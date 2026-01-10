РУС
Удар Орешником по Львову
544 13

Удар РФ "Орешником": Совбез ООН соберется 12 января

Генсек ООН сделал заявление по поводу эскалации войны со стороны РФ

Совет Безопасности ООН рассмотрит последствия очередных массированных атак РФ по Украине, включая гиперзвуковую ракету "Орешник"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает BFM TV со ссылкой на обновленную программу Совета.

По данным российского Минобороны, в ночь с 8 на 9 января РФ применила ракету "Орешник" по объектам на западе Украины, якобы "в ответ на теракт киевского режима" в конце декабря.

Украинская сторона назвала эти заявления очередной информационной манипуляцией Кремля.

Москва утверждает, что удары были направлены на объекты производства беспилотников и энергетическую инфраструктуру, не уточняя конкретные цели.

Киев инициирует международные консультации

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Киев инициирует срочные консультации не только в Совете Безопасности ООН, но и в форматах Украина-НАТО, ЕС, Совета Европы и ОБСЕ в связи с заявлениями РФ о применении баллистической ракеты средней дальности против Львовской области.

Просьбу Украины созвать Совет Безопасности ООН поддержали несколько стран-членов, в частности Франция.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш через своего пресс-секретаря Стефана Дюжаррика "решительно осудил" эти нападения, "которые привели к многочисленным жертвам среди гражданского населения и лишили миллионы украинцев основных услуг, таких как электроэнергия, отопление и вода, во время этого острого гуманитарного кризиса".

Удар ракеты "Орешник" по Львовской области 8 января

  • Вечером 8 января мониторинговые каналы предупреждали о возможной угрозе запуска ракеты "Орешник" по Украине. Впоследствии во Львове прогремела серия взрывов.
  • Местные власти сначала заявляли, что пока неизвестно, был ли это именно "Орешник".
  • 9 января в Минобороны РФ утверждали, что ударили по Украине "Орешнико" якобы в ответ на "атаку" по резиденции Путина.
  • В Воздушных силах ВСУ подтвердили, что РФ применила против Украины баллистическую ракету средней дальности.
  • Президент Владимир Зеленский также подтвердил, что речь идет об "Орешнике", который может нести ядерное оружие.
  • СБУ впоследствии обнародовала фото обломков "Орешника". Там заявили, что применение такой ракеты по гражданской инфраструктуре Украины является военным преступлением.

 

Топ комментарии
+4
"Фламінго", ваш вихід!
показать весь комментарий
10.01.2026 12:41 Ответить
+3
Побалакають, рузкій скаже щось про "ето ответ на действія нацисктого режіма" посидять попють кави, дістануть зп в районі 10-20 000 евро в місяць і по домам
показать весь комментарий
10.01.2026 12:27 Ответить
+2
Стурбованість чи занепокоєння, занепокоєння чи стурбованість - ось у чому питання !?
показать весь комментарий
10.01.2026 12:28 Ответить
Побалакають, рузкій скаже щось про "ето ответ на действія нацисктого режіма" посидять попють кави, дістануть зп в районі 10-20 000 евро в місяць і по домам
показать весь комментарий
10.01.2026 12:27 Ответить
Стурбованість чи занепокоєння, занепокоєння чи стурбованість - ось у чому питання !?
показать весь комментарий
10.01.2026 12:28 Ответить
показать весь комментарий
10.01.2026 12:29 Ответить
І що? У РФ право вето. Нічого окрім резолюцій не світить.
показать весь комментарий
10.01.2026 12:29 Ответить
Потужне протирання колінів та локтів зелених потомственних містечкових малоросів Зеленськага не дало жодного результата. " Ми ніколи би не пасмєлі атакавать резиденцию самого Путіна! Прастите криварожских унтерменшей".
показать весь комментарий
10.01.2026 12:32 Ответить
⚡️Якщо Трамп спробує захопити путіна, то на місці США та світу в цілому нічого не залишиться, - росЗМІ
показать весь комментарий
10.01.2026 12:37 Ответить
У росії все повторяється, але тепер як фарс: https://www.youtube.com/watch?v=hOtZQe-TndM
показать весь комментарий
10.01.2026 12:41 Ответить
"Фламінго", ваш вихід!
показать весь комментарий
10.01.2026 12:41 Ответить
Це дасть рівно стільки, скільки дає проведення Ставки потужним Лідором 🤡
показать весь комментарий
10.01.2026 12:53 Ответить
От щоправда то правда.
Здобули_мля....
Дякуємо Наріду за переворот 2019 року та всім лохторатам ригів і комуніздів
показать весь комментарий
10.01.2026 12:59 Ответить
І користі нуль, тут трохи починаешь розуміти Трампа, який бачить що так звані "міжнародні закони і правила" захищають усіляку мерзоту. Типу Мадури.
показать весь комментарий
10.01.2026 12:56 Ответить
Як заявлять Велике Потужне занепокоєння. Можуть додати штук 1000 стурбованостей
показать весь комментарий
10.01.2026 12:58 Ответить
Чим Арєшнік з болванкою замість бойової частини страшніше за Іскандер чи Калібр з 500кг тротилу? Щоб пани в галстуках робили бла-бла за афігенну зарплату?
показать весь комментарий
10.01.2026 13:18 Ответить
 
 