РУС
797 26

РФ выпустила по Украине почти 1100 дронов, более 890 КАБов и более 50 ракет за неделю, - Зеленский. ВИДЕО

На этой неделе Россия атаковала Украину ударными дронами, управляемыми авиационными бомбами и ракетами различных типов, в частности баллистикой средней дальности "Орешник".

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Ситуация в областях

"Во многих регионах все еще сохраняется сложная ситуация после российских ударов по нашей критической инфраструктуре. Круглосуточно работают энергетики, ремонтные бригады, чтобы возвращать свет, тепло, водоснабжение людям. И это действительно титаническая работа, которая очень важна для наших людей, – после постоянных террористических российских ударов восстанавливать нормальность жизни. Благодарен всем, кто привлечен", – говорится в сообщении.

Чем били россияне?

Зеленский сообщил, что за эту неделю Россия выпустила против Украины почти 1100 ударных дронов, более 890 управляемых авиационных бомб и более 50 ракет различных типов: баллистические, крылатые, была и баллистика средней дальности "Орешник".

"И по целям, которые не имеют никакого военного смысла: энергетика, жилые дома. И они специально ждали морозной погоды, чтобы сделать хуже для наших людей. Это сознательный, циничный российский террор именно против людей. Спасибо нашим мобильным огневым группам, которые каждую ночь, которые каждый день защищают Украину от этих атак, всем нашим другим воинам подразделений ПВО, подразделениям РЭБ", - добавил он.

Нужна поддержка Украины

Президент подчеркнул, что именно сейчас особенно важна внутренняя устойчивость и работа по усилению защиты: "Нужна стабильная поддержка Украины, нашей защиты, скоординированная дипломатия ради мира. Спасибо всем партнерам, которые именно так работают вместе с нами".

Удар ракеты "Орешник" по Львовской области 8 января

  • Вечером 8 января мониторинговые каналы предупреждали о возможной угрозе запуска ракеты "Орешник" по Украине. Впоследствии во Львове прогремела серия взрывов.
  • Местные власти сначала заявляли, что пока неизвестно, был ли это именно "Орешник".
  • 9 января в Минобороны РФ утверждали, что ударили по Украине "Орешником" якобы в ответ на "атаку" по резиденции Путина.
  • В Воздушных силах ВСУ подтвердили, что РФ применила против Украины баллистическую ракету средней дальности.
  • Президент Владимир Зеленский также подтвердил, что речь идет об "Орешнике", который может нести ядерное оружие.
  • СБУ впоследствии обнародовала фото обломков "Орешника". Там заявили, что применение такой ракеты по гражданской инфраструктуре Украины является военным преступлением.

+10
а скільки запустила Україна не хочеш розповісти ?
11.01.2026 10:49
+9
Учетчик- дата аналитик проснулся.
11.01.2026 10:50
+9
Зеля як там Міндчи, Ермаки та інші твої друзі з Кварталу, в них все добре?

А то ми хвилююємось
11.01.2026 10:54
а скільки запустила Україна не хочеш розповісти ?
11.01.2026 10:49
100500 гавків, птунів,мінгів. Це все у call of duty black ops
11.01.2026 11:08
Учетчик- дата аналитик проснулся.
11.01.2026 10:50
А ти як? Зубки почистив? Вмився?
11.01.2026 10:51
Зеля як там Міндчи, Ермаки та інші твої друзі з Кварталу, в них все добре?

А то ми хвилююємось
11.01.2026 10:54
Толку нам з цієї інформації якщо президент України фуфло і ні за що не відповідає?! Ти чмо повинне вже бути за гратами за узурпацію влади, а воно рахує
11.01.2026 10:55
Ця гніда , яка прикидається вже більше півтора року президентом дуже допомагає путіну.
11.01.2026 10:56
Ми цю аналітику щодня відчуваємо на собі.
11.01.2026 10:58
а шо сі стало 1500 спеціалізованими антишахедними дронами на добу, Оманська ZеГнида ?!

Деякі моделі показують результат на рівні 90% ефективності, а інші - тримаються в межах 40-50%.

"Це дуже хороша зброя. Вона показує хороші результати. Характеристики постійно покращуються, і ми робимо наголос саме на цей напрямок", - зазначив Зеленський.
11.01.2026 10:59
Ну не розумію--президента немає,а є статист,прес-секретар,.артист.А Я ХОЧУ БАЧИТИ ПРЕЗИДЕНТА__ГОЛОВНОКОМАНДУЮЧОГО ПІД ЧАС ВІЙНИ,
11.01.2026 11:00
ЦАР знов попрацював диктором ... отже треба йому знов збиратись зі свитою до Парижу чи Лондону - гарні готелі, смачна їжа, чудовий шопінг , цікаві зустрічі з поважними політичними панами ... ТАКА КРАСА ці закордонні вояжі ЦАРЯ!
11.01.2026 11:01
і знову ж таки .. чого боятись у нас же 3 рівневий захист в енергетиці

Енергооб'єкти в Україні отримали три рівні захисту від ракет і дронів

https://suspilne.media/621497-energoobekti-v-ukraini-otrimali-tri-rivni-zahistu-vid-raket-i-droniv/

20 листопада 2023

а де найем та галущенко ніхто не знає?

може мусора не навчені воювати хоча б пошуком займуться
11.01.2026 11:02
Це наша провина ми про трьох рівневий захист в енергетиці на ху...лостан не повідомили, ось вони по незнанню і потрапляють
11.01.2026 11:57
схоже дрон перехоплювач така же шняга як і фламінга

11.01.2026 11:03
Був вже один такий "********"...зараз два стало...
11.01.2026 11:04
У відповідь на обстріли України, Володимир Зеленський записав кілька відосиків з #уйовим звуком.
Статист-нікчема!!!
11.01.2026 11:08
Заіпав* вже майже добу летять шахеди на захід України, з Чернігівщини. Б*я по серед білого дня потужному серуть на голову 🤬🤬🤬🤬
11.01.2026 11:10
"РФ випустила по Україні майже 1100 дронів, понад 890 КАБів та більш ніж 50 ракет за тиждень. Вдячний усім, хто залучений" - навєкі ваш, галабародька...
11.01.2026 11:12
Це точно що вдячний, є привід знову будувати дороги
11.01.2026 11:49
А ти що випустив по Раші? пукнув,сидячи на пляжі на Кіпрі?
11.01.2026 11:15
От савєцкава інформбюро...
Диктор Лєвітан зєлєнскій.
11.01.2026 11:15
Цікаво він що сам рахував, чи хтось підказав. Но мені більше цікаво скільки ми запустили по ху....лостану, або це таємниця
11.01.2026 11:48
А погоду он не комментирует?
11.01.2026 12:09
А гуднос запустить на москву цілу двушку
11.01.2026 12:18
Краще б цей тупий зебуїн-підрахуй повідомив українців, куди поділися фламінги та коли наступить обіцяний блекаут на москві!
11.01.2026 12:28
Обізвався статист! Ми і без тебе бачимо, що випустив ворог. Де захист українців? Де потужні 3 тисячі балістики і смертоносні по 8 штук на добу "Фламінго"? Де захисні споруди енергооб'єктів? Де міндічі, цуцкермани і наєми???
11.01.2026 12:30
 
 