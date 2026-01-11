РУС
Новости Удар Орешником по Львову
2 300 33

Сигнал Варшаве: экс-министр обороны Польши объяснил цель применения "Орешника"

Орешник вблизи границы с Польшей имел политический подтекст

Российский удар баллистической ракетой средней дальности типа "Орешник" по объекту во Львовской области, недалеко от границы с Польшей, имел политический и демонстративный характер.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии экс-министра национальной обороны Польши Януша Онишкевича агентству Укринформ.

По словам польского политика, Москва таким образом пыталась передать сигнал непосредственно Варшаве, а не изменить ситуацию на поле боя. Речь идет о попытке запугивания и демонстрации ракетных возможностей России.

Сигнал для Польши, а не военная необходимость

Онишкевич отметил, что удар по Львовской области следует рассматривать в контексте обсуждений о будущей роли польского города Жешув как ключевого логистического хаба поддержки Украины.

"Это скорее был сигнал для Польши. Россия демонстрировала, что имеет возможности атаковать объекты такого типа ракетами, которые сложно перехватить", - подчеркнул экс-министр обороны Польши.

В то же время он подчеркнул, что такая демонстрация силы не повлияет на позицию Варшавы относительно дальнейшей поддержки Украины в войне с РФ.

Демонстрация и запугивание без реальных последствий

Польский политик сравнил этот ракетный удар с ночной атакой российских дронов на территорию Польши в сентябре прошлого года. В обоих случаях, по его словам, средства поражения не имели боевых частей, что подтверждает демонстративный характер действий России.

Онишкевич отметил, что подобные шаги Кремля не достигли цели и не вызвали паники ни в польском обществе, ни среди руководства государства. Польша не изменила своей политики и продолжает поддерживать Украину.

  • Ранее спикер МИД Польши Мацей Вевюр также заявил, что Варшава и в дальнейшем будет помогать Киеву, а Россия должна осознать невозможность достижения своих стратегических целей путем агрессии.

Напомним, Украина еще до начала российской атаки предупредила Польшу о возможном применении Россией баллистической ракеты "Орешник", что позволило польской армии подготовить системы противовоздушной обороны и отследить траекторию цели.

Топ комментарии
+6
На жаль, це не змінює того факту, що він летить зі швидкістю 11 Махів і обидва рази його не перехопили. Навіть із системою Patriot.
11.01.2026 18:30 Ответить
+3
в селі не було Патріота
11.01.2026 18:32 Ответить
+1
Що має пояснити мін оборони Польщі якщо вони не воюють? Воно ж нічого не знає про це
11.01.2026 18:25 Ответить
Що має пояснити мін оборони Польщі якщо вони не воюють? Воно ж нічого не знає про це
11.01.2026 18:25 Ответить
Словаки сигнал вже прийняли:
Президент Словаччини Петер Пеллегріні, прем'єр-міністр Роберт Фіцо та голова Національної ради Ріхард Раші заявили, що узгодили спільну позицію щодо відмови https://zaxid.net/troye_lideriv_slovachchini_zayavili_pro_vidmovu_vid_podalshoyi_viyskovoyi_pidtrimki_ukrayini_n1627751 від подальшої підтримки України.
11.01.2026 18:36 Ответить
Саме так! Якщо зануритися у польскі соцмережах, то складається враження що, щонайменше 95% поляків бажають того ж самого ....
11.01.2026 18:55 Ответить
А наш мін оборони багато зможе пояснити?
Що воно про це знає?
11.01.2026 18:38 Ответить
За даними українських експертів, "Орєшнік" базується на застарілих технологіях - CNN
11.01.2026 18:26 Ответить
11.01.2026 18:27 Ответить
6П3С
11.01.2026 18:31 Ответить
Звичайний тогочасний совковий кварц.
Зазвичай у відповідальних випадках у термокамері....
11.01.2026 18:59 Ответить
В «Орєшніку» встановлено гіроскоп, з яким ще Гагарін у космос літав, і радіолампи радянських часів, - https://edition.cnn.com/2026/01/09/europe/russia-oreshnik-missile-ukraine-explainer-intl-cmd CNN

Російська ракета «Орєшнік», якою Росія вдруге атакувала Україну в ніч на 9 січня 2026 року, виготовлена із застарілих радянських компонентів. Про це в інтерв'ю CNN повідомив керівник лабораторії досліджень КНДІСЕ Андрій Кульчицький.

Аналіз уламків ракети спростовує заяви путіна про «новітню» зброю.
11.01.2026 18:26 Ответить
ага
11.01.2026 18:28 Ответить
зліпили с того шо було
11.01.2026 18:30 Ответить
На жаль, це не змінює того факту, що він летить зі швидкістю 11 Махів і обидва рази його не перехопили. Навіть із системою Patriot.
11.01.2026 18:30 Ответить
в селі не було Патріота
11.01.2026 18:32 Ответить
перший в степу впав і цей в лісі
11.01.2026 18:33 Ответить
Перший впав, куди вони й хотіли.
11.01.2026 18:42 Ответить
При его штатных боеголовках это, увы, уже не его проблемы.
11.01.2026 18:43 Ответить
Як я Вас розумію, люди не чемно та не з повагою відносяться до славного здобудку видатних радянських комсомольсько-фашистських конструкторів! Замість того щоб в "трепете" злякатись "чудо оружію",українці пишуть коментарі - " кусок лайна впав десь в лісі", чи " лампи з діодами перегоріли на швидкості 13 мах".
11.01.2026 18:59 Ответить
Чистые жёлтые провода на фоне обгоревшей платы, на плате прекрасно видно какая-то микросхема с смд пайкой, для ламп есть специальные крепления, так их не паяют, количество ножек у лампы и количество проводов разное, чистая( и удивительно целая ) лампа припаянная к обгоревшей плате. Так что я хз, что это за фото. Техника на лампах, кстати, это единственное из электроники, что будет работать после атомного взрыва.
11.01.2026 18:41 Ответить
Ніяка лампа на ракеті не ставиться в *есть специальные крепления*. Для цього є спеціальні лампи з виводами під пайку.
11.01.2026 18:51 Ответить
Я не про ракеты, я про лампы в бытовой технике. Тем более в ракете никто не будет использовать навесной монтаж.
11.01.2026 19:11 Ответить
какая-то микросхема с смд пайкой

інколи краще жувати
11.01.2026 19:09 Ответить
Тогда как называется радиоэлемент прямоугольной формы с 7-ю выводами по обоим сторонам?
11.01.2026 19:15 Ответить
https://share.google/cwa0YOKzSdkvTw3yr Фіг его знает
В 90-е пʼять лет учишся на фвзфаке ДГУ. Каждьіє вьіходньіє ходил на рьінок Мєтєор. Там два етажа стадіона таких мікрух бьіло. Тьісячі і тьісячі. Ліца кавказкой національності іх кілограммамі грєблі.
11.01.2026 20:06 Ответить
Не повторюйте чиюсь тупу маячню. Ті лампи якраз призначені для роботи в умовах нашквалт ядерного вибуху. Нехай мікросхема попробує. І гіроскоп також. Нехай хтось зіб'є з толку механічний. Так, не точно, мабуть. Але для атомної зброї це і не треба.
11.01.2026 18:48 Ответить
А ось і уривок з репортажу CNN з українськими субтитрами:

https://streamable.com/x741qk
11.01.2026 19:37 Ответить
Днiпро був в степу чи в лiсi?
11.01.2026 18:35 Ответить
не Дніпро,а орешнік
11.01.2026 18:38 Ответить
Щодо останнього "лісу" теж вже поповзли нехороші історії.
11.01.2026 18:41 Ответить
є фото
11.01.2026 18:56 Ответить
Я не схильний довіряти таким історіям, але те що вони з'явилися - факт.
11.01.2026 19:12 Ответить
Росія спробувала вдарити по Україні "Орєшніком" вдруге, але той впав ще на території РФ. 06 лютого 2025.
11.01.2026 18:42 Ответить
Тоді все чудово! Немає чого боятися.
11.01.2026 18:59 Ответить
 
 