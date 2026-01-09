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Новини Удар Орєшніком по Львову
2 026 22

Мерц про удар "Орєшніком": Загрозливі жести РФ не спрацюють, ми на боці України

Мерц прокоментував удар Орєшніком по Україні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що удар "Орєшніком" по Україні мав залякати Європу, але це не спрацює.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Росія знову ескалює конфлікт, застосувавши ракету "Орєшнік" проти цивільної енергетичної інфраструктури України у Львові, тоді як Україна, США та Європа прагнуть миру.

Загрозливі жести мають на меті посіяти страх, але вони не спрацюють. Ми стоїмо на боці України", - наголосив канцлер.

Мерц прокоментував удар Орєшніком по Україні

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Що передувало?

Читайте: Удар "Орєшніком" - це попередження Європі та США, - Каллас

Автор: 

Європа (2559) росія (70928) Мерц Фрідріх (484)
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Топ коментарі
+11
дайте тауруси
пошукайте но свої яйка
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09.01.2026 16:23 Відповісти
+6
Круто, але загрозливі жести лупашать Україну. Можеш бити його скільки хочеш, я тебе не боюся - так виглядає.
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09.01.2026 16:41 Відповісти
+2
Дякуємо пан Мерц ❤️🇺🇦 ❤️🇩🇪 !!! ...
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09.01.2026 16:26 Відповісти

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