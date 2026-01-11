Ожидаем от Совбеза ООН очень конкретных шагов для прекращения российской агрессии, - постпред Мельник
В понедельник, 12 января 2026 года, Совет Безопасности ООН соберется на экстренное заседание (emergency meeting) после последних российских атак на украинские города и энергетическую инфраструктуру страны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на постоянное представительство Украины при ООН.
Как отмечается, украинская сторона благодарна нашим партнерам - членам СБ ООН, которые сразу же поддержали соответствующее обращение Украины, - Великобритании, Греции, Дании, Латвии, Либерии и Франции.
Ожидания
"Ожидаем от Совбеза ООН не только очередного осуждения российских военных преступлений и преступлений против человечности в Украине, но и очень конкретных шагов для прекращения российской агрессии и принуждения Москвы к справедливому и долгосрочному миру на основе принципов Устава ООН", - заявил постпред Украины при ООН Андрей Мельник.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Совбез ООН соберется 12 января из-за удара РФ "Орешником" по Львовской области.
Удар ракеты "Орешник" по Львовской области 8 января
- Вечером 8 января мониторинговые каналы предупреждали о возможной угрозе запуска ракеты "Орешник" по Украине. Впоследствии во Львове прогремела серия взрывов.
- Местные власти сначала заявляли, что пока неизвестно, был ли это именно "Орешник".
- 9 января в Минобороны РФ утверждали, что ударили по Украине "Орешнико" якобы в ответ на "атаку" по резиденции Путина.
- В Воздушных силах ВСУ подтвердили, что РФ применила против Украины баллистическую ракету средней дальности.
- Президент Владимир Зеленский также подтвердил, что речь идет об "Орешнике", который может нести ядерное оружие.
- СБУ впоследствии обнародовала фото обломков "Орешника". Там заявили, что применение такой ракеты по гражданской инфраструктуре Украины является военным преступлением.
