Россия атакует Украину ударными дронами, - Воздушные силы

Вечером воскресенья, 11 января, продолжается вражеская атака беспилотниками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Движение вражеских дронов

"Новые группы БПЛА на севере Черниговщины, курсом на запад", - сообщалось в 15:56.

Житомирская область: БПЛА в направлении н.п.Народичи, курс западный, - сообщалось в 16:36.

В 17:09 ВС сообщили:

Киевская область: БПЛА в направлении Броваров/Киева.

Житомирская область: БПЛА мимо Коростеня.

