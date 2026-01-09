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Новини Удар Орєшніком по Львову
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Удар "Орєшніком" - це попередження Європі та США, - Каллас

У Євросоюзі прокоментували удар Орєшніком по Україні

У Євросоюзі вважають, що удар Росії ракетою "Орєшнік" по Україні є попередженням Європі та США.

Про це у соцмережі X повідомила висока представниця ЄС Кая Каллас, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Путін не хоче миру, відповідь Росії на дипломатичні зусилля – це ще більше ракет і руйнувань. Ця смертельна схема повторюваних масштабних російських ударів буде повторюватися, доки ми не допоможемо Україні її зламати", - наголосила вона.

Атака ракетою "Орєшнік", за словами Каллас, є явною ескалацією проти України та має на меті "попередження" для Європи та США.

"Країни ЄС повинні глибше зануритися у свої запаси протиповітряної оборони та негайно виконати свої зобов'язання. Ми також повинні ще більше підвищити ціну цієї війни для Москви, зокрема шляхом посилення санкцій", - підсумувала вона.

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Що передувало?

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У Євросоюзі прокоментували удар Орєшніком по Україні

Автор: 

росія (70928) Каллас Кая (540)
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Топ коментарі
+13
Це не попередження!
Це ***** відкрито сере на голови європейських пєдо куколдов!
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09.01.2026 13:08 Відповісти
+12
Ембарго нафти та газу. Все.
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09.01.2026 13:05 Відповісти
+7
Треба більше "сигналів" і "закликів" від ЄС і пуця точно здасться. Інфа сотка.
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09.01.2026 13:08 Відповісти

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