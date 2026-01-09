Будрис о применении РФ "Орешника" для атаки на Украину: Это плевок в лицо всем, кто стремится к миру

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис прокомментировал очередную массированную атаку РФ на Украину, подчеркнув, что применение "Орешника" демонстрирует отношение Кремля к мирным переговорам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Будрис написал в соцсети Х.

Атака РФ на Украину

"Пока Украина, США и европейские государства прилагают максимум усилий для прекращения захватнической войны РФ против Украины и достижения справедливого и устойчивого мира, террористическая Россия продолжает демонстрировать то, что она делает "лучше всего": распространяет фейки о якобы атаке на резиденцию Путина, чтобы оправдать геноцидные удары по Украине, а затем запускает десятки ракет и сотни дронов по мирным украинским городам и гражданским", – написал Будрис.

Применение "Орешника"

Кроме того, он назвал применение Россией баллистической ракеты "Орешник" по Украине "ничем иным, как циничным плевком в лицо всем, кто стремится к миру".

Время принять меры

"Оставим ли мы это незамеченным или заставим Россию почувствовать последствия? Время принять серьезные меры, чтобы раз и навсегда сломать российскую военную машину. Путем усиления военной поддержки Украины и надежных гарантий безопасности для нее, "убийственных санкций" против России и полной ее изоляции на международной арене", – подчеркнул Будрис.

Что предшествовало?