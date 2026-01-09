Применение российского "Орешника" было сигналом Западу, - разведка Эстонии
Глава разведцентра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг считает сигналом для стран Европы и НАТО применение Россией баллистической ракеты "Орешник" по Украине 8 января.
Как сообщает Цензор.НЕТ, его цитирует ERR.
Определенный сигнал для Запада
Кивисельг отметил, что в четверг Россия организовала крупномасштабную атаку на инфраструктуру Украины, в частности выпустив баллистическую ракету "Орешник".
"Этот удар делает значимым то, что такой запуск "Орешника" состоялся во второй раз за время этой войны. В прошлый раз аналогичная баллистическая ракета была использована 21 ноября 2024 года, когда был атакован Днепр. На этот раз удар был значительно ближе к польской границе, примерно в 80-100 километрах. Так что, безусловно, это был определенный сигнал в сторону Европы или НАТО", - подчеркнул эстонский полковник.
Он напомнил, что российское Минобороны утверждало, что этот удар был нанесен в связи с якобы атакой Украины на резиденцию Путина в Валдае, что Украина отрицает, и что западные спецслужбы, а также спецслужбы Эстонии не могут подтвердить, в связи с чем это является клеветнической кампанией со стороны России.
Удар ракеты "Орешник" по Львовской области 8 января
- Вечером 8 января мониторинговые каналы предупреждали о возможной угрозе запуска ракеты "Орешник" по Украине. Впоследствии во Львове прогремела серия взрывов.
- Местные власти сначала заявляли, что пока неизвестно, был ли это именно "Орешник".
- 9 января в Минобороны РФ утверждали, что ударили по Украине "Орешником" якобы в ответ на "атаку" по резиденции Путина.
- В Воздушных силах ВСУ подтвердили, что РФ применила против Украины баллистическую ракету средней дальности.
- Президент Владимир Зеленский также подтвердил, что речь идет об "Орешнике", который может нести ядерное оружие.
- СБУ впоследствии обнародовала фото обломков "Орешника". Там заявили, что применение такой ракеты по гражданской инфраструктуре Украины является военным преступлением.
Arrow-3 (Израиль / США)
Назначение: верхний эшелон противоракетной обороны.
Класс целей: баллистические ракеты средней и промежуточной дальности (IRBM).
Фаза перехвата: вне атмосферы (экзоатмосферный перехват).
Суть: предназначена для поражения боевых блоков до входа в атмосферу. Это наиболее специализированная западная система для противодействия угрозам уровня «Орешник».
Статус: стоит на вооружении Израиля, закупается Германией.
THAAD (США)
Назначение: терминальная противоракетная оборона.
Класс целей: баллистические ракеты малой и средней дальности, частично IRBM.
Фаза перехвата: верхние слои атмосферы и ближний космос.
Суть: работает на конечном участке траектории, когда боеголовка уже отделилась. Эффективность против сложных боевых частей ниже, чем у Arrow-3, но выше, чем у классических ЗРК.
Статус: развернута в США и у союзников (Южная Корея, Ближний Восток).
Aegis BMD (SM-3 / SM-6) - США / НАТО
Назначение: морская и наземная эшелонированная ПРО.
Класс целей: БР малой и средней дальности, ограниченно - IRBM.
Фаза перехвата:
- SM-3: экзоатмосферный перехват (средний участок);
- SM-6: терминальный и квазибаллистический перехват.
Суть: гибкая система с возможностью развертывания в разных регионах. Не специализирована под один тип ракеты, но важна как часть многослойной ПРО.
Статус: широко развернута в ВМС США и НАТО.
GMD (Ground-Based Midcourse Defense, США)
Назначение: стратегическая ПРО континентального уровня.
Класс целей: межконтинентальные баллистические ракеты (ICBM), теоретически - IRBM.
Фаза перехвата: средний участок траектории, вне атмосферы.
Суть: система последнего рубежа, предназначенная для ограниченного числа стратегических целей.
Статус: развернута на территории США (Аляска, Калифорния).
LRHW / CPS (США)
Назначение: ударное оружие.
Класс: гиперзвуковая ударная система (boost-glide).
Суть: вместо классической баллистики используется планирующий гиперзвуковой блок с маневрированием в атмосфере.
Статус: на этапе развертывания и опытной эксплуатации.