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Новини Удар Орєшніком по Львову
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РФ показово вдарила "Орєшніком" близько до кордону з ЄС. Це виклик для інших країн, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що удар Росією ракетою середньої дальності "Орєшнік" поблизу кордонів Євросоюзу — пряма загроза європейським столицям.

Про це він сказав під час вечірнього звернення, інформує Цензор.НЕТ.

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Показовий удар росіян

Президент наголосив, що Росія вдарила "Орєшніком" показово близько до кордонів Європейського Союзу.

"А це, якщо з точки зору застосування балістики середньої дальності однаковий виклик і для Варшави, і для Бухаресту, і для Будапешту, і для багатьох інших столиць", - сказав він.

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Зеленський зазначив, що якщо росіяни "навіть не намагаються придумати правдоподібну причину для використання такої зброї" –– "особистими зв'язками чи будь-якою риторикою від цього не закриєшся".

Глава держави додав, що повинна бути система спільних дій та спільного захисту:

"Чи є у нас зараз така система? Питання без відповіді, бо всі у Європі, є один і той же сумнів: чи будуть захищати його столицю, якщо Путіну щось ударить у голову".

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Що передувало?

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Автор: 

Зеленський Володимир (28446) обстріл (35247) Євросоюз (15433) балістичні ракети (668) війна в Україні (8788) Орєшнік (66)
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Топ коментарі
+17
Свою країною займись геополітик засраний.
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09.01.2026 19:57 Відповісти
+9
Допоки масква зі світлом, стулки пельку.
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09.01.2026 20:00 Відповісти
+8
а шо в Україні тривають висери вечірнього мудозЄзвону?
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09.01.2026 19:57 Відповісти

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