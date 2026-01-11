РУС
Уничтожено 125 вражеских БПЛА из 154, есть попадания в 18 локациях, - Воздушные силы

Ночная атака БПЛА на Украину: ПВО уничтожила 125 дронов

В ночь на 11 января 2026 года противник атаковал Украину 154 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, около 110 из них - "шахеды".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил. 

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 125 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Последствия

Зафиксировано попадание 22 ударных БПЛА на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - отмечают Воздушные силы.

Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером субботы, 10 января, Россия атакует Украину шахедами.
  • Также отмечалось, что россияне нанесли удар дроном "Молния" по инфраструктурному объекту в Харькове.

