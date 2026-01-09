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Гили об атаке РФ с запуском "Орешника": очередная попытка Путина терроризировать Украину и угрожать безопасности Европы. ФОТО

Министр обороны Великобритании Джон Гилли, который находится с визитом в Киеве, осудил очередную атаку РФ на Украину, а также посетил место вражеского удара в столице.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Гилли написал в соцсети Х.

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Гили об атаке РФ

Очередная попытка Путина

"Серия атак России на Украину в течение ночи, включая запуск баллистической ракеты "Орешник" по Львову, является очередной попыткой Путина терроризировать Украину и угрожать безопасности Европы", - написал он.

Гилли отметил, что его сегодняшний визит в Киев свидетельствует о решительной поддержке Великобританией справедливого и прочного мира в Украине.

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Как видно из фото, размещенного британским министром, он побывал на месте удара РФ в Киеве.

Что предшествовало?

Автор: 

Киев (26721) Львов (4712) Воздушные атаки на Киев (1003) Гилли Джон (109)
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