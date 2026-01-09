Уламки російського "Орєшніка", яким атакували Львівщину: подробиці від СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки України показала уламки ракети "Орєшнік", якою російські окупанти атакували Львівщину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, було встановлено місцезнаходження уламків російської балістичної ракети, якою ворог ударив по Львівщині в ніч з 8 на 9 січня 2026 року.

Попередньо, виявлені компоненти належать до ракетного комплексу "Орєшнік".



















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Що виявили?

блок стабілізації і наведення (фактично це "мізки" ракети);

запчастини з двигунної установки;

фрагменти механізму орієнтації;

сопла з платформи блоку розведення тощо.

"Відповідні уламки мають статус речових доказів та готуються до передачі на поглиблені експертизи.



Слідчі СБУ кваліфікують застосування цієї зброї по цивільній інфраструктурі України як воєнний злочин з боку рф", - йдеться в повідомленні.

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У Службі безпеки зазначили, що атакувавши цивільні об’єкти поблизу кордону з Євросоюзом, Кремль намагався знищити інфраструктуру життєзабезпечення регіону в умовах різкого погіршення погодних умов.

Наразі встановлюють всі обставини, а також організаторів та виконавців цього воєнного злочину для їхнього притягнення до відповідальності.

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Що передувало?

Напередодні моніторингові канали попереджали про можливу загрозу пуску ракети "Орєшнік" по Україні. Згодом у Львові пролунала серія вибухів.

Місцева влада каже, що наразі невідомо, чи був це Орєшнік.

У Міноборони РФ заявили, що вдарили по Україні "Орєшніком" нібито у відповідь на "атаку" резиденції Путіна.

У Повітряних силах заявили, що РФ застосувала проти України балістичну ракету середньої дальності.

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