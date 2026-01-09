Удар "Орешником" - это предупреждение Европе и США, - Каллас
В Евросоюзе считают, что удар России ракетой "Орешник" по Украине является предупреждением Европе и США.
Об этом в соцсети X сообщила высокий представитель ЕС Кая Каллас, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Путин не хочет мира, ответ России на дипломатические усилия – это еще больше ракет и разрушений. Эта смертельная схема повторяющихся масштабных российских ударов будет повторяться, пока мы не поможем Украине ее сломать", – подчеркнула она.
Атака ракетой "Орешник", по словам Каллас, является явной эскалацией против Украины и имеет целью "предупреждение" для Европы и США.
"Страны ЕС должны глубже погрузиться в свои запасы противовоздушной обороны и немедленно выполнить свои обязательства. Мы также должны еще больше повысить цену этой войны для Москвы, в частности - путем усиления санкций", - подытожила она.
Что предшествовало?
- Накануне мониторинговые каналы предупреждали о возможной угрозе запуска ракеты "Орешник" по Украине. Впоследствии во Львове прогремела серия взрывов.
- Местные власти говорят, что пока неизвестно, был ли это "Орешник".
- В Минобороны РФ заявили, что ударили по Украине "Орешником" якобы в ответ на "атаку" резиденции Путина.
- В Воздушных силах заявили, что РФ применила против Украины баллистическую ракету средней дальности.
Це ***** відкрито сере на голови європейських пєдо куколдов!
На 4 рік війни росія під санкціями обігнала Захід у виробництві високоточної зброї в рази.
Позорище. З такими ідіотами зв*язались, йомайо.