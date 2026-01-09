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Мерц про удар "Орєшніком": Загрозливі жести РФ не спрацюють, ми на боці України
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що удар "Орєшніком" по Україні мав залякати Європу, але це не спрацює.
Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Росія знову ескалює конфлікт, застосувавши ракету "Орєшнік" проти цивільної енергетичної інфраструктури України у Львові, тоді як Україна, США та Європа прагнуть миру.
Загрозливі жести мають на меті посіяти страх, але вони не спрацюють. Ми стоїмо на боці України", - наголосив канцлер.
Що передувало?
- Напередодні моніторингові канали попереджали про можливу загрозу пуску ракети "Орєшнік" по Україні. Згодом у Львові пролунала серія вибухів.
- Місцева влада каже, що наразі невідомо, чи був це Орєшнік.
- У Міноборони РФ заявили, що вдарили по Україні "Орєшніком" нібито у відповідь на "атаку" резиденції Путіна.
- У Повітряних силах заявили, що РФ застосувала проти України балістичну ракету середньої дальності.
- СБУ оприлюднила фото уламків "Орєшніка".
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