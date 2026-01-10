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Латвія хоче скликати позачергове засідання Радбезу ООН через російський удар по Україні із застосуванням "Орєшніка"
Латвія хоче скликати позачергове засідання Ради Безпеки ООН через російський удар по Україні в ніч на 9 січня.
Про це в соцмережі Х написала очільниця МЗС країни Байба Браже, інформує Цензор.НЕТ.
Латвія хоче скликати Радбез
"Латвія попросить про скликання позачергового засідання Ради Безпеки ООН у відповідь на варварську атаку Росії проти України, включаючи використання балістичної ракети середньої дальності поблизу кордону ЄС і НАТО",- написала глава зовнішньополітичного відомства Латвії.
Удар ракети "Орєшнік" по Львівщині 8 січня
- Увечері 8 січня моніторингові канали попереджали про можливу загрозу пуску ракети "Орєшнік" по Україні. Згодом у Львові пролунала серія вибухів.
- Місцева влада спочатку заявляла, що поки невідомо, чи був це саме "Орєшнік".
- 9 січня у Міноборони РФ стверджували, що вдарили по Україні "Орєшніком" нібито у відповідь на "атаку" по резиденції Путіна.
- У Повітряних силах ЗСУ підтвердили, що РФ застосувала проти України балістичну ракету середньої дальності.
- Президент Володимир Зеленський також підтвердив, що йдеться про "Орєшнік", який може нести ядерну зброю.
- СБУ згодом оприлюднила фото уламків "Орєшніка". Там заявили, що застосування такої ракети по цивільній інфраструктурі України є воєнним злочином.
Топ коментарі
+7 stanis nasvaiko
показати весь коментар10.01.2026 01:27 Відповісти Посилання
+6 Besya #602532
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+2 Artcore
показати весь коментар10.01.2026 01:19 Відповісти Посилання
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