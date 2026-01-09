В ожидании "Орешника": почему украинская власть игнорирует слабые места Путина? || Без цензуры. ВИДЕО

Россия во второй раз за время полномасштабной войны применила ракету типа "Орешник" ("Рубеж") — на этот раз ближе к ЕС.

Марина Данилюк-Ярмолаева анализирует причины циничной масштабной атаки России.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

Почему Кремль сознательно бьет у границ ЕС, и как этот удар связан с формированием так называемой "Коалиции решительных", которая обсуждает возможное введение иностранного контингента в Украину после перемирия?

Цель Путина — запугать европейские правительства и общества, сорвать военное присутствие союзников на западе Украины и показать готовность к эскалации, несмотря на проблемы с точностью и эффективностью новой ракеты.

Вторая и третья причины удара — гораздо более прагматичные: болезненные атаки Украины по теневому нефтяному флоту РФ и нестабильность в странах-союзниках Москвы, в частности в Иране.

"Орешник" является инструментом запугивания, тогда как реальное слабое место Путина — деньги на войну, и именно по ним Запад и Украина уже начали бить наиболее эффективно. Но почему Украина до сих пор не перекрыла финансовые артерии России, в частности нефтепровод "Дружба", который приносит Кремлю миллиарды долларов ежегодно?

Читайте также: Удар "Орешниковым" — это предупреждение Европе и США, — Каллас