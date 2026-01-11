РФ выпустила по Украине почти 1100 дронов, более 890 КАБов и более 50 ракет за неделю, - Зеленский. ВИДЕО
На этой неделе Россия атаковала Украину ударными дронами, управляемыми авиационными бомбами и ракетами различных типов, в частности баллистикой средней дальности "Орешник".
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
Ситуация в областях
"Во многих регионах все еще сохраняется сложная ситуация после российских ударов по нашей критической инфраструктуре. Круглосуточно работают энергетики, ремонтные бригады, чтобы возвращать свет, тепло, водоснабжение людям. И это действительно титаническая работа, которая очень важна для наших людей, – после постоянных террористических российских ударов восстанавливать нормальность жизни. Благодарен всем, кто привлечен", – говорится в сообщении.
Чем били россияне?
Зеленский сообщил, что за эту неделю Россия выпустила против Украины почти 1100 ударных дронов, более 890 управляемых авиационных бомб и более 50 ракет различных типов: баллистические, крылатые, была и баллистика средней дальности "Орешник".
"И по целям, которые не имеют никакого военного смысла: энергетика, жилые дома. И они специально ждали морозной погоды, чтобы сделать хуже для наших людей. Это сознательный, циничный российский террор именно против людей. Спасибо нашим мобильным огневым группам, которые каждую ночь, которые каждый день защищают Украину от этих атак, всем нашим другим воинам подразделений ПВО, подразделениям РЭБ", - добавил он.
Нужна поддержка Украины
Президент подчеркнул, что именно сейчас особенно важна внутренняя устойчивость и работа по усилению защиты: "Нужна стабильная поддержка Украины, нашей защиты, скоординированная дипломатия ради мира. Спасибо всем партнерам, которые именно так работают вместе с нами".
Удар ракеты "Орешник" по Львовской области 8 января
- Вечером 8 января мониторинговые каналы предупреждали о возможной угрозе запуска ракеты "Орешник" по Украине. Впоследствии во Львове прогремела серия взрывов.
- Местные власти сначала заявляли, что пока неизвестно, был ли это именно "Орешник".
- 9 января в Минобороны РФ утверждали, что ударили по Украине "Орешником" якобы в ответ на "атаку" по резиденции Путина.
- В Воздушных силах ВСУ подтвердили, что РФ применила против Украины баллистическую ракету средней дальности.
- Президент Владимир Зеленский также подтвердил, что речь идет об "Орешнике", который может нести ядерное оружие.
- СБУ впоследствии обнародовала фото обломков "Орешника". Там заявили, что применение такой ракеты по гражданской инфраструктуре Украины является военным преступлением.
