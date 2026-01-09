Применение российского "Орешника" было сигналом Западу, - разведка Эстонии

Глава разведцентра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг считает сигналом для стран Европы и НАТО применение Россией баллистической ракеты "Орешник" по Украине 8 января.

Как сообщает Цензор.НЕТ, его цитирует ERR.

Определенный сигнал для Запада

Кивисельг отметил, что в четверг Россия организовала крупномасштабную атаку на инфраструктуру Украины, в частности выпустив баллистическую ракету "Орешник".

"Этот удар делает значимым то, что такой запуск "Орешника" состоялся во второй раз за время этой войны. В прошлый раз аналогичная баллистическая ракета была использована 21 ноября 2024 года, когда был атакован Днепр. На этот раз удар был значительно ближе к польской границе, примерно в 80-100 километрах. Так что, безусловно, это был определенный сигнал в сторону Европы или НАТО", - подчеркнул эстонский полковник.

Он напомнил, что российское Минобороны утверждало, что этот удар был нанесен в связи с якобы атакой Украины на резиденцию Путина в Валдае, что Украина отрицает, и что западные спецслужбы, а также спецслужбы Эстонии не могут подтвердить, в связи с чем это является клеветнической кампанией со стороны России.

Удар ракеты "Орешник" по Львовской области 8 января

Вечером 8 января мониторинговые каналы предупреждали о возможной угрозе запуска ракеты "Орешник" по Украине. Впоследствии во Львове прогремела серия взрывов.

Местные власти сначала заявляли, что пока неизвестно, был ли это именно "Орешник".

9 января в Минобороны РФ утверждали, что ударили по Украине "Орешником" якобы в ответ на "атаку" по резиденции Путина.

В Воздушных силах ВСУ подтвердили, что РФ применила против Украины баллистическую ракету средней дальности.

Президент Владимир Зеленский также подтвердил, что речь идет об "Орешнике", который может нести ядерное оружие.

СБУ впоследствии обнародовала фото обломков "Орешника". Там заявили, что применение такой ракеты по гражданской инфраструктуре Украины является военным преступлением.

