РФ пытается разрушить отношения Украины с партнерами, противодействие будет ощутимым, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил о попытках России разрушить отношения Украины с партнерами и пообещал ощутимый ответ на это.

Об этом Зеленский заявил в своем обращении.

Россия - источник войны

В частности, президент подчеркнул, что только Россия является источником этой войны, причиной затягивания войны и заслуживает всех ударов и давления в ответ за все, что она делает против жизни и людей, против дипломатии, против партнеров.

"Мы внимательно отслеживаем и фиксируем все попытки россиян сломать наши отношения с партнерами. Видим, каких лоббистов Москва привлекает, через кого пытается действовать, какие внутренние операции в Украине и Европе пытается запускать. Наше противодействие будет ощутимым – и по линии спецслужб, и по линии наших разведок, и политическим сотрудничеством с партнерами, и, в частности, санкциями", – отметил Зеленский.

Санкции против РФ

Он также подчеркнул, что возобновлено движение в Конгрессе Соединенных Штатов в направлении более жестких санкций против России – против российской нефти.

"Это действительно может сработать. Благодарю всех, кто помогает", - добавил Зеленский.

