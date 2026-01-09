Уламки російського "Орєшніка", яким атакували Львівщину: подробиці від СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Служба безпеки України показала уламки ракети "Орєшнік", якою російські окупанти атакували Львівщину.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, було встановлено місцезнаходження уламків російської балістичної ракети, якою ворог ударив по Львівщині в ніч з 8 на 9 січня 2026 року.
Попередньо, виявлені компоненти належать до ракетного комплексу "Орєшнік".
Що виявили?
- блок стабілізації і наведення (фактично це "мізки" ракети);
- запчастини з двигунної установки;
- фрагменти механізму орієнтації;
- сопла з платформи блоку розведення тощо.
"Відповідні уламки мають статус речових доказів та готуються до передачі на поглиблені експертизи.
Слідчі СБУ кваліфікують застосування цієї зброї по цивільній інфраструктурі України як воєнний злочин з боку рф", - йдеться в повідомленні.
У Службі безпеки зазначили, що атакувавши цивільні об’єкти поблизу кордону з Євросоюзом, Кремль намагався знищити інфраструктуру життєзабезпечення регіону в умовах різкого погіршення погодних умов.
Наразі встановлюють всі обставини, а також організаторів та виконавців цього воєнного злочину для їхнього притягнення до відповідальності.
Що передувало?
- Напередодні моніторингові канали попереджали про можливу загрозу пуску ракети "Орєшнік" по Україні. Згодом у Львові пролунала серія вибухів.
- Місцева влада каже, що наразі невідомо, чи був це Орєшнік.
- У Міноборони РФ заявили, що вдарили по Україні "Орєшніком" нібито у відповідь на "атаку" резиденції Путіна.
- У Повітряних силах заявили, що РФ застосувала проти України балістичну ракету середньої дальності.
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