Новости Удар Орешником по Львову
1 976 34

Украина заранее предупреждала Польшу о запуске Россией "Орешника", - СМИ

польща

Украина еще до начала российской атаки предупредила Польшу о возможном применении Россией баллистической ракеты "Орешник", что позволило польской армии подготовить системы противовоздушной обороны и отследить траекторию цели.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на польское издание RMF24.

По информации СМИ, украинская сторона заранее проинформировала Польшу об угрозе применения Россией баллистических ракет средней дальности.

Во время самой атаки Киев также предоставлял Варшаве оперативную информацию о воздушном объекте. Благодаря этому оперативное командование Вооруженных сил Польши знало параметры полета ракеты и вероятную цель.

RMF24 отмечает, что польские системы мониторинга воздушного пространства отслеживали гиперзвуковую цель с момента запуска, а наземные системы ПВО были приведены в состояние боевой готовности.

По данным издания, российская ракета "Орешник" упала на территории Львовской области вблизи границы с Польшей.

Что предшествовало?

Польша (9114) баллистические ракеты (498)
Топ комментарии
+7
Звісно, всіх треба попередити, окрім своїх громадян.

Щоб потім демонструвати потужність і незламність.
09.01.2026 17:27 Ответить
+4
то що ляхи збили ? тоді нащо цей цирк ?
09.01.2026 17:23 Ответить
+4
В Польщі і в Румунії стоять бази ПРО заотмосферного перехоплення балістики з ракетами SAM-3. Можно було домовитись з НАТО про допомогу з такими цілями. Якщо би в нас був справжній президент, він би все давно порішав. Нажаль в нас рулить гравець геніталіями.
09.01.2026 17:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
кацапи попередили за цей удар Штати, китай та інших ядерних гравців за списком
такі правила
09.01.2026 17:22 Ответить
До ляхів воно не летіло.
09.01.2026 17:32 Ответить
так я ж запитав нащо цей цирк ?
Звісно, всіх треба попередити, окрім своїх громадян.

Щоб потім демонструвати потужність і незламність.
09.01.2026 17:27 Ответить
чому ? сам Зе* попереджав
09.01.2026 17:29 Ответить
за добу
09.01.2026 17:36 Ответить
Так такі ж як ти вчора сміялись тут на Цензорі з виступу Зеленського про можливі повітряні атаки кацапів.
09.01.2026 17:51 Ответить
а сьогодні будуть повітряні атаки? а позавчора були?

ти, шлюха зелена, плутаєш повітряну атаку з гіперзвуковою ракетою, яка може нести ядерну боєголовку.
09.01.2026 17:55 Ответить
Ти підрило кончене вже не знаєш як свою недолугість виправдати. А ракета з під землі прилетіла?!
09.01.2026 18:01 Ответить
бачу, що ти зелена хвойда, не доганяєш.
чому твій презик сьогодні не попереджає про повітряні атаки? їх не буде? вже шахеди літають.

чому твій коханий презик втік на Кіпр, хоча знав що по Україні вдарять ракетою здатною нести ядерні боєголовки?
09.01.2026 18:41 Ответить
По-перше, покажи де САМЕ Я з чогось сміявся.

По-друге, звичайна повітряна атака, яка трапляється кожні 2 тижні і запуск Кукарєшніка - це взагалі різні речі по значенню.

Зельцер хіба щось казав саме про нього?
09.01.2026 18:09 Ответить
Так хто ж знає шо у ***** в голові? Головне, що попередження були про повітряну атаку.
09.01.2026 18:40 Ответить
В Польщі і в Румунії стоять бази ПРО заотмосферного перехоплення балістики з ракетами SAM-3. Можно було домовитись з НАТО про допомогу з такими цілями. Якщо би в нас був справжній президент, він би все давно порішав. Нажаль в нас рулить гравець геніталіями.
09.01.2026 17:31 Ответить
Було б добре, але тут Зе* нічого не вирішує, об"єктивно.
НАТО ракети береже.
Щось поставляє "Рамштайн", але в межах своїх інтересів.
09.01.2026 17:33 Ответить
В НАТО суцикуни, ніхто над Україною нічого збивати не буде. Навіть шахеди сцять збивати, які залітають на їх територію і моляться аби вони швидше повернулись в Україну.
09.01.2026 17:38 Ответить
Шахеди НАТО збило. Не дивітся клоунського марахвону - це небезпечно для здоровья.
09.01.2026 17:43 Ответить
не НАТО , а Ердоган ! дві великі різниці !
09.01.2026 18:07 Ответить
Ердоган яким боком до Польщі?
09.01.2026 18:36 Ответить
Шановна редакціє !
От нащо плодити ці мантри про "Орєшнік", якого у природі не існує ?
БРСД-28 "Кєдр", або, пишуть, старі запаси "Піонера", що доволі сумнівно, адже 50 років пройшло.
09.01.2026 17:31 Ответить
09.01.2026 17:34 Ответить
А #уйло ще раніше попередив про це трампа. А той звякнув клоуну. Хоча, це не факт - можливо, ЄС був попереджений штатами ще раніше.
09.01.2026 17:34 Ответить
Ну Франція, Британія були попереджені точно. Бо при запуску подібних ракет попереджають всі країни, у яких є ЯЗ.
09.01.2026 17:51 Ответить
про такі пуски треба попереджувати США .а то ядерна війна
09.01.2026 17:38 Ответить
Так вони всіх попередили, та мабуть отримали дозвіл
09.01.2026 18:01 Ответить
@ (у перекладі):
"А чи був це взагалі той "Орєшнік"?
Питання "на засипку": як так може бути, щоби одна і та ж ракета на відстані в умовні 900 км (Дніпро) "встигла" довернути по тангажу і боєголовка увійшла майже вертикально, а на відстані в 1700 км (Львів) БГ увійшла в атмосферу під кутом, не встигнувши "довернути"? /див. фото ліній ударів нижче./
Найпростіше пояснення, що швидкість ракети на Львів була вища за наявності аналогічних органів управління. Наприклад, другий ступінь однаковий, а перший відрізняється від попереднього разу.
Тож, новий експеримент від ***** ставить під сумнів існування як такої ракети, доведеної до постановки на озброєння. А тим більше - у серії."

Висновок:
Ми , скоріш за все, в обох випадках спостерігали на випробування дослідних взірців ракет середньої дальності на стадії ДКР.

09.01.2026 17:43 Ответить
- Алло,это Польша?На нас летит орешник.
- Вы предупредили своих граждан?
- Нет конечно,мы предупреждаем ВАС,что бы потом на этом попиариться,а своих мы предупреждаем только о майских шашлыках,ха-ха-ха.
09.01.2026 17:54 Ответить
Так виявляється все таки у кацапів є арєшнік. А то в 2024 році після ужару по Дніпру ексПЕРДти та блоХери один поперед одного на всіх каналах кричали, що немає ніякого арєшніка.
09.01.2026 17:56 Ответить
Ну це потужно, так ьпотурбуватися про тих, по кому запускати ракету ніхто не збирався, а після підвести підсумок як вона потрапила по нас. Якась потужна потужність
09.01.2026 17:58 Ответить
Все предупредили всех. Но прилетело в Украину. Всем стало легче, а Украине? Та отож.
09.01.2026 18:05 Ответить
Янелоха теж попереджали про агресію кацапостану. Але ж травень,шашлики...
А чому громадян країни не попередили? Щоб не було паніки. Вмирайте тихо,без паніки.
09.01.2026 18:16 Ответить
Орєшника не існує - це прокацапський міф. Це стара радяньска ракета, яка вже розвалювається у повітрі та атакую своїми уламками багато цілей.
09.01.2026 18:23 Ответить
В мацкві кілометрові затори сніг валить, зараз як раз слушна мить вгатити по підстанціям мацкви, але , ж зелене чмо не дозволить..
09.01.2026 18:30 Ответить
 
 