Латвия хочет созвать внеочередное заседание Совбеза ООН из-за российского удара по Украине с применением "Орешника"

Латвия инициирует внеочередное заседание Совбеза ООН

Латвия хочет созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН из-за российского удара по Украине в ночь на 9 января.

Об этом в соцсети Х написала глава МИД страны Байба Браже, информирует Цензор.НЕТ.

Латвия хочет созвать Совбез

"Латвия попросит о созыве внеочередного заседания Совета Безопасности ООН в ответ на варварскую атаку России против Украины, включая использование баллистической ракеты средней дальности вблизи границы ЕС и НАТО", - написала глава внешнеполитического ведомства Латвии.

Читайте также: РФ показательно ударила "Орешником" близ границы с ЕС. Это вызов для других стран, - Зеленский

Удар ракеты "Орешник" по Львовской области 8 января

  • Вечером 8 января мониторинговые каналы предупреждали о возможной угрозе запуска ракеты "Орешник" по Украине. Впоследствии во Львове прогремела серия взрывов.
  • Местные власти сначала заявляли, что пока неизвестно, был ли это именно "Орешник".
  • 9 января в Минобороны РФ утверждали, что ударили по Украине "Орешнико" якобы в ответ на "атаку" по резиденции Путина.
  • В Воздушных силах ВСУ подтвердили, что РФ применила против Украины баллистическую ракету средней дальности.
  • Президент Владимир Зеленский также подтвердил, что речь идет об "Орешнике", который может нести ядерное оружие.
  • СБУ впоследствии обнародовала фото обломков "Орешника". Там заявили, что применение такой ракеты по гражданской инфраструктуре Украины является военным преступлением.

Читайте также: Применение российского "Орешника" было сигналом Западу, - разведка Эстонии

Автор: 

Латвия (1435) обстрел (31265) россия (98646) Совбез ООН (1165) баллистические ракеты (498)
Топ комментарии
+4
А що робить українська дипломатія? Чому кожен день не розповідають по всьому світу про ганебних підписантів Будапештського меморандуму?
показать весь комментарий
10.01.2026 01:27 Ответить
+3
Ну Зеленський розповів, що пошкодили консульство Катару, та що Арєшнік загрожує Європі, Україна то таке. А ще що до обстрілів повинні готовутися мери міст.
показать весь комментарий
10.01.2026 01:36 Ответить
+2
"То, что мертво - умереть не может"(с). Девиз ООН.
показать весь комментарий
10.01.2026 01:35 Ответить
Кацапам все одно, у них є ядерка, а в України немає.
показать весь комментарий
10.01.2026 01:19 Ответить
А що робить українська дипломатія? Чому кожен день не розповідають по всьому світу про ганебних підписантів Будапештського меморандуму?
показать весь комментарий
10.01.2026 01:27 Ответить
Одна (((країна))) дуже боїться цього. Бо тоді ядерку отримають сауди і єгипет з туреччиною
Тут їх ботів повно
показать весь комментарий
10.01.2026 01:35 Ответить
Єгипетські боти, тут... 😸
показать весь комментарий
10.01.2026 01:37 Ответить
Ну Зеленський розповів, що пошкодили консульство Катару, та що Арєшнік загрожує Європі, Україна то таке. А ще що до обстрілів повинні готовутися мери міст.
показать весь комментарий
10.01.2026 01:36 Ответить
"То, что мертво - умереть не может"(с). Девиз ООН.
показать весь комментарий
10.01.2026 01:35 Ответить
Кацапи мріють що західний цивілізований світ впаде
🖕
показать весь комментарий
10.01.2026 01:48 Ответить
Питання, просто цікаво правда😸😸😸. ООН це західний світ?
показать весь комментарий
10.01.2026 01:50 Ответить
І ядерна бомба не врятує?
показать весь комментарий
10.01.2026 02:31 Ответить
Скликай не скликай, але добрі люди латвіешу, кацап такі до вас полізе. Тому рийте рови, мінуйте увесь кордон, і дай вам боже удачі.
показать весь комментарий
10.01.2026 06:48 Ответить
 
 