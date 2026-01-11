Очікуємо від Радбезу ООН дуже конкретних кроків для припинення російської агресії, - постпред Мельник

У понеділок, 12 січня 2026 року, Рада Безпеки ООН збереться на екстрене засідання (emergency meeting) після останніх російських атак на українські міста та енергетичну інфраструктуру країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на постійне представництво України при ООН.

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Як зазначається, українська сторона вдячна нашим партнерам - членам РБ ООН, які одразу ж підтримали відповідне звернення України, - Великій Британії, Греції, Данії, Латвії, Ліберії та Франції.

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Очікування

"Очікуємо від Радбезу ООН не лише чергового засудження російських воєнних злочинів та злочинів проти людяності в Україні, але дуже конкретних кроків задля припинення російської агресії та примушення Москви до справедливого і довготривалого миру на основі принципів Статуту ООН", - заявив постпред України при ООН Андрій Мельник.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Радбез ООН збереться 12 січня через удар РФ "Орєшніком" по Львівщині.

Удар ракети "Орєшнік" по Львівщині 8 січня

Увечері 8 січня моніторингові канали попереджали про можливу загрозу пуску ракети "Орєшнік" по Україні. Згодом у Львові пролунала серія вибухів.

Місцева влада спочатку заявляла, що поки невідомо, чи був це саме "Орєшнік".

9 січня у Міноборони РФ стверджували, що вдарили по Україні "Орєшніком" нібито у відповідь на "атаку" по резиденції Путіна.

У Повітряних силах ЗСУ підтвердили, що РФ застосувала проти України балістичну ракету середньої дальності.

Президент Володимир Зеленський також підтвердив, що йдеться про "Орєшнік", який може нести ядерну зброю.

СБУ згодом оприлюднила фото уламків "Орєшніка". Там заявили, що застосування такої ракети по цивільній інфраструктурі України є воєнним злочином.

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