Уничтожено 125 вражеских БПЛА из 154, есть попадания в 18 локациях, - Воздушные силы
В ночь на 11 января 2026 года противник атаковал Украину 154 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, около 110 из них - "шахеды".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Как отработала наша ПВО?
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 125 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Последствия
Зафиксировано попадание 22 ударных БПЛА на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - отмечают Воздушные силы.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером субботы, 10 января, Россия атакует Украину шахедами.
- Также отмечалось, что россияне нанесли удар дроном "Молния" по инфраструктурному объекту в Харькове.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль