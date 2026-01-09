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Новини Удар Орєшніком по Львову
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Санду про удар РФ "Орєшніком" по Львову: "Ця війна наближається до Європи і становить небезпеку"

санду

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що Росія вночі застосувала балістичну ракету "Орєшнік", аби залякати не лише Україну, а й її міжнародних партнерів.

Про це Санду написала у п’ятницю в соцмережі X, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Президентка Молдови наголосила, що її країна рішуче засуджує запуск Росією ракети "Орєшнік" по Україні, внаслідок якого було уражено енергетичну інфраструктуру та житлові будинки.

"Цей терористичний акт має на меті залякати Україну та її партнерів. Ця війна наближається до Європи і становить небезпеку для нас усіх. Ми солідарні з Україною", - заявила Санду.

Вона підкреслила, що дії Росії становлять загрозу не лише для України, а й для всієї європейської безпеки.

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Що передувало?

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Санду Мая (290) балістичні ракети (668) війна в Україні (8788)
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Топ коментарі
+5
Взагалі-то, ця війна вже в Європі. А те що Європа не воює, а розраховує лише на нас, то це тимчасово.
Дивна заява від пані Санду.
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09.01.2026 12:08 Відповісти
+3
Коли вже Європа дасть отвєтку?
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09.01.2026 12:07 Відповісти
+1
Довільне трактування кордонів Європи.
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09.01.2026 12:13 Відповісти

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