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Гілі про атаку РФ із запуском "Орєшніка": Чергова спроба Путіна тероризувати Україну та загрожувати безпеці Європи. ФОТО

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, який перебуває із візитом у Києві, засудив чергову атаку РФ на Україну, а також відвідав місце ворожого удару у столиці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Гілі написав у соцмережі Х.

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Гілі про атаку РФ

Чергова спроба Путіна

"Серія атак Росії на Україну протягом ночі, включно із запуском балістичної ракети "Орєшнік" по Львову, є черговою спробою Путіна тероризувати Україну та загрожувати безпеці Європи", - написав він.

Гілі зазначив, що його сьогоднішній візит до Києва свідчить про рішучу підтримку Великою Британією справедливого та міцного миру в Україні.

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Як видно з фото, розміщеного британським міністром, він побував на місці удару РФ у Києві.

Що передувало?

Автор: 

Київ (21166) Львів (3336) Повітряні атаки на Київ (1060) Гілі Джон (110)
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