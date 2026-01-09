Удар "Орєшніком" - це попередження Європі та США, - Каллас
У Євросоюзі вважають, що удар Росії ракетою "Орєшнік" по Україні є попередженням Європі та США.
Про це у соцмережі X повідомила висока представниця ЄС Кая Каллас, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Путін не хоче миру, відповідь Росії на дипломатичні зусилля – це ще більше ракет і руйнувань. Ця смертельна схема повторюваних масштабних російських ударів буде повторюватися, доки ми не допоможемо Україні її зламати", - наголосила вона.
Атака ракетою "Орєшнік", за словами Каллас, є явною ескалацією проти України та має на меті "попередження" для Європи та США.
"Країни ЄС повинні глибше зануритися у свої запаси протиповітряної оборони та негайно виконати свої зобов'язання. Ми також повинні ще більше підвищити ціну цієї війни для Москви, зокрема шляхом посилення санкцій", - підсумувала вона.
Що передувало?
- Напередодні моніторингові канали попереджали про можливу загрозу пуску ракети "Орєшнік" по Україні. Згодом у Львові пролунала серія вибухів.
- Місцева влада каже, що наразі невідомо, чи був це Орєшнік.
- У Міноборони РФ заявили, що вдарили по Україні "Орєшніком" нібито у відповідь на "атаку" резиденції Путіна.
- У Повітряних силах заявили, що РФ застосувала проти України балістичну ракету середньої дальності.
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Це ***** відкрито сере на голови європейських пєдо куколдов!