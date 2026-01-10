Удар РФ "Орешником": Совбез ООН соберется 12 января

Совет Безопасности ООН рассмотрит последствия очередных массированных атак РФ по Украине, включая гиперзвуковую ракету "Орешник"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает BFM TV со ссылкой на обновленную программу Совета.

По данным российского Минобороны, в ночь с 8 на 9 января РФ применила ракету "Орешник" по объектам на западе Украины, якобы "в ответ на теракт киевского режима" в конце декабря.

Украинская сторона назвала эти заявления очередной информационной манипуляцией Кремля.

Москва утверждает, что удары были направлены на объекты производства беспилотников и энергетическую инфраструктуру, не уточняя конкретные цели.

Киев инициирует международные консультации

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Киев инициирует срочные консультации не только в Совете Безопасности ООН, но и в форматах Украина-НАТО, ЕС, Совета Европы и ОБСЕ в связи с заявлениями РФ о применении баллистической ракеты средней дальности против Львовской области.

Просьбу Украины созвать Совет Безопасности ООН поддержали несколько стран-членов, в частности Франция.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш через своего пресс-секретаря Стефана Дюжаррика "решительно осудил" эти нападения, "которые привели к многочисленным жертвам среди гражданского населения и лишили миллионы украинцев основных услуг, таких как электроэнергия, отопление и вода, во время этого острого гуманитарного кризиса".

Удар ракеты "Орешник" по Львовской области 8 января

Вечером 8 января мониторинговые каналы предупреждали о возможной угрозе запуска ракеты "Орешник" по Украине. Впоследствии во Львове прогремела серия взрывов.

Местные власти сначала заявляли, что пока неизвестно, был ли это именно "Орешник".

9 января в Минобороны РФ утверждали, что ударили по Украине "Орешнико" якобы в ответ на "атаку" по резиденции Путина.

В Воздушных силах ВСУ подтвердили, что РФ применила против Украины баллистическую ракету средней дальности.

Президент Владимир Зеленский также подтвердил, что речь идет об "Орешнике", который может нести ядерное оружие.

СБУ впоследствии обнародовала фото обломков "Орешника". Там заявили, что применение такой ракеты по гражданской инфраструктуре Украины является военным преступлением.

