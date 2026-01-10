Латвия хочет созвать внеочередное заседание Совбеза ООН из-за российского удара по Украине с применением "Орешника"

Латвия хочет созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН из-за российского удара по Украине в ночь на 9 января.

Об этом в соцсети Х написала глава МИД страны Байба Браже, информирует Цензор.НЕТ.

Латвия хочет созвать Совбез

"Латвия попросит о созыве внеочередного заседания Совета Безопасности ООН в ответ на варварскую атаку России против Украины, включая использование баллистической ракеты средней дальности вблизи границы ЕС и НАТО", - написала глава внешнеполитического ведомства Латвии.

Удар ракеты "Орешник" по Львовской области 8 января

Вечером 8 января мониторинговые каналы предупреждали о возможной угрозе запуска ракеты "Орешник" по Украине. Впоследствии во Львове прогремела серия взрывов.

Местные власти сначала заявляли, что пока неизвестно, был ли это именно "Орешник".

9 января в Минобороны РФ утверждали, что ударили по Украине "Орешнико" якобы в ответ на "атаку" по резиденции Путина.

В Воздушных силах ВСУ подтвердили, что РФ применила против Украины баллистическую ракету средней дальности.

Президент Владимир Зеленский также подтвердил, что речь идет об "Орешнике", который может нести ядерное оружие.

СБУ впоследствии обнародовала фото обломков "Орешника". Там заявили, что применение такой ракеты по гражданской инфраструктуре Украины является военным преступлением.

