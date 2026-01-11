Знешкоджено 125 ворожих БпЛА зі 154, є влучання на 18 локаціях, - Повітряні сили

У ніч на 11 січня 2026 року противник атакував Україну 154 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, близько 110 із них - "шахеди".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ і посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

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Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 125 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Наслідки

Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголошують Повітряні сили.

Що передувало?