Застосування російського "Орєшніка" було сигналом Заходу, - розвідка Естонії

Голова розвідцентру Сил оборони Естонії Антс Ківісельг вважає сигналом для країн Європи та НАТО застосування Росією балістичної ракети "Орєшнік" по Україні 8 січня.

Як інформує Цензор.НЕТ, його цитує ERR.

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Певний сигнал для Заходу

Ківісельг зазначив, що в четвер Росія організувала великомасштабну атаку на інфраструктуру України, зокрема випустивши балістичну ракету "Орєшнік".

"Цей удар робить значущим те, що такий запуск "Орєшніка" відбувся вдруге за час цієї війни. Минулого разу аналогічна балістична ракета була використана 21 листопада 2024 року, коли був атакований Дніпро. Цього разу удар був значно ближче до польського кордону, приблизно в 80-100 кілометрах. Так що, безумовно, це був певний сигнал у бік Європи або НАТО", - наголосив естонський полковник.

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Він нагадав, що російське Міноборони стверджувало, що цей удар був завданий у зв'язку з нібито атакою України на резиденцію Путіна у Валдаї, що Україна заперечує, і що західні спецслужби, а також спецслужби Естонії не можуть підтвердити, у зв'язку з чим це є наклепницькою кампанією з боку Росії.

Удар ракети "Орєшнік" по Львівщині 8 січня

Увечері 8 січня моніторингові канали попереджали про можливу загрозу пуску ракети "Орєшнік" по Україні. Згодом у Львові пролунала серія вибухів.

Місцева влада спочатку заявляла, що поки невідомо, чи був це саме "Орєшнік".

9 січня у Міноборони РФ стверджували, що вдарили по Україні "Орєшніком" нібито у відповідь на "атаку" по резиденції Путіна.

У Повітряних силах ЗСУ підтвердили, що РФ застосувала проти України балістичну ракету середньої дальності.

Президент Володимир Зеленський також підтвердив, що йдеться про "Орєшнік", який може нести ядерну зброю.

СБУ згодом оприлюднила фото уламків "Орєшніка". Там заявили, що застосування такої ракети по цивільній інфраструктурі України є воєнним злочином.

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