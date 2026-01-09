Санду про удар РФ "Орєшніком" по Львову: "Ця війна наближається до Європи і становить небезпеку"

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що Росія вночі застосувала балістичну ракету "Орєшнік", аби залякати не лише Україну, а й її міжнародних партнерів.

Про це Санду написала у п’ятницю в соцмережі X, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Президентка Молдови наголосила, що її країна рішуче засуджує запуск Росією ракети "Орєшнік" по Україні, внаслідок якого було уражено енергетичну інфраструктуру та житлові будинки.

"Цей терористичний акт має на меті залякати Україну та її партнерів. Ця війна наближається до Європи і становить небезпеку для нас усіх. Ми солідарні з Україною", - заявила Санду.

Вона підкреслила, що дії Росії становлять загрозу не лише для України, а й для всієї європейської безпеки.

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Що передувало?

Напередодні моніторингові канали попереджали про можливу загрозу пуску ракети "Орєшнік" по Україні. Згодом у Львові пролунала серія вибухів.

Місцева влада каже, що наразі невідомо, чи був це Орєшнік.

У Міноборони РФ заявили, що вдарили по Україні "Орєшніком" нібито у відповідь на "атаку" резиденції Путіна.

У Повітряних силах заявили, що РФ застосувала проти України балістичну ракету середньої дальності.

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