Обломки российского "Орешника", которым атаковали Львовщину: подробности от СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины показала обломки ракеты "Орешник", которой российские оккупанты атаковали Львовскую область.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
Так, было установлено местонахождение обломков российской баллистической ракеты, которой враг нанес удар по Львовской области в ночь с 8 на 9 января 2026 года.
Предварительно, обнаруженные компоненты принадлежат ракетному комплексу "Орешник".
Что обнаружили?
- блок стабилизации и наведения (фактически это "мозг" ракеты);
- запчасти из двигательной установки;
- фрагменты механизма ориентации;
- сопла с платформы блока разведения и т.д.
"Соответствующие обломки имеют статус вещественных доказательств и готовятся к передаче на углубленные экспертизы.
Следователи СБУ квалифицируют применение этого оружия по гражданской инфраструктуре Украины как военное преступление со стороны РФ", - говорится в сообщении.
В Службе безопасности отметили, что атаковав гражданские объекты вблизи границы с Евросоюзом, Кремль пытался уничтожить инфраструктуру жизнеобеспечения региона в условиях резкого ухудшения погодных условий.
В данное время устанавливаются все обстоятельства, а также организаторы и исполнители этого военного преступления для их привлечения к ответственности.
Что предшествовало?
- Накануне мониторинговые каналы предупреждали о возможной угрозе запуска ракеты "Орешник" по Украине. Впоследствии во Львове прогремела серия взрывов.
- Местные власти говорят, что пока неизвестно, был ли это "Орешник".
- В Минобороны РФ заявили, что ударили по Украине "Орешником" якобы в ответ на "атаку" резиденции Путина.
- В Воздушных силах заявили, что РФ применила против Украины баллистическую ракету средней дальности.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Якщо що, то я цього не говорив, лише спитав у П. Оленева.
на кіпрських офшорах міндича
В отместку за свой позор в Венесуэле, Иране и Атлантике - русские "сходили своим тузом".
Но "туз" оказался Тузиком.
Орки шандарахнули тем самым "Орешником".
По всем рассчетам ГШ РФ и путина лично - "Орешник" должен был пробить дыру в мужестве Украины, испепелить её стойкость и деморализовать.
Ведь это же тот самый "Орешник", вылету которого предшествовала долгая леденящая реклама. Писатели и генералы РФ поклонялись ему, а попы целовали заклепочки его брюшка.
По замыслу Кремля "адское и невиданное" оружие непременно должно было переломить войну в пользу Москвы.
Ничего этого не произошло. Эффект Хиросимы не случился.
Бомба, как бомба.
Не символ безусловного превосходства, а атрибут русского кретинизма, беспредела....и бессилия.
На зонах РФ, урки с маленькими писюнами вшивают в них титановые шарики, чтобы стать "супермачо".
Создатели "Орешника" вдохновились именно этой практикой.
Пуск ободрал с путина еще один слой страшности.
Когда будут удалены все слои, под ужасающими покровами обнаружится спятивший и напуганный пенсионер с картой XVII века и навигатором того же времени.
Невзоров
@nevzorovtv