Украина заранее предупреждала Польшу о запуске Россией "Орешника", - СМИ
Украина еще до начала российской атаки предупредила Польшу о возможном применении Россией баллистической ракеты "Орешник", что позволило польской армии подготовить системы противовоздушной обороны и отследить траекторию цели.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на польское издание RMF24.
По информации СМИ, украинская сторона заранее проинформировала Польшу об угрозе применения Россией баллистических ракет средней дальности.
Во время самой атаки Киев также предоставлял Варшаве оперативную информацию о воздушном объекте. Благодаря этому оперативное командование Вооруженных сил Польши знало параметры полета ракеты и вероятную цель.
RMF24 отмечает, что польские системы мониторинга воздушного пространства отслеживали гиперзвуковую цель с момента запуска, а наземные системы ПВО были приведены в состояние боевой готовности.
По данным издания, российская ракета "Орешник" упала на территории Львовской области вблизи границы с Польшей.
Что предшествовало?
- Накануне мониторинговые каналы предупреждали о возможной угрозе запуска ракеты "Орешник" по Украине. Впоследствии во Львове прогремела серия взрывов.
- Местные власти говорят, что пока неизвестно, был ли это Орешник.
- В Минобороны РФ заявили, что ударили по Украине "Орешником" якобы в ответ на "атаку" резиденции Путина.
- В Воздушных силах заявили, что РФ применила против Украины баллистическую ракету средней дальности.
- СБУ обнародовала фото обломков "Орешника".
такі правила
Щоб потім демонструвати потужність і незламність.
ти, шлюха зелена, плутаєш повітряну атаку з гіперзвуковою ракетою, яка може нести ядерну боєголовку.
чому твій презик сьогодні не попереджає про повітряні атаки? їх не буде? вже шахеди літають.
чому твій коханий презик втік на Кіпр, хоча знав що по Україні вдарять ракетою здатною нести ядерні боєголовки?
По-друге, звичайна повітряна атака, яка трапляється кожні 2 тижні і запуск Кукарєшніка - це взагалі різні речі по значенню.
Зельцер хіба щось казав саме про нього?
НАТО ракети береже.
Щось поставляє "Рамштайн", але в межах своїх інтересів.
От нащо плодити ці мантри про "Орєшнік", якого у природі не існує ?
БРСД-28 "Кєдр", або, пишуть, старі запаси "Піонера", що доволі сумнівно, адже 50 років пройшло.
09 сiчня, 2026,
Прем'єр оцінив шанси на мир в Україні найближчим часом.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск щойно відреагував на https://zn.ua/ukr/war/video-udaru-orjeshnikom-po-lvivshchini-.html нічні атаки Росії на Україну, заявивши, що "сьогодні світ переживає різні тривожні події", і "передусім російську агресію проти України".
Але він визнав, що "перспектива миру, або принаймні перемир'я, безумовно, все ще залишається віддаленою", попри обговорення цього тижня в Парижі гарантій безпеки для України з боку ЄС і США, https://www.theguardian.com/world/live/2026/jan/09/ukraine-russia-tanker-fleet-meloni-switzerland-fire-greenland-europe-latest-news-updates#top-of-blog інформує The Guardian.
https://zn.ua/ukr/war/orjeshnik-u-lvovi-spaliv-povne-zibrannja-tvoriv-ljenina-flesh.html «Орєшнік» у Львові спалив повне зібрання творів Лєніна - «Флеш»
Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц засудили використання Росією гіперзвукової ракети "Орєшнік" проти Львова як "ескалацію" та https://zn.ua/ukr/war/jevropejski-lideri-vidreahuvali-na-vikoristannja-rosijeju-raketi-orjeshnik-dlja-udaru-po-lvovu.html назвали такі дії "неприйнятними".
"А чи був це взагалі той "Орєшнік"?
Питання "на засипку": як так може бути, щоби одна і та ж ракета на відстані в умовні 900 км (Дніпро) "встигла" довернути по тангажу і боєголовка увійшла майже вертикально, а на відстані в 1700 км (Львів) БГ увійшла в атмосферу під кутом, не встигнувши "довернути"? /див. фото ліній ударів нижче./
Найпростіше пояснення, що швидкість ракети на Львів була вища за наявності аналогічних органів управління. Наприклад, другий ступінь однаковий, а перший відрізняється від попереднього разу.
Тож, новий експеримент від ***** ставить під сумнів існування як такої ракети, доведеної до постановки на озброєння. А тим більше - у серії."
Висновок:
Ми , скоріш за все, в обох випадках спостерігали на випробування дослідних взірців ракет середньої дальності на стадії ДКР.
- Вы предупредили своих граждан?
- Нет конечно,мы предупреждаем ВАС,что бы потом на этом попиариться,а своих мы предупреждаем только о майских шашлыках,ха-ха-ха.
А чому громадян країни не попередили? Щоб не було паніки. Вмирайте тихо,без паніки.