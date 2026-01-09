Санду об ударе РФ "Орешником" по Львову: "Эта война приближается к Европе и представляет опасность"

Президент Молдовы Мая Санду заявила, что Россия ночью применила баллистическую ракету "Орешник", чтобы запугать не только Украину, но и ее международных партнеров.

Об этом Санду написала в пятницу в соцсети X.

Президент Молдовы подчеркнула, что ее страна решительно осуждает запуск Россией ракеты "Орешник" по Украине, в результате которого были поражены энергетическая инфраструктура и жилые дома.

"Этот террористический акт имеет целью запугать Украину и ее партнеров. Эта война приближается к Европе и представляет опасность для всех нас. Мы солидарны с Украиной", - заявила Санду.

Она подчеркнула, что действия России представляют угрозу не только для Украины, но и для всей европейской безопасности.

Что предшествовало?

Накануне мониторинговые каналы предупреждали о возможной угрозе запуска ракеты "Орешник" по Украине. Впоследствии во Львове прогремела серия взрывов.

Местные власти говорят, что пока неизвестно, был ли это Орешник.

В Минобороны РФ заявили, что ударили по Украине "Орешником" якобы в ответ на "атаку" резиденции Путина.

В Воздушных силах заявили, что РФ применила против Украины баллистическую ракету средней дальности.

