РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11493 посетителя онлайн
Новости Удар Орешником по Львову
10 553 37

Обломки российского "Орешника", которым атаковали Львовщину: подробности от СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины показала обломки ракеты "Орешник", которой российские оккупанты атаковали Львовскую область.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Так, было установлено местонахождение обломков российской баллистической ракеты, которой враг нанес удар по Львовской области в ночь с 8 на 9 января 2026 года.

Предварительно, обнаруженные компоненты принадлежат ракетному комплексу "Орешник".

Осколки российской ракеты Орешник во Львовской области
Осколки российской ракеты Орешник во Львовской области
Осколки российской ракеты Орешник во Львовской области
Осколки российской ракеты Орешник во Львовской области
Осколки российской ракеты Орешник во Львовской области
Осколки российской ракеты Орешник во Львовской области
Осколки российской ракеты Орешник во Львовской области
Осколки российской ракеты Орешник во Львовской области
Осколки российской ракеты Орешник во Львовской области

Читайте также: Украина инициирует срочное заседание Совбеза ООН из-за удара "Орешником"

Что обнаружили?

  • блок стабилизации и наведения (фактически это "мозг" ракеты);
  • запчасти из двигательной установки;
  • фрагменты механизма ориентации;
  • сопла с платформы блока разведения и т.д.

"Соответствующие обломки имеют статус вещественных доказательств и готовятся к передаче на углубленные экспертизы.

Следователи СБУ квалифицируют применение этого оружия по гражданской инфраструктуре Украины как военное преступление со стороны РФ", - говорится в сообщении.

Читайте также: Санду об ударе РФ "Орешником" по Львову: "Эта война приближается к Европе и представляет опасность"

В Службе безопасности отметили, что атаковав гражданские объекты вблизи границы с Евросоюзом, Кремль пытался уничтожить инфраструктуру жизнеобеспечения региона в условиях резкого ухудшения погодных условий.

В данное время устанавливаются все обстоятельства, а также организаторы и исполнители этого военного преступления для их привлечения к ответственности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Удар "Орешником" - это предупреждение Европе и США, - Каллас

Что предшествовало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Обеспокоенные" из-за "атаки" на резиденцию Путина должны осудить удары РФ по Украине, - МИД

Автор: 

СБУ (20773) баллистические ракеты (498) Львовская область (3136)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Я б сказав би що це тепер робота Буданова і Малюка знайти і знищити виконавців і замовників цього злочину але Зеля вже позвільняв цих голів спецслужб бо готується до міру і до виборів
показать весь комментарий
09.01.2026 14:00 Ответить
+14
Аналізують уламки орєшніка...потужно..а слабо фламінгами відповідь на москву послати? Чи знову будуть потужні закликатори?
показать весь комментарий
09.01.2026 14:02 Ответить
+10
Альо, дядьку, Буданов зараз не при справах, він став головним шпрехталмейстером і завгоспом zеленой жОПи, Малюка чавунояйцевий утирок звільнив, тобто зіжрав помстившись за Мідас який він і очолював..
показать весь комментарий
09.01.2026 14:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ого у Львові снігу випало
показать весь комментарий
09.01.2026 13:57 Ответить
В Луцьку вчора сніг не переставав падати і зараз мете. Вірогідно, що у Львові те саме.
показать весь комментарий
09.01.2026 14:03 Ответить
Я б сказав би що це тепер робота Буданова і Малюка знайти і знищити виконавців і замовників цього злочину але Зеля вже позвільняв цих голів спецслужб бо готується до міру і до виборів
показать весь комментарий
09.01.2026 14:00 Ответить
А тепер ще і єрмака.
показать весь комментарий
09.01.2026 14:03 Ответить
Єрмака - знайти і знищити?

Якщо що, то я цього не говорив, лише спитав у П. Оленева.
показать весь комментарий
09.01.2026 14:46 Ответить
Альо, дядьку, Буданов зараз не при справах, він став головним шпрехталмейстером і завгоспом zеленой жОПи, Малюка чавунояйцевий утирок звільнив, тобто зіжрав помстившись за Мідас який він і очолював..
показать весь комментарий
09.01.2026 14:14 Ответить
Аналізують уламки орєшніка...потужно..а слабо фламінгами відповідь на москву послати? Чи знову будуть потужні закликатори?
показать весь комментарий
09.01.2026 14:02 Ответить
Тільки у віртуальній площині. Там де і знаходяться фламінги.
показать весь комментарий
09.01.2026 14:04 Ответить
Я думаю, не має сенсу палити дорогоцінні ракети (якщо вони дійсно є) на мААЦкву, так як навколо неї в декілька ешелонів знаходиться потужна ППО кацапів. Ну одна з декілька десятків може й влучить, але це занадто мало для майже 13 мільйонного міста. А от чого не луплять по обласних центрах таких як курськ, бєлгород, вороніж та ін. це питання...
показать весь комментарий
09.01.2026 14:55 Ответить
на фламінги немає розової фарби. але все готово. так каже зельонкін. я зеленосяйвому "вірю"
показать весь комментарий
09.01.2026 14:28 Ответить
фламінги в теплих краях-
на кіпрських офшорах міндича
показать весь комментарий
09.01.2026 14:30 Ответить
На теплих пляжах Ізраєлю (повність підтримую політику країни Ізраєль)
показать весь комментарий
09.01.2026 14:50 Ответить
Взагалі це робота правоохоронців, яким боком тут СБУ? Ще в кожному кадрі великими літерами написали що це вони, а далі? В музей незламності віднесуть?
показать весь комментарий
09.01.2026 14:06 Ответить
Якщо від Європи і НАТО знову не буде жодної реакції то наступний кокошник вже прилетить по Варшаві чи по іншій країні Європи. Це як з ракетами і безпілотниками які спочатку літали біля кордону з ЄС а тепер вже спокійно літають по країнам НАТО. Бо ***** ніколи не зупиниться і постійно прощупує жертву на реакцію. Перший кокошнік по Дніпру всі мовчки проковтнули, тепер ***** вдарило біля самого кордону з Європою і визирає через перисков з бункеру чи полетить відповідь. А якщо нічого не прилетить по моцкві то завтра ці кокошніки будуть літати кругом по Європі
показать весь комментарий
09.01.2026 14:09 Ответить
може й прилетить а може ні. І то не скоро. Поки нас під корінь не винищать - а це довго
показать весь комментарий
09.01.2026 14:16 Ответить
По разным источникам фламинго улетели кто в Израиль, кто в Данию. Но тоже можно показать фото, даже видео пробного запуска(для любителей).
показать весь комментарий
09.01.2026 14:09 Ответить
https://t.me/voynareal/129044 ❗️«Орєшнік» «повалив» Лєніна на Львівщині. Без жартів. «Суперзброя» рф спалила повне зібрання творів «вождя» в приміщенні, - військовий Флеш пише, що ракета також пробила також дві плити
показать весь комментарий
09.01.2026 14:12 Ответить
Здалося, що решітка та, то каналізаційний люк, а з під нього росіян визирає.
показать весь комментарий
09.01.2026 14:23 Ответить
Загалом кацапи грозили помститися за вигаданий напад на пуйлівський валдай ударом по урядовому кварталу, пам'ятаєте? Вони думають, що наш уряд вже у Львів перебрався? Чи дурників клеють? Може злякалися договорнячок порушити?
показать весь комментарий
09.01.2026 14:25 Ответить
Дефективні менеджери Зеленського вже 4 роки збирають балістичні і крилаті ракети, а все виходять Міндічі. І так і сяк тих дефективних менеджерів тусує, а все замість ракет Міндічі виходять.
показать весь комментарий
09.01.2026 14:50 Ответить
А де ж ваш *баний зелено рожевий фламінго, бо він разом з зелено-Єрмаком мівіною збиває орєшнік у Львові! *******і тварюки. На кіл москалюку зелену!
показать весь комментарий
09.01.2026 14:29 Ответить
Відповідь від Zельонкіна не забарилася аж ніяк... Послано позачергову "Двушку", і навіть не одну.
показать весь комментарий
09.01.2026 14:51 Ответить
Вбити кремлівського виродка і терориста
показать весь комментарий
09.01.2026 14:51 Ответить
Над сєлом хєрня лєтала із зєльоного мєталла , очєнь много в наші дні всякой развєлось хєрні (((
показать весь комментарий
09.01.2026 14:56 Ответить
Арешник шоу для маскалів і обсцикантів.
показать весь комментарий
09.01.2026 14:56 Ответить
Все , что болтает о Буданова и малюку дураки и уши холодные
показать весь комментарий
09.01.2026 15:08 Ответить
"Унижения последних дней довели россию до исступления.
В отместку за свой позор в Венесуэле, Иране и Атлантике - русские "сходили своим тузом".
Но "туз" оказался Тузиком.
Орки шандарахнули тем самым "Орешником".
По всем рассчетам ГШ РФ и путина лично - "Орешник" должен был пробить дыру в мужестве Украины, испепелить её стойкость и деморализовать.
Ведь это же тот самый "Орешник", вылету которого предшествовала долгая леденящая реклама. Писатели и генералы РФ поклонялись ему, а попы целовали заклепочки его брюшка.
По замыслу Кремля "адское и невиданное" оружие непременно должно было переломить войну в пользу Москвы.
Ничего этого не произошло. Эффект Хиросимы не случился.
Бомба, как бомба.
Не символ безусловного превосходства, а атрибут русского кретинизма, беспредела....и бессилия.

На зонах РФ, урки с маленькими писюнами вшивают в них титановые шарики, чтобы стать "супермачо".
Создатели "Орешника" вдохновились именно этой практикой.
Пуск ободрал с путина еще один слой страшности.
Когда будут удалены все слои, под ужасающими покровами обнаружится спятивший и напуганный пенсионер с картой XVII века и навигатором того же времени.
Невзоров
@nevzorovtv
показать весь комментарий
09.01.2026 15:11 Ответить
размечтался ты, кацап, сломает зубы хуьло об Украину - последние, что остались сломает!
показать весь комментарий
09.01.2026 15:21 Ответить
Кацап, иди ***** и там мечтай. Твоё хуьло уже проиграл войну.
показать весь комментарий
09.01.2026 15:25 Ответить
нервы у твоего фюрера, которого уже никто не боится - потому что уже все в мире поняли, что это ничтожное, импотентное говно, вредное насекомое, которое уже пора раздавить
показать весь комментарий
09.01.2026 15:29 Ответить
*************-3мсолпртррнпр(тссс-сикретна бл нах)
показать весь комментарий
09.01.2026 15:28 Ответить
 
 