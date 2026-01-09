РУС
Удар Орешником по Львову
1 000 31

РФ показательно ударила "Орешником" близко к границе с ЕС. Это вызов для других стран, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что удар Россией ракетой средней дальности "Орешник" вблизи границ Евросоюза — прямая угроза европейским столицам.

Об этом он сказал во время вечернего обращения, информирует Цензор.НЕТ.

Показательный удар россиян

Президент подчеркнул, что Россия нанесла удар "Орешником" показательно близко к границам Европейского Союза.

"А это, с точки зрения применения баллистики средней дальности, одинаковый вызов и для Варшавы, и для Бухареста, и для Будапешта, и для многих других столиц", — сказал он.

Зеленский отметил, что если россияне "даже не пытаются придумать правдоподобную причину для использования такого оружия" –– "личными связями или какой-либо риторикой от этого не укроешься".

Глава государства добавил, что должна быть система совместных действий и совместной защиты:

"Есть ли у нас сейчас такая система? Вопрос без ответа, потому что все в Европе имеют одно и то же сомнение: будут ли защищать его столицу, если Путину что-то ударит в голову".

Что предшествовало?

+14
Свою країною займись геополітик засраний.
09.01.2026 19:57 Ответить
+8
Допоки масква зі світлом, стулки пельку.
09.01.2026 20:00 Ответить
+7
а шо в Україні тривають висери вечірнього мудозЄзвону?
09.01.2026 19:57 Ответить
Свою країною займись геополітик засраний.
09.01.2026 19:57 Ответить
а шо в Україні тривають висери вечірнього мудозЄзвону?
09.01.2026 19:57 Ответить
Так напевно після обстрілів приперся в Київ, тепер сере цілий вечір. Вчора сцикотно було в Києві посидіти, сьогодні хазяїн з Кремля дав дозвіл, от і потужнічає.
09.01.2026 19:59 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=1dstDInhBaI

У Зеленського буде горіти земля під ногами/ Кінець ілюзій для Шапітолію

Чекалкін- Омелян про - "кращі СПРАВЖНІ менеджери ЗЄРИГОвлади сидять у Кремлі"
09.01.2026 20:13 Ответить
йому треба в ГРЕНЛАНДІЮ з своїми накйкращими підоrменеджерами . Там трамп побіцяв 100 тис долларів за підтримку ідеї ГРЕНЛАДІЯНАШ...

Гренландія опинилася в центрі уваги.

Згідно з https://trends.google.com/trends/explore?q=move%20to%20greenland&hl=en-GB даними Google Trends, який аналізує популярність пошукових запитів у Google та YouTube, кількість запитів за темою "переїзд до Гренландії" досягла рекордного рівня у січні 2026 року.

За останні сім днів цей запит був популярний у Великій Британії, Ірландії, Канаді, Сполучених Штатах Америки та Австралії.
Інтерес до запиту "переїзд до Гренландії" серед країн за 100-бальною шкалою
09.01.2026 20:06 Ответить
Допоки масква зі світлом, стулки пельку.
09.01.2026 20:00 Ответить
Ну звісно .
Це пряма і конкретна відповідь на вчорашні заяви деяких європейських посадовців про згоду розмістити їх війська на території України .
І судячи з сьогоднішньої заяви Мелоні - цей меседж , в Європі , зрозуміли як треба
09.01.2026 20:02 Ответить
Вона якраз такої маячні про війська не несла.
09.01.2026 20:21 Ответить
Вона несла маячню про якийсь "діалог" з ****** , який їй чомусь "раптом" знадобився
09.01.2026 20:23 Ответить
РФ показово вдарила "Орєшніком" близько до кордону з ЄС.
Це виклик для інших країн, - Зеленський.

Україна дала симетричну відповідь на обстріл з боку рашистів.
Зеленський записав вечірню казочку для 🐏🐑.
09.01.2026 20:02 Ответить
Чого накинулись, вава актор, грає президента як уміє. Все по сценаріях, що напишуть, те і озвучить.
09.01.2026 20:03 Ответить
не стріляйте в пісюніста...
09.01.2026 20:06 Ответить
повинна бути система спільних дій та спільного захисту Джерело: https://censor.net/ua/
n3594687

Ну шо це за черговий дитячий садочок. У европи є спільна система захисту іджис асшор та arrow 3 проти таких загроз.

Ми не у ес та не у нато. Тому вони тільки і спостерігають за цім геноцидом.
09.01.2026 20:05 Ответить
От нах тобі європейські столиці - кацапи Київ хочуть заморозити
09.01.2026 20:05 Ответить
Причина проста і стара як світ - натягнуть на Європу всі нашi проблеми і щоб вони воювали за нас.
09.01.2026 20:08 Ответить
https://ibb.co/jPTBYFh6
09.01.2026 20:07 Ответить
https://ibb.co/27ZyBpDk
09.01.2026 20:09 Ответить
https://t.me/BerezaJuice/61680 Борислав Береза:
Володимир Зеленський постійно бреше. Коли президент обіцяє 3000 ракет до кінця 2025 року, а замість цього маємо Міндічгейт та двушечку на Москву, то це вимагає пояснень з боку влади. Але замість цього обіцянки про близький кінець війни. Коли Зеленський обіцяє блекаут у Москві, якщо станеться блекаут у Києві, але стається блекаут не лише у Києві, а і по всій Україні, але не у Москві, то це вимагає пояснень і, як мінімум вибачень з боку влади. Але замість цього тиша і те, що НАБУ вручає чергові підозри в корупції "слугам народу".
Коли президент розповідає про справедливий мир та сильну угоду, але всі бачать, як він намагається знайти формулу виводу військ з Донбасу, перекласти відповідальність за це на народ і шукає можливість переобратися та мовчить про факти корупціїв своєму оточенні, то це точно не додає довіри владі і сил Україні. Таке відчуття, що він та його команда прийшли, щоб займатися корупцією та брехати. І тому не вбачаються, коли їх постійно ловлять на брехні і корупції.
Він бреше навіть в дрібницях. І почалося це задовго до "травневих шашликів". То як можно довіряти йому у всьому іншому? І постає ще одне питання - про ще він ще бреше, коли веде перемовини? А в тому, що бреше я не маю сумніву. Доведено всім, що я згадав вище і багато чим ще.
09.01.2026 20:11 Ответить
Володя, що в тебе з лицем?
Знову цей клятий закреп?
Якщо хочеш добре как 💩
Не забудь про дуфалак😂
09.01.2026 20:11 Ответить
Зе європу лякає
09.01.2026 20:11 Ответить
Ну всьо Вова , тікай з городу - тобі ...звізда ..
До речі , Адамка отримав медаль - за розміщення цього допису в тєлєгі ..
..
09.01.2026 20:11 Ответить
Татаров парєшаєт 😎
09.01.2026 20:25 Ответить
Дебіл зелений коли буде відповідь фламінгами на мацкву? Нафіг нам твої обісцяння і гундосики?
09.01.2026 20:11 Ответить
фламінги зимувати у теплі краї полетіли, не до ударів по північних краях - там холодно, а вони і так відморожені
09.01.2026 20:23 Ответить
Влада своїми потужними потугами тільки тужиться, а народити не може.Чи не хоче. А може, ті фламінго не встигли ще пофарбувати.)
09.01.2026 20:44 Ответить
Коли ти 🤡 су* о деб* л здохнеш ,від передозу ?!!! ...
09.01.2026 20:12 Ответить
Попрошайничать и шантажировать,только это и умеет,чмо зеленое
09.01.2026 20:32 Ответить
Охочи стятися будуть ще більше.
09.01.2026 20:34 Ответить
А де традиційне цікаве рішення "Ми очікуємо від партнерів..."?
09.01.2026 20:38 Ответить
Прошу эти слова занести в протокол... (С)
09.01.2026 21:30 Ответить
 
 