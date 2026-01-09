РУС
Новости Удар Орешником по Львову
1 350 6

В ожидании "Орешника": почему украинская власть игнорирует слабые места Путина? || Без цензуры. ВИДЕО

Россия во второй раз за время полномасштабной войны применила ракету типа "Орешник" ("Рубеж") — на этот раз ближе к ЕС.

Марина Данилюк-Ярмолаева анализирует причины циничной масштабной атаки России.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

Почему Кремль сознательно бьет у границ ЕС, и как этот удар связан с формированием так называемой "Коалиции решительных", которая обсуждает возможное введение иностранного контингента в Украину после перемирия?

  • Цель Путина — запугать европейские правительства и общества, сорвать военное присутствие союзников на западе Украины и показать готовность к эскалации, несмотря на проблемы с точностью и эффективностью новой ракеты.
  • Вторая и третья причины удара — гораздо более прагматичные: болезненные атаки Украины по теневому нефтяному флоту РФ и нестабильность в странах-союзниках Москвы, в частности в Иране.

"Орешник" является инструментом запугивания, тогда как реальное слабое место Путина — деньги на войну, и именно по ним Запад и Украина уже начали бить наиболее эффективно. Но почему Украина до сих пор не перекрыла финансовые артерии России, в частности нефтепровод "Дружба", который приносит Кремлю миллиарды долларов ежегодно?

Читайте также: Удар "Орешниковым" — это предупреждение Европе и США, — Каллас

Автор: 

обстрел (31233) россия (98632) Данилюк-Ярмолаева Марина (402) баллистические ракеты (498)
Так усьо ж за Оманськими договорняками?!?
Гончарук, шмигаль з групою генпрокурорів та даниловим і умеровим, за кордоном, можуть усе ПОЯСНИТИ!!!
показать весь комментарий
09.01.2026 21:08 Ответить
Вікторія Самборська

Американське посольство ще вчора вдень сповістило своїх громадян про серйозні загрози ракетних ударів в Україні. Слідом обізвався головний диктор країни із своїм відосіком та попередженнями.
показать весь комментарий
09.01.2026 21:18 Ответить
Як можна бити по слабких місцях роботодавця? Ось деркач не бив і тепрер герой кацапостану,"сенатор" . А Вовчка ,крім "по роботі",ще й на славу слабенький
показать весь комментарий
09.01.2026 21:22 Ответить
Слабке місце це москва, яка має не спати від терору.
показать весь комментарий
09.01.2026 21:24 Ответить
кацапи живучі, як таргани і по мацкві це хибне рішення, що у нас багато ракет? а от по нпз, арсеналам, портам саме те.
показать весь комментарий
09.01.2026 21:32 Ответить
Ні. Це хуцпа. В нас немає часу. Закошмарити москву можна за пару місяців з середини, наймаючи таджиків за монеро. Наші спецслужби бездіяльні.
показать весь комментарий
09.01.2026 21:36 Ответить
 
 