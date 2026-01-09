"Орешник", которым РФ ударила по Львовщине, попал в цех государственного предприятия, - Reuters

Российская баллистическая ракета средней дальности "Орешник", которая вечером 8 января атаковала Львовщину, попала в цех государственного предприятия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного "высокопоставленного украинского чиновника".

Что известно

По словам собеседника агентства, удар нескольких боеприпасов привел к "незначительным пробитиям бетонных конструкций" в цехе и образовал воронки в лесной местности. Это произошло вблизи польской границы.

Чиновник добавил, что, вероятно, ракета несла инертные "муляжи" боеголовок.

В то же время Россия заявила, что атаковала энергетическую инфраструктуру Украины и завод по производству дронов, которые использовались во время "атаки" на резиденцию российского диктатора Владимира Путина — инцидент, который опровергали как в Украине, так и в США.

Что предшествовало?

