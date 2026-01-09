Україна заздалегідь попереджала Польщу про запуск Росією "Орєшніка", - ЗМІ

Україна ще до початку російської атаки попередила Польщу про можливе застосування Росією балістичної ракети "Орєшнік", що дозволило польській армії підготувати системи протиповітряної оборони та відстежити траєкторію цілі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на польське видання RMF24.

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За інформацією медіа, українська сторона заздалегідь поінформувала Польщу про загрозу застосування Росією балістичних ракет середньої дальності.

Під час самої атаки Київ також надавав Варшаві оперативну інформацію щодо повітряного об’єкта. Завдяки цьому оперативне командування Збройних сил Польщі знало параметри польоту ракети та ймовірну ціль.

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RMF24 зазначає, що польські системи моніторингу повітряного простору відстежували гіперзвукову ціль від моменту запуску, а наземні системи ППО були приведені у стан бойової готовності.

За даними видання, російська ракета "Орєшнік" упала на території Львівської області поблизу кордону з Польщею.

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