РФ выпустила по Украине почти 1100 дронов, более 890 КАБов и более 50 ракет за неделю, - Зеленский. ВИДЕО

На этой неделе Россия атаковала Украину ударными дронами, управляемыми авиационными бомбами и ракетами различных типов, в частности баллистикой средней дальности "Орешник".

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Ситуация в областях

"Во многих регионах все еще сохраняется сложная ситуация после российских ударов по нашей критической инфраструктуре. Круглосуточно работают энергетики, ремонтные бригады, чтобы возвращать свет, тепло, водоснабжение людям. И это действительно титаническая работа, которая очень важна для наших людей, – после постоянных террористических российских ударов восстанавливать нормальность жизни. Благодарен всем, кто привлечен", – говорится в сообщении.

Чем били россияне?

Зеленский сообщил, что за эту неделю Россия выпустила против Украины почти 1100 ударных дронов, более 890 управляемых авиационных бомб и более 50 ракет различных типов: баллистические, крылатые, была и баллистика средней дальности "Орешник".

"И по целям, которые не имеют никакого военного смысла: энергетика, жилые дома. И они специально ждали морозной погоды, чтобы сделать хуже для наших людей. Это сознательный, циничный российский террор именно против людей. Спасибо нашим мобильным огневым группам, которые каждую ночь, которые каждый день защищают Украину от этих атак, всем нашим другим воинам подразделений ПВО, подразделениям РЭБ", - добавил он.

Нужна поддержка Украины

Президент подчеркнул, что именно сейчас особенно важна внутренняя устойчивость и работа по усилению защиты: "Нужна стабильная поддержка Украины, нашей защиты, скоординированная дипломатия ради мира. Спасибо всем партнерам, которые именно так работают вместе с нами".

Удар ракеты "Орешник" по Львовской области 8 января