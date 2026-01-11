Сигнал Варшаві: ексміністр оборони Польщі пояснив мету застосування "Орєшніка"

Російський удар балістичною ракетою середньої дальності типу "Орєшнік" по об’єкту у Львівській області, поблизу кордону з Польщею, мав політичний і демонстративний характер.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у коментарі ексміністра національної оборони Польщі Януша Онишкевича агентству Укрінформ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За словами польського політика, Москва таким чином намагалася передати сигнал безпосередньо Варшаві, а не змінити ситуацію на полі бою. Йдеться про спробу залякування та демонстрацію ракетних можливостей Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Очікуємо від Радбезу ООН дуже конкретних кроків для припинення російської агресії, - постпред Мельник

Сигнал для Польщі, а не військова необхідність

Онишкевич зазначив, що удар по Львівщині слід розглядати в контексті обговорень щодо майбутньої ролі польського міста Жешув як ключового логістичного хабу підтримки України.

"Це радше був сигнал для Польщі. Росія демонструвала, що має можливості атакувати об’єкти такого типу ракетами, які складно перехоплювати", — наголосив ексміністр оборони Польщі.

Водночас він підкреслив, що така демонстрація сили не вплине на позицію Варшави щодо подальшої підтримки України у війні з РФ.

Читайте: "Орєшнік", яким РФ вдарила по Львівщині, влучив в цех державного підприємства, - Reuters

Демонстрація і залякування без реальних наслідків

Польський політик порівняв цей ракетний удар із нічною атакою російських дронів на територію Польщі у вересні минулого року. У обох випадках, за його словами, засоби ураження не мали бойових частин, що підтверджує демонстративний характер дій Росії.

Онишкевич зауважив, що подібні кроки Кремля не досягли мети й не викликали паніки ані в польському суспільстві, ані серед керівництва держави. Польща не змінила своєї політики та продовжує підтримувати Україну.

Раніше речник МЗС Польщі Мацей Вевюр також заявив, що Варшава і надалі допомагатиме Києву, а Росія має усвідомити неможливість досягнення своїх стратегічних цілей шляхом агресії.

Нагадаємо, Україна ще до початку російської атаки попередила Польщу про можливе застосування Росією балістичної ракети "Орєшнік", що дозволило польській армії підготувати системи протиповітряної оборони та відстежити траєкторію цілі.

Також читайте: Міноборони РФ заявило про удар "Орєшніком" по Україні: це "відповідь" на "атаку" резиденції Путіна