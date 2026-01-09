Гілі про атаку РФ із запуском "Орєшніка": Чергова спроба Путіна тероризувати Україну та загрожувати безпеці Європи. ФОТО
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, який перебуває із візитом у Києві, засудив чергову атаку РФ на Україну, а також відвідав місце ворожого удару у столиці.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Гілі написав у соцмережі Х.
Чергова спроба Путіна
"Серія атак Росії на Україну протягом ночі, включно із запуском балістичної ракети "Орєшнік" по Львову, є черговою спробою Путіна тероризувати Україну та загрожувати безпеці Європи", - написав він.
Гілі зазначив, що його сьогоднішній візит до Києва свідчить про рішучу підтримку Великою Британією справедливого та міцного миру в Україні.
Як видно з фото, розміщеного британським міністром, він побував на місці удару РФ у Києві.
Що передувало?
- Напередодні моніторингові канали попереджали про можливу загрозу пуску ракети "Орєшнік" по Україні. Згодом у Львові пролунала серія вибухів.
- Місцева влада каже, що наразі невідомо, чи був це Орєшнік.
- У Міноборони РФ заявили, що вдарили по Україні "Орєшніком" нібито у відповідь на "атаку" резиденції Путіна.
- У Повітряних силах заявили, що РФ застосувала проти України балістичну ракету середньої дальності.
- СБУ оприлюднила фото уламків "Орєшніка".
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