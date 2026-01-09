РУС
Новости Удар Орешником по Львову
Мерц об ударе "Орешником": Угрожающие жесты РФ не сработают, мы на стороне Украины

Мерц прокомментировал удар Орешниковым по Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что удар "Орешником" по Украине должен был запугать Европу, но это не сработает.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Россия снова эскалирует конфликт, применив ракету "Орешник" против гражданской энергетической инфраструктуры Украины во Львове, в то время как Украина, США и Европа стремятся к миру.

Угрожающие жесты имеют целью посеять страх, но они не сработают. Мы стоим на стороне Украины", - подчеркнул канцлер.

Мерц прокомментировал удар Орешниковым по Украине

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Будрис о применении РФ "Орешника" для атаки на Украину: Это плевок в лицо всем, кто стремится к миру

Что предшествовало?

Читайте: Удар "Орешником" - это предупреждение Европе и США, - Каллас

Автор: 

Европа (2248) россия (98632) Фридрих Мерц (351)
+6
дайте тауруси
пошукайте но свої яйка
09.01.2026 16:23 Ответить
09.01.2026 16:23 Ответить
+2
https://t.me/voynareal/129062 🔥 Демократія США демілітарізує тіньовий танкер Olina, який возив російську нафту - унікальні кадри попали в мережу
09.01.2026 16:28 Ответить
09.01.2026 16:28 Ответить
+2
у ********** за різними оцінками від 700 до 800 діючих танкерів тіньового флоту
якшо додати такі корита китаю, ірану, які також використовує *********, то ця цифра сягне 2 тис. цих корит
так шо одним більше - одним менше - ***** для свого рудого друга ніц не шкода
09.01.2026 16:36 Ответить
09.01.2026 16:36 Ответить
дайте тауруси
пошукайте но свої яйка
09.01.2026 16:23 Ответить
09.01.2026 16:23 Ответить
ПаРаша ще надала згоди на передачу таурусів. Без згоди паРаши він не може....
09.01.2026 16:44 Ответить
09.01.2026 16:44 Ответить
Дякуємо пан Мерц ❤️🇺🇦 ❤️🇩🇪 !!! ...
09.01.2026 16:26 Ответить
09.01.2026 16:26 Ответить
На місці Німеччини, я б запропонував Україні спільний проект по створенню ядерної зброї на основі мбр р36м3, яку розробляли на заміну р36м2. Або, якщо по р36м3 все втрачено, то хоча б робити стару добру р36м2.
09.01.2026 16:26 Ответить
09.01.2026 16:26 Ответить
Це тільки ти розумний, а я так - погуляти вийшов.
09.01.2026 16:34 Ответить
09.01.2026 16:34 Ответить
https://t.me/voynareal/129062 🔥 Демократія США демілітарізує тіньовий танкер Olina, який возив російську нафту - унікальні кадри попали в мережу
09.01.2026 16:28 Ответить
09.01.2026 16:28 Ответить
здались їм ті танкери ,час бункер пуйла брати
09.01.2026 16:31 Ответить
09.01.2026 16:31 Ответить
Бункер шефа-дружбана? Жартуєте?
09.01.2026 16:35 Ответить
09.01.2026 16:35 Ответить
у ********** за різними оцінками від 700 до 800 діючих танкерів тіньового флоту
якшо додати такі корита китаю, ірану, які також використовує *********, то ця цифра сягне 2 тис. цих корит
так шо одним більше - одним менше - ***** для свого рудого друга ніц не шкода
09.01.2026 16:36 Ответить
09.01.2026 16:36 Ответить
на ходу десятки
09.01.2026 16:37 Ответить
09.01.2026 16:37 Ответить
наразі тіки в карибському морі Штати переслідують 16 сірих наливайок, решта від них ховають у тому ж морі
за Атлантику взагалі промовчу
перевіряйте джерела
09.01.2026 16:39 Ответить
09.01.2026 16:39 Ответить
оце карта на 07.01.26 у карибському морі (ідентифіковані та які тікають від Штатів)

09.01.2026 16:42 Ответить
09.01.2026 16:42 Ответить
Круто, але загрозливі жести лупашать Україну. Можеш бити його скільки хочеш, я тебе не боюся - так виглядає.
09.01.2026 16:41 Ответить
09.01.2026 16:41 Ответить
Ми не боїмося загрозливих жестів поки б'ють по Україні, а якщо по Німечинні прилетить?
09.01.2026 16:49 Ответить
09.01.2026 16:49 Ответить
Ля ля тополя
09.01.2026 16:50 Ответить
09.01.2026 16:50 Ответить
 
 