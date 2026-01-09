"Орешник", которым РФ ударила по Львовщине, попал в цех государственного предприятия, - Reuters
Российская баллистическая ракета средней дальности "Орешник", которая вечером 8 января атаковала Львовщину, попала в цех государственного предприятия.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного "высокопоставленного украинского чиновника".
Что известно
По словам собеседника агентства, удар нескольких боеприпасов привел к "незначительным пробитиям бетонных конструкций" в цехе и образовал воронки в лесной местности. Это произошло вблизи польской границы.
Чиновник добавил, что, вероятно, ракета несла инертные "муляжи" боеголовок.
В то же время Россия заявила, что атаковала энергетическую инфраструктуру Украины и завод по производству дронов, которые использовались во время "атаки" на резиденцию российского диктатора Владимира Путина — инцидент, который опровергали как в Украине, так и в США.
Что предшествовало?
- Накануне мониторинговые каналы предупреждали о возможной угрозе запуска ракеты "Орешник" по Украине. Впоследствии во Львове прогремела серия взрывов.
- Местные власти говорят, что пока неизвестно, был ли это "Орешник".
- В Минобороны РФ заявили, что ударили по Украине "Орешником" якобы в ответ на "атаку" резиденции Путина.
- В Воздушных силах заявили, что РФ применила против Украины баллистическую ракету средней дальности.
- СБУ обнародовала фото обломков "Орешника".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
" Мангали" на танки - смішно;
"Реактивні шахеди" - росія не зможе їх багато нароби, дорого... - поржали;
"Орєшнік" - ахаха арєшнік, какошнік, це взагалі якась інша ракети, далі традиційний сміх.
Ну і ТД. Ще були випадки. Знаєте це мені нагадує коли Азербайджан поліз на Карабах, то на просторах фейсбуку було повно мультиків арменільму про недолугість Азербайджанської армії та про Алієва. Ну результат думаю всі знають, вірмени напевно ржуть до сих пір
кавалерію з калашніковими та старлінком
а чьо не так ?
то ж, обирайте самі
.
а воно в арєшніка нехіле - 300 м, себто кудись в коло діаметром більше півкілометра попаде
.
Посадовець додав, що, ймовірно, ракета несла інертні "муляжі" боєголовок.
та не ймовірно, а напевно замість ядерних боєголовок були встановлені їх "масо-габаритні муляжі"
взагалі з цим арєшніком дешеві понти пуйла -
стріляти ракетою для ядерних зарядів звичайними залізними болванками це навіть не
"пиво без водки - деньги на ветер"
це ще смішніше
а деньгі арєшнік коштує немалі - 100 млн. дол., кажуть
.
"дешеві понти" ніколи не треба "кидати":
в кращому випадку обсміють, як у нас,
а від сильного супротивника можна ще й по єпа..лу отримати, як ото з Бєллою/Мірабєллою
.
а так - дешеві понти, дірки в стінах заштукатурять і всіх ділов
це ж вже було з Южмашом - на цьому велетні кілька днів шукали куда ж влучив той арєшнік
.
"все що нас не вбиває, робить сильнішими"
швидше Європа мілітарізуватись буде, включно з протиракетною обороною
.
Використання «Орешника» було передбачувано слабким російським ходом.
Рашисти у розпачі: ситуація для них виходить з-під контролю по всьому Світу. Їхні союзники та їхня влада зникають у величезних масштабах.
Цей удар - чергова спроба вплинути на керівників західних держав.
Рашисти втратили практично весь контроль над активним зміною ситуації на місцях, окрім повного виведення військ. Звичайно, вони можуть продовжувати свої дороговартісні хвилі атак, але фронт по суті статичний. Вони не наблизяться до задовільного результату в найближчі роки, і вони знають, що у них немає на це сили.
Але цей російський трюк також не повинен залишатися без відповіді. Запуск балістичних ракет, призначених лише для ядерних боєголовок, особливо так близько до кордону Польщі та НАТО, вимагає належної реакції. Західні військові завжди повинні виходити з того, що такі заряди на озброєнні рф є небезпечними та вжити контрзаходів.
Належною реакцією європейських країн було б закриття всього повітряного простору на заході України та розгортання засобів ППО, а також винищувачів у цьому секторі. Цей прецедент, створений росією, не лише виправдовує ці дії, але й повністю нейтралізує російську тактику залякування, маючи прямо протилежний ефект від російських намірів.
нажаль, всі, або майже всі вони не європейського виробництва. Ракети-перехоплювачі, які знищують ціль у космосі або атмосфері, або ізраільські, наприклад, системи «Arrow», або американські - «THAAD», «Aegis»