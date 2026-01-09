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Новини Удар Орєшніком по Львову
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"Орєшнік", яким РФ вдарила по Львівщині, влучив в цех державного підприємства, - Reuters

Уламки російської ракети Орєшнік на Львівщині

Російська балістична ракета середньої дальності "Орєшнік", яка увечері 8 січня атакувала Львівщину, влучила в цех державного підприємства.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на неназваного "високопоставленого українського посадовця".

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Що відомо

За словами співрозмовника агентства, удар кількох суббоєприпасів спричинив "незначні пробиття бетонних конструкцій" у цеху й утворив вирви в лісовій місцевості. Це сталося поблизу польського кордону.

Посадовець додав, що, ймовірно, ракета несла інертні "муляжі" боєголовок.

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Водночас Росія заявила, ніби атакувала енергетичну інфраструктуру України й завод із виготовлення дронів, що використовувалися під час "атаки" на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна — інцидент, який спростовували як в Україні, так і в США.

Що передувало?

Також читайте: Мерц про удар "Орєшніком": Загрозливі жести РФ не спрацюють, ми на боці України

Автор: 

обстріл (35247) балістичні ракети (668) Львівська область (2858) Орєшнік (66)
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Топ коментарі
+9
@ (в перекладі):
Використання «Орешника» було передбачувано слабким російським ходом.
Рашисти у розпачі: ситуація для них виходить з-під контролю по всьому Світу. Їхні союзники та їхня влада зникають у величезних масштабах.
Цей удар - чергова спроба вплинути на керівників західних держав.
Рашисти втратили практично весь контроль над активним зміною ситуації на місцях, окрім повного виведення військ. Звичайно, вони можуть продовжувати свої дороговартісні хвилі атак, але фронт по суті статичний. Вони не наблизяться до задовільного результату в найближчі роки, і вони знають, що у них немає на це сили.
Але цей російський трюк також не повинен залишатися без відповіді. Запуск балістичних ракет, призначених лише для ядерних боєголовок, особливо так близько до кордону Польщі та НАТО, вимагає належної реакції. Західні військові завжди повинні виходити з того, що такі заряди на озброєнні рф є небезпечними та вжити контрзаходів.
Належною реакцією європейських країн було б закриття всього повітряного простору на заході України та розгортання засобів ППО, а також винищувачів у цьому секторі. Цей прецедент, створений росією, не лише виправдовує ці дії, але й повністю нейтралізує російську тактику залякування, маючи прямо протилежний ефект від російських намірів.

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09.01.2026 18:29 Відповісти
+9
а переоцінка ворога веде до капітуляції

то ж, обирайте самі

.
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09.01.2026 18:45 Відповісти
+8
А що правду кажуть, що під час масштабних обстрілів, зеленського в Україні не буває?
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09.01.2026 18:10 Відповісти

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