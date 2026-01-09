В очікуванні Орєшніка: чому українська влада ігнорує слабкі місця Путіна? || Без цензури. ВIДЕО

Росія вдруге за час повномасштабної війни застосувала ракету типу "Орєшнік" ("Рубіж") — цього разу ближче до ЄС.

Марина Данилюк-Ярмолаєва аналізує причини цинічної масштабної атаки Росії.

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Чому Кремль свідомо б’є біля кордонів ЄС і як цей удар пов’язаний із формуванням так званої "коаліції рішучих", яка обговорює можливе введення іноземного контингенту в Україну після перемир’я?

Мета Путіна — залякати європейські уряди й суспільства, зірвати військову присутність союзників на заході України та показати готовність до ескалації, попри проблеми з точністю й ефективністю нової ракети.

Друга і третя причини удару — значно прагматичніші: болючі атаки України по тіньовому нафтовому флоту РФ та нестабільність у країнах-союзниках Москви, зокрема в Ірані.

"Орєшнік" є інструментом залякування, тоді як реальне слабке місце Путіна — гроші на війну, і саме по них Захід та Україна вже почали бити найефективніше. Але чому Україна й досі не перекрила фінансові артерії Росії, зокрема нафтопровід "Дружба", який приносить Кремлю мільярди доларів щороку?

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