"Орєшнік", яким РФ вдарила по Львівщині, влучив в цех державного підприємства, - Reuters

Російська балістична ракета середньої дальності "Орєшнік", яка увечері 8 січня атакувала Львівщину, влучила в цех державного підприємства.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на неназваного "високопоставленого українського посадовця".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

За словами співрозмовника агентства, удар кількох суббоєприпасів спричинив "незначні пробиття бетонних конструкцій" у цеху й утворив вирви в лісовій місцевості. Це сталося поблизу польського кордону.

Посадовець додав, що, ймовірно, ракета несла інертні "муляжі" боєголовок.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна заздалегідь попереджала Польщу про запуск Росією "Орєшніка", - ЗМІ

Водночас Росія заявила, ніби атакувала енергетичну інфраструктуру України й завод із виготовлення дронів, що використовувалися під час "атаки" на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна — інцидент, який спростовували як в Україні, так і в США.

Що передувало?

Також читайте: Мерц про удар "Орєшніком": Загрозливі жести РФ не спрацюють, ми на боці України