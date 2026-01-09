Обломки российского "Орешника", которым атаковали Львовщину: подробности от СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины показала обломки ракеты "Орешник", которой российские оккупанты атаковали Львовскую область.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Так, было установлено местонахождение обломков российской баллистической ракеты, которой враг нанес удар по Львовской области в ночь с 8 на 9 января 2026 года.

Предварительно, обнаруженные компоненты принадлежат ракетному комплексу "Орешник".



















Читайте также: Украина инициирует срочное заседание Совбеза ООН из-за удара "Орешником"

Что обнаружили?

блок стабилизации и наведения (фактически это "мозг" ракеты);

запчасти из двигательной установки;

фрагменты механизма ориентации;

сопла с платформы блока разведения и т.д.

"Соответствующие обломки имеют статус вещественных доказательств и готовятся к передаче на углубленные экспертизы.



Следователи СБУ квалифицируют применение этого оружия по гражданской инфраструктуре Украины как военное преступление со стороны РФ", - говорится в сообщении.

Читайте также: Санду об ударе РФ "Орешником" по Львову: "Эта война приближается к Европе и представляет опасность"

В Службе безопасности отметили, что атаковав гражданские объекты вблизи границы с Евросоюзом, Кремль пытался уничтожить инфраструктуру жизнеобеспечения региона в условиях резкого ухудшения погодных условий.

В данное время устанавливаются все обстоятельства, а также организаторы и исполнители этого военного преступления для их привлечения к ответственности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Удар "Орешником" - это предупреждение Европе и США, - Каллас

Что предшествовало?

Накануне мониторинговые каналы предупреждали о возможной угрозе запуска ракеты "Орешник" по Украине. Впоследствии во Львове прогремела серия взрывов.

Местные власти говорят, что пока неизвестно, был ли это "Орешник".

В Минобороны РФ заявили, что ударили по Украине "Орешником" якобы в ответ на "атаку" резиденции Путина.

В Воздушных силах заявили, что РФ применила против Украины баллистическую ракету средней дальности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Обеспокоенные" из-за "атаки" на резиденцию Путина должны осудить удары РФ по Украине, - МИД