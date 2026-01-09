РФ показово вдарила "Орєшніком" близько до кордону з ЄС. Це виклик для інших країн, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що удар Росією ракетою середньої дальності "Орєшнік" поблизу кордонів Євросоюзу — пряма загроза європейським столицям.
Про це він сказав під час вечірнього звернення, інформує Цензор.НЕТ.
Показовий удар росіян
Президент наголосив, що Росія вдарила "Орєшніком" показово близько до кордонів Європейського Союзу.
"А це, якщо з точки зору застосування балістики середньої дальності однаковий виклик і для Варшави, і для Бухаресту, і для Будапешту, і для багатьох інших столиць", - сказав він.
Зеленський зазначив, що якщо росіяни "навіть не намагаються придумати правдоподібну причину для використання такої зброї" –– "особистими зв'язками чи будь-якою риторикою від цього не закриєшся".
Глава держави додав, що повинна бути система спільних дій та спільного захисту:
"Чи є у нас зараз така система? Питання без відповіді, бо всі у Європі, є один і той же сумнів: чи будуть захищати його столицю, якщо Путіну щось ударить у голову".
Що передувало?
- Напередодні моніторингові канали попереджали про можливу загрозу пуску ракети "Орєшнік" по Україні. Згодом у Львові пролунала серія вибухів.
- Місцева влада каже, що наразі невідомо, чи був це Орєшнік.
- У Міноборони РФ заявили, що вдарили по Україні "Орєшніком" нібито у відповідь на "атаку" резиденції Путіна.
- У Повітряних силах заявили, що РФ застосувала проти України балістичну ракету середньої дальності.
- СБУ оприлюднила фото уламків "Орєшніка".
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