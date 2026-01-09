Мерц об ударе "Орешником": Угрожающие жесты РФ не сработают, мы на стороне Украины
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что удар "Орешником" по Украине должен был запугать Европу, но это не сработает.
Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Россия снова эскалирует конфликт, применив ракету "Орешник" против гражданской энергетической инфраструктуры Украины во Львове, в то время как Украина, США и Европа стремятся к миру.
Угрожающие жесты имеют целью посеять страх, но они не сработают. Мы стоим на стороне Украины", - подчеркнул канцлер.
Что предшествовало?
- Накануне мониторинговые каналы предупреждали о возможной угрозе запуска ракеты "Орешник" по Украине. Впоследствии во Львове прогремела серия взрывов.
- Местные власти говорят, что пока неизвестно, был ли это Орешник.
- В Минобороны РФ заявили, что ударили по Украине "Орешником" якобы в ответ на "атаку" резиденции Путина.
- В Воздушных силах заявили, что РФ применила против Украины баллистическую ракету средней дальности.
- СБУ обнародовала фото обломков "Орешника".
пошукайте но свої яйка
якшо додати такі корита китаю, ірану, які також використовує *********, то ця цифра сягне 2 тис. цих корит
так шо одним більше - одним менше - ***** для свого рудого друга ніц не шкода
за Атлантику взагалі промовчу
перевіряйте джерела