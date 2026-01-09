РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11538 посетителей онлайн
Новости Удар Орешником по Львову
838 4

Будрис о применении РФ "Орешника" для атаки на Украину: Это плевок в лицо всем, кто стремится к миру

Будрис об ударе Орешнико

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис прокомментировал очередную массированную атаку РФ на Украину, подчеркнув, что применение "Орешника" демонстрирует отношение Кремля к мирным переговорам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Будрис написал в соцсети Х.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Атака РФ на Украину

"Пока Украина, США и европейские государства прилагают максимум усилий для прекращения захватнической войны РФ против Украины и достижения справедливого и устойчивого мира, террористическая Россия продолжает демонстрировать то, что она делает "лучше всего": распространяет фейки о якобы атаке на резиденцию Путина, чтобы оправдать геноцидные удары по Украине, а затем запускает десятки ракет и сотни дронов по мирным украинским городам и гражданским", – написал Будрис.

Читайте: Удар "Орешником" – это предупреждение Европе и США, – Каллас

Применение "Орешника"

Кроме того, он назвал применение Россией баллистической ракеты "Орешник" по Украине "ничем иным, как циничным плевком в лицо всем, кто стремится к миру".

Читайте: Санду об ударе РФ "Орешником" по Львову: "Эта война приближается к Европе и представляет опасность"

Время принять меры

"Оставим ли мы это незамеченным или заставим Россию почувствовать последствия? Время принять серьезные меры, чтобы раз и навсегда сломать российскую военную машину. Путем усиления военной поддержки Украины и надежных гарантий безопасности для нее, "убийственных санкций" против России и полной ее изоляции на международной арене", – подчеркнул Будрис.

Что предшествовало?

Автор: 

россия (98632) баллистические ракеты (498) Будрис Кястутис (32)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Прям таки "США і європейські державидокладають максимум зусиль для припинення загарбницької війни РФ проти України"?
показать весь комментарий
09.01.2026 14:00 Ответить
Слухай, Будріс, ну які можуть бути претензії до хмари сарани?
Воно ж комахи! Хижі комахи, для котрих найголовніше - щоб їх боялись. І фсьо!!!
Фсьо па жызні-******!
показать весь комментарий
09.01.2026 14:32 Ответить
Мелоні , про це , скажи - бо вона , раптом , з кацапами "говорити" захотіла !
показать весь комментарий
09.01.2026 14:36 Ответить
Це що, першиій плювок?!
показать весь комментарий
09.01.2026 14:38 Ответить
 
 