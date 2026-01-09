Мерц про удар "Орєшніком": Загрозливі жести РФ не спрацюють, ми на боці України

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що удар "Орєшніком" по Україні мав залякати Європу, але це не спрацює.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Росія знову ескалює конфлікт, застосувавши ракету "Орєшнік" проти цивільної енергетичної інфраструктури України у Львові, тоді як Україна, США та Європа прагнуть миру.

Загрозливі жести мають на меті посіяти страх, але вони не спрацюють. Ми стоїмо на боці України", - наголосив канцлер.

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Що передувало?

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