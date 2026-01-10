Латвія хоче скликати позачергове засідання Радбезу ООН через російський удар по Україні із застосуванням "Орєшніка"

Латвія хоче скликати позачергове засідання Ради Безпеки ООН через російський удар по Україні в ніч на 9 січня.

Про це в соцмережі Х написала очільниця МЗС країни Байба Браже, інформує Цензор.НЕТ.

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Латвія хоче скликати Радбез

"Латвія попросить про скликання позачергового засідання Ради Безпеки ООН у відповідь на варварську атаку Росії проти України, включаючи використання балістичної ракети середньої дальності поблизу кордону ЄС і НАТО",- написала глава зовнішньополітичного відомства Латвії.

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Удар ракети "Орєшнік" по Львівщині 8 січня

Увечері 8 січня моніторингові канали попереджали про можливу загрозу пуску ракети "Орєшнік" по Україні. Згодом у Львові пролунала серія вибухів.

Місцева влада спочатку заявляла, що поки невідомо, чи був це саме "Орєшнік".

9 січня у Міноборони РФ стверджували, що вдарили по Україні "Орєшніком" нібито у відповідь на "атаку" по резиденції Путіна.

У Повітряних силах ЗСУ підтвердили, що РФ застосувала проти України балістичну ракету середньої дальності.

Президент Володимир Зеленський також підтвердив, що йдеться про "Орєшнік", який може нести ядерну зброю.

СБУ згодом оприлюднила фото уламків "Орєшніка". Там заявили, що застосування такої ракети по цивільній інфраструктурі України є воєнним злочином.

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