Удар "Орешником" - это предупреждение Европе и США, - Каллас

В Евросоюзе считают, что удар России ракетой "Орешник" по Украине является предупреждением Европе и США.

Об этом в соцсети X сообщила высокий представитель ЕС Кая Каллас, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Путин не хочет мира, ответ России на дипломатические усилия – это еще больше ракет и разрушений. Эта смертельная схема повторяющихся масштабных российских ударов будет повторяться, пока мы не поможем Украине ее сломать", – подчеркнула она.

Атака ракетой "Орешник", по словам Каллас, является явной эскалацией против Украины и имеет целью "предупреждение" для Европы и США.

"Страны ЕС должны глубже погрузиться в свои запасы противовоздушной обороны и немедленно выполнить свои обязательства. Мы также должны еще больше повысить цену этой войны для Москвы, в частности - путем усиления санкций", - подытожила она.

Что предшествовало?

Накануне мониторинговые каналы предупреждали о возможной угрозе запуска ракеты "Орешник" по Украине. Впоследствии во Львове прогремела серия взрывов.

Местные власти говорят, что пока неизвестно, был ли это "Орешник".

В Минобороны РФ заявили, что ударили по Украине "Орешником" якобы в ответ на "атаку" резиденции Путина.

В Воздушных силах заявили, что РФ применила против Украины баллистическую ракету средней дальности.

