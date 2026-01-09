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Новини Удар Орєшніком по Львову
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Україна заздалегідь попереджала Польщу про запуск Росією "Орєшніка", - ЗМІ

польща

Україна ще до початку російської атаки попередила Польщу про можливе застосування Росією балістичної ракети "Орєшнік", що дозволило польській армії підготувати системи протиповітряної оборони та відстежити траєкторію цілі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на польське видання RMF24.

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За інформацією медіа, українська сторона заздалегідь поінформувала Польщу про загрозу застосування Росією балістичних ракет середньої дальності.

Під час самої атаки Київ також надавав Варшаві оперативну інформацію щодо повітряного об’єкта. Завдяки цьому оперативне командування Збройних сил Польщі знало параметри польоту ракети та ймовірну ціль.

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RMF24 зазначає, що польські системи моніторингу повітряного простору відстежували гіперзвукову ціль від моменту запуску, а наземні системи ППО були приведені у стан бойової готовності.

За даними видання, російська ракета "Орєшнік" упала на території Львівської області поблизу кордону з Польщею.

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Що передувало?

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Автор: 

Польща (9639) балістичні ракети (668)
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Топ коментарі
+13
Звісно, всіх треба попередити, окрім своїх громадян.

Щоб потім демонструвати потужність і незламність.
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09.01.2026 17:27 Відповісти
+7
В Польщі і в Румунії стоять бази ПРО заотмосферного перехоплення балістики з ракетами SAM-3. Можно було домовитись з НАТО про допомогу з такими цілями. Якщо би в нас був справжній президент, він би все давно порішав. Нажаль в нас рулить гравець геніталіями.
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09.01.2026 17:31 Відповісти
+7
- Алло,это Польша?На нас летит орешник.
- Вы предупредили своих граждан?
- Нет конечно,мы предупреждаем ВАС,что бы потом на этом попиариться,а своих мы предупреждаем только о майских шашлыках,ха-ха-ха.
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09.01.2026 17:54 Відповісти

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