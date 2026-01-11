1 205 4
Россия атакует Украину ударными дронами, - Воздушные силы
Вечером воскресенья, 11 января, продолжается вражеская атака беспилотниками.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение вражеских дронов
"Новые группы БПЛА на севере Черниговщины, курсом на запад", - сообщалось в 15:56.
Житомирская область: БПЛА в направлении н.п.Народичи, курс западный, - сообщалось в 16:36.
В 17:09 ВС сообщили:
- Киевская область: БПЛА в направлении Броваров/Киева.
- Житомирская область: БПЛА мимо Коростеня.
Дрон має довжину близько 6 метрів та розмах крил до 5,5 метра. Апарат виконаний за нормальною аеродинамічною схемою, на відміну від попередніх "ґєраней".
Зокрема, встановлено використання системи супутникової навігації "комєта", а також реактивного двигуна Telefly.
Маса бойової частини становить близько 90 кг, заявлена дальність ураження - близько 1 000 км. Цей БпЛА суттєво конструктивно та технологічно схожий з іранським безпілотником Karrar.
Противник також опрацьовує варіанти застосування "ґєрань-5" з авіаційних носіїв, зокрема літаків Су-25, з метою збільшення дальності та здешевлення використання.