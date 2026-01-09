РФ показательно ударила "Орешником" близко к границе с ЕС. Это вызов для других стран, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что удар Россией ракетой средней дальности "Орешник" вблизи границ Евросоюза — прямая угроза европейским столицам.
Об этом он сказал во время вечернего обращения, информирует Цензор.НЕТ.
Показательный удар россиян
Президент подчеркнул, что Россия нанесла удар "Орешником" показательно близко к границам Европейского Союза.
"А это, с точки зрения применения баллистики средней дальности, одинаковый вызов и для Варшавы, и для Бухареста, и для Будапешта, и для многих других столиц", — сказал он.
Зеленский отметил, что если россияне "даже не пытаются придумать правдоподобную причину для использования такого оружия" –– "личными связями или какой-либо риторикой от этого не укроешься".
Глава государства добавил, что должна быть система совместных действий и совместной защиты:
"Есть ли у нас сейчас такая система? Вопрос без ответа, потому что все в Европе имеют одно и то же сомнение: будут ли защищать его столицу, если Путину что-то ударит в голову".
Что предшествовало?
- Накануне мониторинговые каналы предупреждали о возможной угрозе запуска ракеты "Орешник" по Украине. Впоследствии во Львове прогремела серия взрывов.
- Местные власти говорят, что пока неизвестно, был ли это "Орешник".
- В Минобороны РФ заявили, что ударили по Украине "Орешником" якобы в ответ на "атаку" резиденции Путина.
- В Воздушных силах заявили, что РФ применила против Украины баллистическую ракету средней дальности.
- СБУ обнародовала фото обломков "Орешника".
Україна дала симетричну відповідь на обстріл з боку рашистів.
Зеленський записав вечірню казочку для 🐏🐑.
Ну шо це за черговий дитячий садочок. У европи є спільна система захисту іджис асшор та arrow 3 проти таких загроз.
Ми не у ес та не у нато. Тому вони тільки і спостерігають за цім геноцидом.
Володимир Зеленський постійно бреше. Коли президент обіцяє 3000 ракет до кінця 2025 року, а замість цього маємо Міндічгейт та двушечку на Москву, то це вимагає пояснень з боку влади. Але замість цього обіцянки про близький кінець війни. Коли Зеленський обіцяє блекаут у Москві, якщо станеться блекаут у Києві, але стається блекаут не лише у Києві, а і по всій Україні, але не у Москві, то це вимагає пояснень і, як мінімум вибачень з боку влади. Але замість цього тиша і те, що НАБУ вручає чергові підозри в корупції "слугам народу".
Коли президент розповідає про справедливий мир та сильну угоду, але всі бачать, як він намагається знайти формулу виводу військ з Донбасу, перекласти відповідальність за це на народ і шукає можливість переобратися та мовчить про факти корупціїв своєму оточенні, то це точно не додає довіри владі і сил Україні. Таке відчуття, що він та його команда прийшли, щоб займатися корупцією та брехати. І тому не вбачаються, коли їх постійно ловлять на брехні і корупції.
Він бреше навіть в дрібницях. І почалося це задовго до "травневих шашликів". То як можно довіряти йому у всьому іншому? І постає ще одне питання - про ще він ще бреше, коли веде перемовини? А в тому, що бреше я не маю сумніву. Доведено всім, що я згадав вище і багато чим ще.
