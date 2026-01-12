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Новини Атака безпілотників
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Росія атакує Україну ударними дронами, - Повітряні сили (оновлено)

У регіонах оголошують повітряну тривогу через ворожі безпілотники

Надвечір неділі, 11 січня, триває ворожа атака безпілотниками. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Рух ворожих дронів

"Нові групи БпЛА на півночі Чернігівщини, курсом на захід", - повідомлялося о 15:56.

Житомирщина: БпЛА  у напрямку н.п.Народичі, курс західний, - повідомлялося о 16:36.

О 17:09 ПС повідомили:

  • Київщина: БпЛА у напрямку Броварів/Київ.
  • Житомирщина: БпЛА повз Коростень.

Рух БпЛА на Сумщині та Чернігівщині

  • Сумщина: група БпЛА на північ від Шостки, - повідомлялося о 17:34.
  • Чернігівщина: БпЛА в напрямку Холмів, Батурина та Любеча, - повідомлялося о 17:54.
  • Чернігівщина: БпЛА в напрямку м.Ніжин, - повідомлялося о 18:17.
  • БпЛА на Сумщині, повз Хотінь в напрямку м.Суми, - повідомлялося о 19:01.
  • БпЛА з Чернігівщини курсом на Київщину (Вишгородський район), - повідомлялося о 19:17. 

Оновлення

  • БпЛА на Київщині, Бучанський район, курс південно-західний, - повідомлялося о 19:50.
  • БпЛА на Сумщині, напрямок Шостка, - повідомлялося о 19:53.
  • БпЛА на сході Житомирщини, вектор м.Житомир, - повідомлялося о 20:25.
  • БпЛА на Чернігівщині, повз н.п.Батурін курс південно-західний, - повідомлялося о 21:02.
  • Група БпЛА в акваторії Чорного моря курсом на Затоку/Чорноморськ, - повідомлялося о 21:07.
  • БпЛА в напрямку м.Житомир з півночі, - повідомлялося о 21:07. 

Оновлення

  • БпЛА в напрямку м.Суми з півночі, - повідомлялося о 21:42.
  • БпЛА на сході Дніпропетровщини (Синельниківський район), курс західний, - повідомлялося о 22:43.
  • БпЛА на півдні Миколаївщині, напрямок н.л.Березанка, - повідомлялося о 22:59.
  • БпЛА з Миколаївщини курсом на Одещину, - повідомлялося о 23:09.
  • Група БпЛА в акваторії Чорного моря курсом на Одесу, - повідомлялося о 23:23.
  • Група БпЛА на Одесу з півночі, - повідомлялося о 23:32. 

Оновлення

  • БпЛА на Київщині, напрямок Боярка, - повідомлялося о 23:32.
  • БпЛА на Київщині, напрямок Фастів, - повідомлялося о 23:46.
  • БпЛА на півночі Чернігівщини, напрямок н.п.Городня, - повідомлялося о 23:47.
  • БпЛА на Чернігівщині, курс південно-західний, - повідомлялося о 00:16.
  • БпЛА з Чернігівщини курсом на Київщину (Вишгородський район), - повідомлялося о 00:23.
  • Група БпЛА в акваторії Чорного моря курсом на Одещину, - повідомлялося о 00:45. 

Оновлення

  • Група БпЛА в акваторії Чорного моря курсом на Чорноморськ, - повідомлялося о 00:58.
  • БпЛА з Київщини курсом на Житомирщину, - повідомлялося о 01:02.
  • БпЛА на Сумщині, повз н.п.Терни курсом на захід, - повідомлялося о 01:25.
  • БпЛА на Київ з заходу, - повідомлялося о 01:26.
  • БпЛА на Одещині, напрямок на н.п. Роздільна, - повідомлялося о 01:31.
  • БпЛА на м.Київ з півночі, - повідомлялося о 01:35.

Читайте також: Знешкоджено 125 ворожих БпЛА зі 154, є влучання на 18 локаціях, - Повітряні сили

Автор: 

безпілотник БпЛА (6145) атака (1885) Повітряні сили (3576)
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Топ коментарі
+15
Горіть у пеклі кацапи довбані 🔥🔥🔥
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11.01.2026 17:43 Відповісти
+4
Фото збитого реактивного безпілотника-ракети Герань-5


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11.01.2026 17:29 Відповісти
+4
От зараз всього 3 шахеди летіли на Київ: всі три прилетіли/знищились близько до центру. Це ж і є той потужний захист від ткаченка, "чисте небо"? Дрони-перехоплювачі? Чи знов винен Кличко?
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12.01.2026 01:59 Відповісти

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