.
Оновлення
- БпЛА на Київщині, напрямок Боярка, - повідомлялося о 23:32.
- БпЛА на Київщині, напрямок Фастів, - повідомлялося о 23:46.
- БпЛА на півночі Чернігівщини, напрямок н.п.Городня, - повідомлялося о 23:47.
- БпЛА на Чернігівщині, курс південно-західний, - повідомлялося о 00:16.
- БпЛА з Чернігівщини курсом на Київщину (Вишгородський район), - повідомлялося о 00:23.
- Група БпЛА в акваторії Чорного моря курсом на Одещину, - повідомлялося о 00:45.
Оновлення
- Група БпЛА в акваторії Чорного моря курсом на Чорноморськ, - повідомлялося о 00:58.
- БпЛА з Київщини курсом на Житомирщину, - повідомлялося о 01:02.
- БпЛА на Сумщині, повз н.п.Терни курсом на захід, - повідомлялося о 01:25.
- БпЛА на Київ з заходу, - повідомлялося о 01:26.
- БпЛА на Одещині, напрямок на н.п. Роздільна, - повідомлялося о 01:31.
- БпЛА на м.Київ з півночі, - повідомлялося о 01:35.
Топ коментарі
+15 Amber
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