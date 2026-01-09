РФ показательно ударила "Орешником" близко к границе с ЕС. Это вызов для других стран, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что удар Россией ракетой средней дальности "Орешник" вблизи границ Евросоюза — прямая угроза европейским столицам.

Об этом он сказал во время вечернего обращения, информирует Цензор.НЕТ.

Показательный удар россиян

Президент подчеркнул, что Россия нанесла удар "Орешником" показательно близко к границам Европейского Союза.

"А это, с точки зрения применения баллистики средней дальности, одинаковый вызов и для Варшавы, и для Бухареста, и для Будапешта, и для многих других столиц", — сказал он.

Зеленский отметил, что если россияне "даже не пытаются придумать правдоподобную причину для использования такого оружия" –– "личными связями или какой-либо риторикой от этого не укроешься".

Глава государства добавил, что должна быть система совместных действий и совместной защиты:

"Есть ли у нас сейчас такая система? Вопрос без ответа, потому что все в Европе имеют одно и то же сомнение: будут ли защищать его столицу, если Путину что-то ударит в голову".

Что предшествовало?

