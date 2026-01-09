Будріс про застосування РФ "Орєшніка" для атаки на Україну: Це плювок в обличчя всім, хто прагне миру

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс прокоментував чергову масовану атаку РФ на Україну, наголосивши, що застосування "Орєшніка" демонструє ставлення Кремля до мирних переговорів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Будріс написав у соцмережі Х.

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Атака РФ на Україну

"Поки Україна, США і європейські держави докладають максимум зусиль для припинення загарбницької війни РФ проти України і досягнення справедливого й сталого миру, терористична Росія продовжує демонструвати те, що вона робить "найкраще": поширює фейки про нібито атаку на резиденцію Путіна, щоб виправдати геноцидні удари по Україні, а потім запускає десятки ракет і сотні дронів по мирних українських містах і цивільних", – написав Будріс.

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Застосування "Орєшніка"

Крім того, він назвав застосування Росією балістичної ракети "Орєшнік" по Україні "нічим іншим, як цинічним плювком в обличчя всім, хто прагне миру".

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Час вжити заходів

"Чи залишимо ми це непоміченим, чи змусимо Росію відчути наслідки? Час вжити серйозних заходів, щоб раз і назавжди зламати російську воєнну машину. Шляхом посилення військової підтримки України та надійних гарантій безпеки для неї, "вбивчих санкцій" проти Росії та повної її ізоляції на міжнародній арені", – наголосив Будріс.

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