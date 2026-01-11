Сигнал Варшаве: экс-министр обороны Польши объяснил цель применения "Орешника"

Российский удар баллистической ракетой средней дальности типа "Орешник" по объекту во Львовской области, недалеко от границы с Польшей, имел политический и демонстративный характер.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии экс-министра национальной обороны Польши Януша Онишкевича агентству Укринформ.

По словам польского политика, Москва таким образом пыталась передать сигнал непосредственно Варшаве, а не изменить ситуацию на поле боя. Речь идет о попытке запугивания и демонстрации ракетных возможностей России.

Сигнал для Польши, а не военная необходимость

Онишкевич отметил, что удар по Львовской области следует рассматривать в контексте обсуждений о будущей роли польского города Жешув как ключевого логистического хаба поддержки Украины.

"Это скорее был сигнал для Польши. Россия демонстрировала, что имеет возможности атаковать объекты такого типа ракетами, которые сложно перехватить", - подчеркнул экс-министр обороны Польши.

В то же время он подчеркнул, что такая демонстрация силы не повлияет на позицию Варшавы относительно дальнейшей поддержки Украины в войне с РФ.

Демонстрация и запугивание без реальных последствий

Польский политик сравнил этот ракетный удар с ночной атакой российских дронов на территорию Польши в сентябре прошлого года. В обоих случаях, по его словам, средства поражения не имели боевых частей, что подтверждает демонстративный характер действий России.

Онишкевич отметил, что подобные шаги Кремля не достигли цели и не вызвали паники ни в польском обществе, ни среди руководства государства. Польша не изменила своей политики и продолжает поддерживать Украину.

Ранее спикер МИД Польши Мацей Вевюр также заявил, что Варшава и в дальнейшем будет помогать Киеву, а Россия должна осознать невозможность достижения своих стратегических целей путем агрессии.

Напомним, Украина еще до начала российской атаки предупредила Польшу о возможном применении Россией баллистической ракеты "Орешник", что позволило польской армии подготовить системы противовоздушной обороны и отследить траекторию цели.

