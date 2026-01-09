РУС
Удар Орешником по Львову
4 375 33

"Орешник", которым РФ ударила по Львовщине, попал в цех государственного предприятия, - Reuters

Осколки российской ракеты Орешник на Львовщине

Российская баллистическая ракета средней дальности "Орешник", которая вечером 8 января атаковала Львовщину, попала в цех государственного предприятия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного "высокопоставленного украинского чиновника".

Что известно

По словам собеседника агентства, удар нескольких боеприпасов привел к "незначительным пробитиям бетонных конструкций" в цехе и образовал воронки в лесной местности. Это произошло вблизи польской границы.

Чиновник добавил, что, вероятно, ракета несла инертные "муляжи" боеголовок.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина заранее предупреждала Польшу о запуске Россией "Орешника", - СМИ

В то же время Россия заявила, что атаковала энергетическую инфраструктуру Украины и завод по производству дронов, которые использовались во время "атаки" на резиденцию российского диктатора Владимира Путина — инцидент, который опровергали как в Украине, так и в США.

Что предшествовало?

Читайте также: Мерц об ударе "Орешником": Угрожающие жесты РФ не сработают, мы на стороне Украины

Автор: 

обстрел (31233) баллистические ракеты (498) Львовская область (3136)
Топ комментарии
+7
"кинджали" - їх не більше 10 штук у раші ( сміх за кадром);
" Мангали" на танки - смішно;
"Реактивні шахеди" - росія не зможе їх багато нароби, дорого... - поржали;
"Орєшнік" - ахаха арєшнік, какошнік, це взагалі якась інша ракети, далі традиційний сміх.
Ну і ТД. Ще були випадки. Знаєте це мені нагадує коли Азербайджан поліз на Карабах, то на просторах фейсбуку було повно мультиків арменільму про недолугість Азербайджанської армії та про Алієва. Ну результат думаю всі знають, вірмени напевно ржуть до сих пір
09.01.2026 18:09 Ответить
+5
Їх повно, але з часом чомусь деякі " смішні ноу хау" з'явилися і в нас. Я про те що не до оцінювання ворога дорого коштує.
09.01.2026 18:18 Ответить
+2
А що правду кажуть, що під час масштабних обстрілів, зеленського в Україні не буває?
09.01.2026 18:10 Ответить
кабаєву на швабру,***** на *****..
09.01.2026 18:09 Ответить
https://t.me/voynareal/129044 ❗️«Орєшнік» «повалив» Лєніна на Львівщині. Без жартів. «Суперзброя» рф спалила повне зібрання творів «вождя» в приміщенні, - військовий Флеш пише, що ракета також пробила також дві плити
09.01.2026 18:09 Ответить
Я можу компенсувати втрату.В мене на горищи зберігається повне зібрання творів.Років сорок п'ять.Навіть не розпечатанні.Самовивіз
09.01.2026 18:13 Ответить
пиши адресу ,лови орешник
09.01.2026 18:18 Ответить
можете до всіх кацапських ноу-хау добавити ще їхню
кавалерію з калашніковими та старлінком

а чьо не так ?
09.01.2026 18:16 Ответить
Їх повно, але з часом чомусь деякі " смішні ноу хау" з'явилися і в нас. Я про те що не до оцінювання ворога дорого коштує.
09.01.2026 18:18 Ответить
Недооцінювання ворога 100% веде до поразки
09.01.2026 18:26 Ответить
а переоцінка ворога веде до капітуляції

то ж, обирайте самі

.
09.01.2026 18:45 Ответить
*****, "хоч поржьом"
09.01.2026 18:24 Ответить
Поплакали? А тепер до справи. То які ж все таки збитки спричинив удар "кокошніка" по Львівщині?
09.01.2026 18:25 Ответить
Збиток спричинив той , що без фіксації та протидії опинився в іншому кінці України за хвилини (10-15,). А те що він був заряджений бетоном в даному випадку заслуга не наша.
09.01.2026 18:41 Ответить
Цапи проводять доналадку та відпрацювання зброї в бойових умовах. А чому пуляти по пустелі,шукати якісь елементи-хернули по місту,всі дані "телеграмщики"опишуть.
09.01.2026 18:09 Ответить
опишуть, але не все - кругове відхилення ************** залишиться невідомим.
а воно в арєшніка нехіле - 300 м, себто кудись в коло діаметром більше півкілометра попаде

.
09.01.2026 18:19 Ответить
А що правду кажуть, що під час масштабних обстрілів, зеленського в Україні не буває?
09.01.2026 18:10 Ответить
По Києву так, якщо десь захід України криють то він буває в столиці сидить.
09.01.2026 18:11 Ответить
удар кількох ************** спричинив "незначні пробиття бетонних конструкцій" у цеху й утворив вирви в лісовій місцевості.

Посадовець додав, що, ймовірно, ракета несла інертні "муляжі" боєголовок.

та не ймовірно, а напевно замість ядерних боєголовок були встановлені їх "масо-габаритні муляжі"

взагалі з цим арєшніком дешеві понти пуйла -
стріляти ракетою для ядерних зарядів звичайними залізними болванками це навіть не
"пиво без водки - деньги на ветер"
це ще смішніше

а деньгі арєшнік коштує немалі - 100 млн. дол., кажуть

.
09.01.2026 18:13 Ответить
При всій повазі до вас. Можна 5 копійок вставити 😸. Нажаль ми навіть такими " дешевими понтами" не взмозі шмальнути.
09.01.2026 18:16 Ответить
правило життя -
"дешеві понти" ніколи не треба "кидати":

в кращому випадку обсміють, як у нас,
а від сильного супротивника можна ще й по єпа..лу отримати, як ото з Бєллою/Мірабєллою

.
09.01.2026 18:24 Ответить
Так у нас з останніх понтів це " організація блекауту" на болотах москви.
09.01.2026 18:42 Ответить
Тобто державне підприємство, як у якомусь совковому фильмі, було "НІІЧАВО", тобто стояло пусте, не робило, нема з чого засмучуватися? Чи то був дійсно ціх з виробництва дронів, на який навели? З обговорюваного допису незрозуміло.
09.01.2026 18:18 Ответить
шашед вартістю в тисячі разів менше міг наробити на тому підприємстві шкоди в десятки разів більше.

а так - дешеві понти, дірки в стінах заштукатурять і всіх ділов

це ж вже було з Южмашом - на цьому велетні кілька днів шукали куда ж влучив той арєшнік

.
09.01.2026 18:28 Ответить
Прапорщик краснофф быстро давай Томагавки Украине!
09.01.2026 18:19 Ответить
ПУТИН ******* !!! И ТОТ КТО С НИМ ОБЩАЕТСЯ ИЛИ ГОТОВ ОБЩАТЬСЯ НЕ ЯВЛЯЯСЬ ПСИХИАТРОМ, ТАКОЙ ЖЕ ******* КАК ОН !!! А ВЫГОДНО ТАКОЕ ПОКАЗЫВАТЬ КИТАЙЦАМ И Т.П. !!!
09.01.2026 18:19 Ответить
Пише москальня, що Європа і НАТО нажахані зверхточним ударом орєшніка по військовому підприємству. Крім сміху ...
09.01.2026 18:23 Ответить
і це добре. бо...

"все що нас не вбиває, робить сильнішими"
швидше Європа мілітарізуватись буде, включно з протиракетною обороною

.
09.01.2026 18:30 Ответить
Per risum multum poteris cognoscere stultum
09.01.2026 18:31 Ответить
Головна зброя ворога - це ІПСО і надія на нашу зневіру. Але ми їх здолаємо.
09.01.2026 18:27 Ответить
@ (в перекладі):
Використання «Орешника» було передбачувано слабким російським ходом.
Рашисти у розпачі: ситуація для них виходить з-під контролю по всьому Світу. Їхні союзники та їхня влада зникають у величезних масштабах.
Цей удар - чергова спроба вплинути на керівників західних держав.
Рашисти втратили практично весь контроль над активним зміною ситуації на місцях, окрім повного виведення військ. Звичайно, вони можуть продовжувати свої дороговартісні хвилі атак, але фронт по суті статичний. Вони не наблизяться до задовільного результату в найближчі роки, і вони знають, що у них немає на це сили.
Але цей російський трюк також не повинен залишатися без відповіді. Запуск балістичних ракет, призначених лише для ядерних боєголовок, особливо так близько до кордону Польщі та НАТО, вимагає належної реакції. Західні військові завжди повинні виходити з того, що такі заряди на озброєнні рф є небезпечними та вжити контрзаходів.
Належною реакцією європейських країн було б закриття всього повітряного простору на заході України та розгортання засобів ППО, а також винищувачів у цьому секторі. Цей прецедент, створений росією, не лише виправдовує ці дії, але й повністю нейтралізує російську тактику залякування, маючи прямо протилежний ефект від російських намірів.

09.01.2026 18:29 Ответить
давно пора, были бы яйца. Но еу куколды только могут наблюдать и гавкать из-за забора подкидывая оружие и потужние слова поддержки
09.01.2026 18:35 Ответить
згоден, але Європі потрібне не ППО, а ПРО - протиракетна оборона.

нажаль, всі, або майже всі вони не європейського виробництва. Ракети-перехоплювачі, які знищують ціль у космосі або атмосфері, або ізраільські, наприклад, системи «Arrow», або американські - «THAAD», «Aegis»
09.01.2026 18:40 Ответить
Та яке «поблизу» кордону. Вчора ідіот Цаплієнко транслював мало не в прямому у ефірі. Всі хто вкурсі, той в курсі
09.01.2026 18:44 Ответить
 
 