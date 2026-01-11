РУС
Новости примененеи дронов рф
Украинская разведка показала обломки дрона "Герань-5", которым Россия атаковала Украину

Российский дрон-камикадзе Герань

Главное управление разведки показало новый дрон "Герань-5", которым Россия нанесла удар по территории Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, новый ударный беспилотник оккупанты применили против Украины в начале 2026 года во время комбинированных воздушных атак.

Российский дрон-камикадзе Герань

Читайте также: РФ выпустила по Украине почти 1100 дронов, более 890 КАБов и более 50 ракет за неделю, - Зеленский. ВИДЕО

Конструкция и аэродинамика

Как отмечается, беспилотник имеет длину около 6 метров и размах крыльев до 5,5 метра. В отличие от предыдущих модификаций линейки "Герань", аппарат выполнен по нормальной аэродинамической схеме. В то же время большинство ключевых узлов и компонентов унифицированы с другими образцами этой серии.

Российский дрон-камикадзе Герань

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сигнал Варшаве: экс-министр обороны Польши объяснил цель применения "Орешника"

Боевые характеристики

Масса боевой части составляет около 90 кг, заявленная дальность поражения - около 1 000 км.

"Как и в случае с предыдущими "Гераньями", этот БПЛА сложно считать собственной разработкой Российской Федерации. Зафиксировано существенное конструктивное и технологическое сходство с иранским беспилотником Karrar.

Российский дрон-камикадзе Герань

По имеющейся информации, противник также прорабатывает варианты применения "Герань-5" с авиационных носителей, в частности самолетов Су-25, с целью увеличения дальности и удешевления использования.

Российский дрон-камикадзе Герань

  • Специалисты ГУР МО Украины уже проводят всестороннее исследование образцов, примененных врагом. Подробный анализ конструкции, составных элементов и электронной компонентной базы в ближайшее время будет обнародован в разделе "Средства поражения" портала War&Sanctions.

Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье, 11 января, российский дрон "Молния" попал в инфраструктурный объект Харькова.

Смотрите: FPV-дрон "ждун" 151-й бригады ликвидировал двух африканских наемников РФ в Харьковской области. ВИДЕО

+6
Якщо ця конструкція безпілотників така успішна (а вона, на жаль, є), чому Україна просто не скопіювала її, не запустила в масове виробництво та не відправила рої назад туди, де їм справді місце? Натомість ми чуємо про всі ті розробки, які так і не були реалізовані.
показать весь комментарий
11.01.2026 19:06 Ответить
+3
Яка різниця, що не реалізувати?
показать весь комментарий
11.01.2026 19:08 Ответить
+2
не промахнешся
показать весь комментарий
11.01.2026 18:57 Ответить
