Удар РФ "Орєшніком": Радбез ООН збереться 12 січня

Рада Безпеки ООН розгляне наслідки чергових масованих атак РФ по Україні, включно з гіперзвуковою ракетою "Орєшнік"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє BFM TV із посиланням на оновлену програму Ради.

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За даними російського Міноборони, в ніч з 8 на 9 січня РФ застосувала ракету "Орєшник" по об’єктах на заході України, нібито "у відповідь на теракт київського режиму" наприкінці грудня.

Українська сторона назвала ці заяви черговою інформаційною маніпуляцією Кремля.

Москва стверджує, що удари були спрямовані на об’єкти виробництва безпілотників та енергетичну інфраструктуру, не уточнюючи конкретні цілі.

Київ ініціює міжнародні консультації

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Київ ініціює термінові консультації не лише в Раді Безпеки ООН, а й у форматах Україна–НАТО, ЄС, Ради Європи та ОБСЄ у зв’язку із заявами РФ про застосування балістичної ракети середньої дальності проти Львівської області.

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Прохання України скликати Раду Безпеки ООН підтримали кілька країн-членів, зокрема Франція.

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш через свого речника Стефана Дюжарріка "рішуче засудив" ці напади, "які спричинили численні жертви серед цивільного населення та позбавили мільйони українців основних послуг, таких як електроенергія, опалення та вода, під час цієї гострої гуманітарної кризи".

Удар ракети "Орєшнік" по Львівщині 8 січня

Увечері 8 січня моніторингові канали попереджали про можливу загрозу пуску ракети "Орєшнік" по Україні. Згодом у Львові пролунала серія вибухів.

Місцева влада спочатку заявляла, що поки невідомо, чи був це саме "Орєшнік".

9 січня у Міноборони РФ стверджували, що вдарили по Україні "Орєшніком" нібито у відповідь на "атаку" по резиденції Путіна.

У Повітряних силах ЗСУ підтвердили, що РФ застосувала проти України балістичну ракету середньої дальності.

Президент Володимир Зеленський також підтвердив, що йдеться про "Орєшнік", який може нести ядерну зброю.

СБУ згодом оприлюднила фото уламків "Орєшніка". Там заявили, що застосування такої ракети по цивільній інфраструктурі України є воєнним злочином.

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