Украина заранее предупреждала Польшу о запуске Россией "Орешника", - СМИ

Украина еще до начала российской атаки предупредила Польшу о возможном применении Россией баллистической ракеты "Орешник", что позволило польской армии подготовить системы противовоздушной обороны и отследить траекторию цели.

По информации СМИ, украинская сторона заранее проинформировала Польшу об угрозе применения Россией баллистических ракет средней дальности.

Во время самой атаки Киев также предоставлял Варшаве оперативную информацию о воздушном объекте. Благодаря этому оперативное командование Вооруженных сил Польши знало параметры полета ракеты и вероятную цель.

RMF24 отмечает, что польские системы мониторинга воздушного пространства отслеживали гиперзвуковую цель с момента запуска, а наземные системы ПВО были приведены в состояние боевой готовности.

По данным издания, российская ракета "Орешник" упала на территории Львовской области вблизи границы с Польшей.

Что предшествовало?

