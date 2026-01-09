Мерц об ударе "Орешником": Угрожающие жесты РФ не сработают, мы на стороне Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что удар "Орешником" по Украине должен был запугать Европу, но это не сработает.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Россия снова эскалирует конфликт, применив ракету "Орешник" против гражданской энергетической инфраструктуры Украины во Львове, в то время как Украина, США и Европа стремятся к миру.

Угрожающие жесты имеют целью посеять страх, но они не сработают. Мы стоим на стороне Украины", - подчеркнул канцлер.

Что предшествовало?

