РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11770 посетителей онлайн
Новости Удар Орешником по Львову
500 6

Санду об ударе РФ "Орешником" по Львову: "Эта война приближается к Европе и представляет опасность"

санду

Президент Молдовы Мая Санду заявила, что Россия ночью применила баллистическую ракету "Орешник", чтобы запугать не только Украину, но и ее международных партнеров.

Об этом Санду написала в пятницу в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Президент Молдовы подчеркнула, что ее страна решительно осуждает запуск Россией ракеты "Орешник" по Украине, в результате которого были поражены энергетическая инфраструктура и жилые дома.

"Этот террористический акт имеет целью запугать Украину и ее партнеров. Эта война приближается к Европе и представляет опасность для всех нас. Мы солидарны с Украиной", - заявила Санду.

Она подчеркнула, что действия России представляют угрозу не только для Украины, но и для всей европейской безопасности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ использует баллистические ракеты средней дальности для запугивания Запада, - Воздушные силы

Что предшествовало?

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Здание посольства Катара повреждено ударом РФ. Нужна реакция мира, - Зеленский

Автор: 

Мая Санду (240) баллистические ракеты (490) война в Украине (7453)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Коли вже Європа дасть отвєтку?
показать весь комментарий
09.01.2026 12:07 Ответить
Задекларований черговий намір про меморандум стурбованих санкцій
показать весь комментарий
09.01.2026 12:30 Ответить
Взагалі-то, ця війна вже в Європі. А те що Європа не воює, а розраховує лише на нас, то це тимчасово.
Дивна заява від пані Санду.
показать весь комментарий
09.01.2026 12:08 Ответить
Типа молдвинпром - это Европа, в отличии от Украины, да Санда?
показать весь комментарий
09.01.2026 12:12 Ответить
Кацапетовку ето переживает?
показать весь комментарий
09.01.2026 12:19 Ответить
Довільне трактування кордонів Європи.
показать весь комментарий
09.01.2026 12:13 Ответить
 
 