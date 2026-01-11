Ожидаем от Совбеза ООН очень конкретных шагов для прекращения российской агрессии, - постпред Мельник

В понедельник, 12 января 2026 года, Совет Безопасности ООН соберется на экстренное заседание (emergency meeting) после последних российских атак на украинские города и энергетическую инфраструктуру страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на постоянное представительство Украины при ООН.

Как отмечается, украинская сторона благодарна нашим партнерам - членам СБ ООН, которые сразу же поддержали соответствующее обращение Украины, - Великобритании, Греции, Дании, Латвии, Либерии и Франции.

Ожидания

"Ожидаем от Совбеза ООН не только очередного осуждения российских военных преступлений и преступлений против человечности в Украине, но и очень конкретных шагов для прекращения российской агрессии и принуждения Москвы к справедливому и долгосрочному миру на основе принципов Устава ООН", - заявил постпред Украины при ООН Андрей Мельник.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Совбез ООН соберется 12 января из-за удара РФ "Орешником" по Львовской области.

Удар ракеты "Орешник" по Львовской области 8 января

Вечером 8 января мониторинговые каналы предупреждали о возможной угрозе запуска ракеты "Орешник" по Украине. Впоследствии во Львове прогремела серия взрывов.

Местные власти сначала заявляли, что пока неизвестно, был ли это именно "Орешник".

9 января в Минобороны РФ утверждали, что ударили по Украине "Орешнико" якобы в ответ на "атаку" по резиденции Путина.

В Воздушных силах ВСУ подтвердили, что РФ применила против Украины баллистическую ракету средней дальности.

Президент Владимир Зеленский также подтвердил, что речь идет об "Орешнике", который может нести ядерное оружие.

СБУ впоследствии обнародовала фото обломков "Орешника". Там заявили, что применение такой ракеты по гражданской инфраструктуре Украины является военным преступлением.

