Будрис о применении РФ "Орешника" для атаки на Украину: Это плевок в лицо всем, кто стремится к миру
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис прокомментировал очередную массированную атаку РФ на Украину, подчеркнув, что применение "Орешника" демонстрирует отношение Кремля к мирным переговорам.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Будрис написал в соцсети Х.
Атака РФ на Украину
"Пока Украина, США и европейские государства прилагают максимум усилий для прекращения захватнической войны РФ против Украины и достижения справедливого и устойчивого мира, террористическая Россия продолжает демонстрировать то, что она делает "лучше всего": распространяет фейки о якобы атаке на резиденцию Путина, чтобы оправдать геноцидные удары по Украине, а затем запускает десятки ракет и сотни дронов по мирным украинским городам и гражданским", – написал Будрис.
Применение "Орешника"
Кроме того, он назвал применение Россией баллистической ракеты "Орешник" по Украине "ничем иным, как циничным плевком в лицо всем, кто стремится к миру".
Время принять меры
"Оставим ли мы это незамеченным или заставим Россию почувствовать последствия? Время принять серьезные меры, чтобы раз и навсегда сломать российскую военную машину. Путем усиления военной поддержки Украины и надежных гарантий безопасности для нее, "убийственных санкций" против России и полной ее изоляции на международной арене", – подчеркнул Будрис.
Что предшествовало?
- Накануне мониторинговые каналы предупреждали о возможной угрозе запуска ракеты "Орешник" по Украине. Впоследствии во Львове прогремела серия взрывов.
- Местные власти говорят, что пока неизвестно, был ли это "Орешник".
- В Минобороны РФ заявили, что ударили по Украине "Орешником" якобы в ответ на "атаку" резиденции Путина.
- В Воздушных силах заявили, что РФ применила против Украины баллистическую ракету средней дальности.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Воно ж комахи! Хижі комахи, для котрих найголовніше - щоб їх боялись. І фсьо!!!
Фсьо па жызні-******!