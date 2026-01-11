РУС
Новости Удар Орешником по Львову
654 14

Ожидаем от Совбеза ООН очень конкретных шагов для прекращения российской агрессии, - постпред Мельник

Генсек ООН сделал заявление по поводу эскалации войны со стороны РФ

В понедельник, 12 января 2026 года, Совет Безопасности ООН соберется на экстренное заседание (emergency meeting) после последних российских атак на украинские города и энергетическую инфраструктуру страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на постоянное представительство Украины при ООН.

Как отмечается, украинская сторона благодарна нашим партнерам - членам СБ ООН, которые сразу же поддержали соответствующее обращение Украины, - Великобритании, Греции, Дании, Латвии, Либерии и Франции.

Ожидания

"Ожидаем от Совбеза ООН не только очередного осуждения российских военных преступлений и преступлений против человечности в Украине, но и очень конкретных шагов для прекращения российской агрессии и принуждения Москвы к справедливому и долгосрочному миру на основе принципов Устава ООН", - заявил постпред Украины при ООН Андрей Мельник.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Совбез ООН соберется 12 января из-за удара РФ "Орешником" по Львовской области.

Удар ракеты "Орешник" по Львовской области 8 января

  • Вечером 8 января мониторинговые каналы предупреждали о возможной угрозе запуска ракеты "Орешник" по Украине. Впоследствии во Львове прогремела серия взрывов.
  • Местные власти сначала заявляли, что пока неизвестно, был ли это именно "Орешник".
  • 9 января в Минобороны РФ утверждали, что ударили по Украине "Орешнико" якобы в ответ на "атаку" по резиденции Путина.
  • В Воздушных силах ВСУ подтвердили, что РФ применила против Украины баллистическую ракету средней дальности.
  • Президент Владимир Зеленский также подтвердил, что речь идет об "Орешнике", который может нести ядерное оружие.
  • СБУ впоследствии обнародовала фото обломков "Орешника". Там заявили, что применение такой ракеты по гражданской инфраструктуре Украины является военным преступлением.

Автор: 

Совбез ООН (1167) Мельник Андрей (233)
Топ комментарии
+5
Який бред несе Мельник:"Очікуємо дуже конкретних кроків від Радбезу ООН для припинення агресії" Це він серйозно?Абсолютно недієспособна міжнародна організація.Передбачений прогноз голосування постійних членів Радбезу- паРаша (небензя, проти),Китай утримаася і все,і шо ?
показать весь комментарий
11.01.2026 08:29 Ответить
+4
Він ДЕБІЛ просто..шо з нього взяти
показать весь комментарий
11.01.2026 08:18 Ответить
+3
Ну як Радбез ООН припинить російську агресію, коли там з ''вето'' сидить кцап? Та навіть якби щось і по зняли, то засрашка нічого не буде виконувати. Скільки на всіх рівнях можна брехати цьому обездоленому при ''слугах'' народу?
показать весь комментарий
11.01.2026 08:28 Ответить
Вони це серйозно?
показать весь комментарий
11.01.2026 08:10 Ответить
Він ДЕБІЛ просто..шо з нього взяти
показать весь комментарий
11.01.2026 08:18 Ответить
він шо хворий чи ого опустили
показать весь комментарий
11.01.2026 08:12 Ответить
Так пуйло само в радбези как постийний член
показать весь комментарий
11.01.2026 08:27 Ответить
Ну як Радбез ООН припинить російську агресію, коли там з ''вето'' сидить кцап? Та навіть якби щось і по зняли, то засрашка нічого не буде виконувати. Скільки на всіх рівнях можна брехати цьому обездоленому при ''слугах'' народу?
показать весь комментарий
11.01.2026 08:28 Ответить
Який бред несе Мельник:"Очікуємо дуже конкретних кроків від Радбезу ООН для припинення агресії" Це він серйозно?Абсолютно недієспособна міжнародна організація.Передбачений прогноз голосування постійних членів Радбезу- паРаша (небензя, проти),Китай утримаася і все,і шо ?
показать весь комментарий
11.01.2026 08:29 Ответить
А яких кроків мельник ояікує?Чи він просто режим бика уввімкнув?
показать весь комментарий
11.01.2026 08:33 Ответить
не бика, а дурака.
показать весь комментарий
11.01.2026 08:44 Ответить
Ні,він вимагає в майже в ультимативній і хамовитій формі.Тобто по просиому-бикує.
показать весь комментарий
11.01.2026 09:18 Ответить
"Засудження"- ось це ї є основним обов"язком і функцією цієї організації. 👈
А всі інши аргументи і інструменти були успішно профукани українською владою ще з початку 90-х років. 👉(тобто зброя)
показать весь комментарий
11.01.2026 08:38 Ответить
Це як від колгоспу очікувати підвищення надоїв, урожайності, приріст м'яса на одиницю поголів'я, ********* птахів...

" - У Івана Панасовича яйця маленькі і брудні" - говорив на активі другий секретар райкому КП КПСС...

У Івана Опанасовича була птахоферма.
показать весь комментарий
11.01.2026 08:38 Ответить
і звільнення мадури!
показать весь комментарий
11.01.2026 08:44 Ответить
Перший конкретний крок мав би бути це вигнати рашку із оон зовсім.Її туди не запрошували і вона там незаконно.Її і в статуті оон нема.Всі її голосування незаконні.❤️🇺🇦❤️
показать весь комментарий
11.01.2026 08:49 Ответить
А постпред Мельник ******** "чорний гумор".
показать весь комментарий
11.01.2026 09:18 Ответить
 
 