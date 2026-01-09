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Новини Удар Орєшніком по Львову
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Уламки російського "Орєшніка", яким атакували Львівщину: подробиці від СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки України показала уламки ракети "Орєшнік", якою російські окупанти атакували Львівщину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, було встановлено місцезнаходження уламків російської балістичної ракети, якою ворог ударив по Львівщині в ніч з 8 на 9 січня 2026 року.

Попередньо, виявлені компоненти належать до ракетного комплексу "Орєшнік".

Уламки російської ракети Орєшнік на Львівщині
Уламки російської ракети Орєшнік на Львівщині
Уламки російської ракети Орєшнік на Львівщині
Уламки російської ракети Орєшнік на Львівщині
Уламки російської ракети Орєшнік на Львівщині
Уламки російської ракети Орєшнік на Львівщині
Уламки російської ракети Орєшнік на Львівщині
Уламки російської ракети Орєшнік на Львівщині
Уламки російської ракети Орєшнік на Львівщині

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Що виявили?

  • блок стабілізації і наведення (фактично це "мізки" ракети);
  • запчастини з двигунної установки;
  • фрагменти механізму орієнтації;
  • сопла з платформи блоку розведення тощо.

"Відповідні уламки мають статус речових доказів та готуються до передачі на поглиблені експертизи.

Слідчі СБУ кваліфікують застосування цієї зброї по цивільній інфраструктурі України як воєнний злочин з боку рф", - йдеться в повідомленні.

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У Службі безпеки зазначили, що атакувавши цивільні об’єкти поблизу кордону з Євросоюзом, Кремль намагався знищити інфраструктуру життєзабезпечення регіону в умовах різкого погіршення погодних умов.

Наразі встановлюють всі обставини, а також організаторів та виконавців цього воєнного злочину для їхнього притягнення до відповідальності.

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Що передувало?

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Автор: 

СБУ (14105) балістичні ракети (668) Львівська область (2858) Орєшнік (66)
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Топ коментарі
+29
Аналізують уламки орєшніка...потужно..а слабо фламінгами відповідь на москву послати? Чи знову будуть потужні закликатори?
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09.01.2026 14:02 Відповісти
+27
Я б сказав би що це тепер робота Буданова і Малюка знайти і знищити виконавців і замовників цього злочину але Зеля вже позвільняв цих голів спецслужб бо готується до міру і до виборів
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09.01.2026 14:00 Відповісти
+21
Альо, дядьку, Буданов зараз не при справах, він став головним шпрехталмейстером і завгоспом zеленой жОПи, Малюка чавунояйцевий утирок звільнив, тобто зіжрав помстившись за Мідас який він і очолював..
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09.01.2026 14:14 Відповісти

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