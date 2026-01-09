РУС
Удар Орешником по Львову
2 899 20

Удар "Орешником" - это предупреждение Европе и США, - Каллас

В Евросоюзе прокомментировали удар Орешником по Украине

В Евросоюзе считают, что удар России ракетой "Орешник" по Украине является предупреждением Европе и США.

Об этом в соцсети X сообщила высокий представитель ЕС Кая Каллас, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Что известно

"Путин не хочет мира, ответ России на дипломатические усилия – это еще больше ракет и разрушений. Эта смертельная схема повторяющихся масштабных российских ударов будет повторяться, пока мы не поможем Украине ее сломать", – подчеркнула она.

Атака ракетой "Орешник", по словам Каллас, является явной эскалацией против Украины и имеет целью "предупреждение" для Европы и США.

"Страны ЕС должны глубже погрузиться в свои запасы противовоздушной обороны и немедленно выполнить свои обязательства. Мы также должны еще больше повысить цену этой войны для Москвы, в частности - путем усиления санкций", - подытожила она.

Что предшествовало?

Что предшествовало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Здание посольства Катара повреждено ударом РФ. Нужна реакция мира, - Зеленский

В Евросоюзе прокомментировали удар Орешником по Украине

Автор: 

россия (98632) Каллас Кая (344)
Топ комментарии
+8
Ембарго нафти та газу. Все.
показать весь комментарий
09.01.2026 13:05 Ответить
+8
Це не попередження!
Це ***** відкрито сере на голови європейських пєдо куколдов!
показать весь комментарий
09.01.2026 13:08 Ответить
+4
І фоток, фоток тримаючись за руки побільше!!)
показать весь комментарий
09.01.2026 13:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Ембарго нафти та газу. Все.
показать весь комментарий
09.01.2026 13:05 Ответить
Там ще метал, зерно і вугілля. Внєзапно. Все купується досі у ЄС
показать весь комментарий
09.01.2026 13:34 Ответить
Це не попередження!
Це ***** відкрито сере на голови європейських пєдо куколдов!
показать весь комментарий
09.01.2026 13:08 Ответить
Треба більше "сигналів" і "закликів" від ЄС і пуця точно здасться. Інфа сотка.
показать весь комментарий
09.01.2026 13:08 Ответить
І фоток, фоток тримаючись за руки побільше!!)
показать весь комментарий
09.01.2026 13:12 Ответить
І ще кілька безпекових договорів з деклараціями намірів.
показать весь комментарий
09.01.2026 13:42 Ответить
і через місяць кацапи заскулять
показать весь комментарий
09.01.2026 13:09 Ответить
Коаліція занепокоєних вже занепокоїлася чи ще ніт?
показать весь комментарий
09.01.2026 13:12 Ответить
Пересрали?( Може це одна ракета з 3 полетіла(
показать весь комментарий
09.01.2026 13:15 Ответить
Удар орешником -это точно сигнал Европе, россиянские паблики об этом пишут, но точно не США, на Трампа наезжать в мордоре боятся
показать весь комментарий
09.01.2026 13:19 Ответить
Це удар обісраними трусами по ваших сцикливих мордах. Якщо і далі будете перед гопніком і людожаером на колінах повзати і запрошувати в свій дім і за свій стіл то ***** вас на вашому ж столі і згвалтує і розчленує
показать весь комментарий
09.01.2026 13:23 Ответить
Очередное бла бла бла
показать весь комментарий
09.01.2026 13:25 Ответить
Доречі, Європа і НАТО не задумувались що це могла бути і ядерна зброя яка летіла на Європу? А НАТО просто мовчки дивились на це і жували соплі а сша ще й дали згоду на примінення цієї балістичної ядерної ракети. Чи ви думали що колись сцикливі кацапи відкрито використають ядерну зброю? Ви дуже помиляєтесь. Рашисти завжди били підло в спину і з під спідниці жінок і дітей. І в перспективі саме таким чином вони і запустять по вас ядерні ракети під виглядом звичайної болванки, а ви будете робити селфі поки не зрозумієте що вже пізно
показать весь комментарий
09.01.2026 13:28 Ответить
Захід з півтора трильйона євро на оборону, ніфіга толком нічого не виробляє і немає.

На 4 рік війни росія під санкціями обігнала Захід у виробництві високоточної зброї в рази.

Позорище. З такими ідіотами зв*язались, йомайо.
показать весь комментарий
09.01.2026 13:29 Ответить
Це коли вже нічим крить, то він останній працюючий макет запускає в поле у Львівській області, бо те сховище вже чим тільки не били, а все до дупи. По суті - просто дорога лякалка, то Кая права. Але яи лякатися насправді? Ну та це бандюк з підворотні нна понт бере.
показать весь комментарий
09.01.2026 13:32 Ответить
С точки зрения подвигается красных линий русня тоже неплохо продвинулась. Сначала по Днепру, теперь по Львову. Ближе к западу. Приучают куколдов к новой норме. Что в десятке километров от границы ЕС прилет баллистической ракеты с потенциальным ядерным зарядом это ок, бывает. Когда третий раз полетит, озабоченцы будут только гадать в поля Львовщины оно летит или с ядерным зарядом по Берлину.
показать весь комментарий
09.01.2026 13:45 Ответить
Коаліція "ОЧКОЧИХ"
показать весь комментарий
09.01.2026 13:46 Ответить
Ахаха за 50 км від Польщі ..Я ще вночі писав що це понти для НАТО..
показать весь комментарий
09.01.2026 13:58 Ответить
это означает лишь одно-что европа как всегда обосралась от страха,но при чём тут США?они трижды на этой неделе опустили в дерьмо рашку похитив мадуро,тормазнув рашистский танкер,и ирак объявил что отбирает у рашки её месторождение с нефтью с полного согласия США!срана которую никто не боится а все вытирают об неё ноги!
показать весь комментарий
09.01.2026 14:02 Ответить
 
 