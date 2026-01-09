Гили об атаке РФ с запуском "Орешника": очередная попытка Путина терроризировать Украину и угрожать безопасности Европы. ФОТО
Министр обороны Великобритании Джон Гилли, который находится с визитом в Киеве, осудил очередную атаку РФ на Украину, а также посетил место вражеского удара в столице.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Гилли написал в соцсети Х.
Очередная попытка Путина
"Серия атак России на Украину в течение ночи, включая запуск баллистической ракеты "Орешник" по Львову, является очередной попыткой Путина терроризировать Украину и угрожать безопасности Европы", - написал он.
Гилли отметил, что его сегодняшний визит в Киев свидетельствует о решительной поддержке Великобританией справедливого и прочного мира в Украине.
Как видно из фото, размещенного британским министром, он побывал на месте удара РФ в Киеве.
Что предшествовало?
- Накануне мониторинговые каналы предупреждали о возможной угрозе запуска ракеты "Орешник" по Украине. Впоследствии во Львове прогремела серия взрывов.
- Местные власти говорят, что пока неизвестно, был ли это "Орешник".
- В Минобороны РФ заявили, что ударили по Украине "Орешником" якобы в ответ на "атаку" резиденции Путина.
- В Воздушных силах заявили, что РФ применила против Украины баллистическую ракету средней дальности.
- СБУ обнародовала фото обломков "Орешника".
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