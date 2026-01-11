Украинская разведка показала обломки дрона "Герань-5", которым Россия атаковала Украину

Главное управление разведки показало новый дрон "Герань-5", которым Россия нанесла удар по территории Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, новый ударный беспилотник оккупанты применили против Украины в начале 2026 года во время комбинированных воздушных атак.

Конструкция и аэродинамика

Как отмечается, беспилотник имеет длину около 6 метров и размах крыльев до 5,5 метра. В отличие от предыдущих модификаций линейки "Герань", аппарат выполнен по нормальной аэродинамической схеме. В то же время большинство ключевых узлов и компонентов унифицированы с другими образцами этой серии.

Боевые характеристики

Масса боевой части составляет около 90 кг, заявленная дальность поражения - около 1 000 км.

"Как и в случае с предыдущими "Гераньями", этот БПЛА сложно считать собственной разработкой Российской Федерации. Зафиксировано существенное конструктивное и технологическое сходство с иранским беспилотником Karrar.

По имеющейся информации, противник также прорабатывает варианты применения "Герань-5" с авиационных носителей, в частности самолетов Су-25, с целью увеличения дальности и удешевления использования.

Специалисты ГУР МО Украины уже проводят всестороннее исследование образцов, примененных врагом. Подробный анализ конструкции, составных элементов и электронной компонентной базы в ближайшее время будет обнародован в разделе "Средства поражения" портала War&Sanctions.

