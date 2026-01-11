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Новини Удар Орєшніком по Львову
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Сигнал Варшаві: ексміністр оборони Польщі пояснив мету застосування "Орєшніка"

Орєшнік поблизу кордону з Польщею мав політичний підтекст

Російський удар балістичною ракетою середньої дальності типу "Орєшнік" по об’єкту у Львівській області, поблизу кордону з Польщею, мав політичний і демонстративний характер.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у коментарі ексміністра національної оборони Польщі Януша Онишкевича агентству Укрінформ.

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За словами польського політика, Москва таким чином намагалася передати сигнал безпосередньо Варшаві, а не змінити ситуацію на полі бою. Йдеться про спробу залякування та демонстрацію ракетних можливостей Росії.

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Сигнал для Польщі, а не військова необхідність

Онишкевич зазначив, що удар по Львівщині слід розглядати в контексті обговорень щодо майбутньої ролі польського міста Жешув як ключового логістичного хабу підтримки України.

"Це радше був сигнал для Польщі. Росія демонструвала, що має можливості атакувати об’єкти такого типу ракетами, які складно перехоплювати", — наголосив ексміністр оборони Польщі.

Водночас він підкреслив, що така демонстрація сили не вплине на позицію Варшави щодо подальшої підтримки України у війні з РФ.

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Демонстрація і залякування без реальних наслідків

Польський політик порівняв цей ракетний удар із нічною атакою російських дронів на територію Польщі у вересні минулого року. У обох випадках, за його словами, засоби ураження не мали бойових частин, що підтверджує демонстративний характер дій Росії.

Онишкевич зауважив, що подібні кроки Кремля не досягли мети й не викликали паніки ані в польському суспільстві, ані серед керівництва держави. Польща не змінила своєї політики та продовжує підтримувати Україну.

  • Раніше речник МЗС Польщі Мацей Вевюр також заявив, що Варшава і надалі допомагатиме Києву, а Росія має усвідомити неможливість досягнення своїх стратегічних цілей шляхом агресії.

Нагадаємо, Україна ще до початку російської атаки попередила Польщу про можливе застосування Росією балістичної ракети "Орєшнік", що дозволило польській армії підготувати системи протиповітряної оборони та відстежити траєкторію цілі.

Також читайте: Міноборони РФ заявило про удар "Орєшніком" по Україні: це "відповідь" на "атаку" резиденції Путіна

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Львів (3338) Польща (9653) балістичні ракети (669) Орєшнік (66)
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Топ коментарі
+10
На жаль, це не змінює того факту, що він летить зі швидкістю 11 Махів і обидва рази його не перехопили. Навіть із системою Patriot.
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11.01.2026 18:30 Відповісти
+8
в селі не було Патріота
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11.01.2026 18:32 Відповісти
+7
В «Орєшніку» встановлено гіроскоп, з яким ще Гагарін у космос літав, і радіолампи радянських часів, - https://edition.cnn.com/2026/01/09/europe/russia-oreshnik-missile-ukraine-explainer-intl-cmd CNN

Російська ракета «Орєшнік», якою Росія вдруге атакувала Україну в ніч на 9 січня 2026 року, виготовлена із застарілих радянських компонентів. Про це в інтерв'ю CNN повідомив керівник лабораторії досліджень КНДІСЕ Андрій Кульчицький.

Аналіз уламків ракети спростовує заяви путіна про «новітню» зброю.
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11.01.2026 18:26 Відповісти

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