Латвия хочет созвать внеочередное заседание Совбеза ООН из-за российского удара по Украине с применением "Орешника"
Латвия хочет созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН из-за российского удара по Украине в ночь на 9 января.
Об этом в соцсети Х написала глава МИД страны Байба Браже, информирует Цензор.НЕТ.
Латвия хочет созвать Совбез
"Латвия попросит о созыве внеочередного заседания Совета Безопасности ООН в ответ на варварскую атаку России против Украины, включая использование баллистической ракеты средней дальности вблизи границы ЕС и НАТО", - написала глава внешнеполитического ведомства Латвии.
Удар ракеты "Орешник" по Львовской области 8 января
- Вечером 8 января мониторинговые каналы предупреждали о возможной угрозе запуска ракеты "Орешник" по Украине. Впоследствии во Львове прогремела серия взрывов.
- Местные власти сначала заявляли, что пока неизвестно, был ли это именно "Орешник".
- 9 января в Минобороны РФ утверждали, что ударили по Украине "Орешнико" якобы в ответ на "атаку" по резиденции Путина.
- В Воздушных силах ВСУ подтвердили, что РФ применила против Украины баллистическую ракету средней дальности.
- Президент Владимир Зеленский также подтвердил, что речь идет об "Орешнике", который может нести ядерное оружие.
- СБУ впоследствии обнародовала фото обломков "Орешника". Там заявили, что применение такой ракеты по гражданской инфраструктуре Украины является военным преступлением.
