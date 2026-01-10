РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9238 посетителей онлайн
Новости Давление на Россию
482 12

РФ пытается разрушить отношения Украины с партнерами, противодействие будет ощутимым, - Зеленский

Зеленский о давлении на РФ

Президент Владимир Зеленский заявил о попытках России разрушить отношения Украины с партнерами и пообещал ощутимый ответ на это.

Об этом Зеленский заявил в своем обращении, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Россия - источник войны

В частности, президент подчеркнул, что только Россия является источником этой войны, причиной затягивания войны и заслуживает всех ударов и давления в ответ за все, что она делает против жизни и людей, против дипломатии, против партнеров.

"Мы внимательно отслеживаем и фиксируем все попытки россиян сломать наши отношения с партнерами. Видим, каких лоббистов Москва привлекает, через кого пытается действовать, какие внутренние операции в Украине и Европе пытается запускать. Наше противодействие будет ощутимым – и по линии спецслужб, и по линии наших разведок, и политическим сотрудничеством с партнерами, и, в частности, санкциями", – отметил Зеленский.

Читайте также: Только усиление давления заставит Россию серьезно отнестись к переговорам, - Цахкна

Санкции против РФ

Он также подчеркнул, что возобновлено движение в Конгрессе Соединенных Штатов в направлении более жестких санкций против России – против российской нефти.

"Это действительно может сработать. Благодарю всех, кто помогает", - добавил Зеленский.

Читайте: Зеленский не против прямых переговоров Европы с Россией

Автор: 

Зеленский Владимир (23343) россия (98646) санкции (12120)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Якби ви не крали , то і відносини були б набагато ефективніше.
показать весь комментарий
10.01.2026 21:11 Ответить
+2
Тобто таки будуть фламінго на москву? Чи все таки двушечки?
показать весь комментарий
10.01.2026 21:11 Ответить
+1
Ну і що ти зробиш, треба не болтать, а щоб наші посольства працювали. А для цього треба повертати професіоналів, а не друзів та держслужбовців яких звільнили за хабарі або бездарність
показать весь комментарий
10.01.2026 21:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Завтра буде 1418 днів повномасштабного вторгнення - рівно стільки тривала т.зв ВОВ - це найкращій показник того , на що здатна ******* раша , і на цьому весь час треба робити акцент !
показать весь комментарий
10.01.2026 21:10 Ответить
Тобто таки будуть фламінго на москву? Чи все таки двушечки?
показать весь комментарий
10.01.2026 21:11 Ответить
Якби ви не крали , то і відносини були б набагато ефективніше.
показать весь комментарий
10.01.2026 21:11 Ответить
Ви-це зеленський із своїми друзями?
показать весь комментарий
10.01.2026 21:26 Ответить
Ну і що ти зробиш, треба не болтать, а щоб наші посольства працювали. А для цього треба повертати професіоналів, а не друзів та держслужбовців яких звільнили за хабарі або бездарність
показать весь комментарий
10.01.2026 21:12 Ответить
відчутною... якою ? дивно , що не симетричною.. хтось вже це слово забронював... а чому не потужною...????? щось лідор зовсім перестав повторюватись
показать весь комментарий
10.01.2026 21:13 Ответить
З такими партнерами , як він навибирав, і ворогів не треба .
показать весь комментарий
10.01.2026 21:16 Ответить
Ти гандон зеленський. Де балістика. Чмо ти кончане не можеш іди нах.й ***** сране
показать весь комментарий
10.01.2026 21:26 Ответить
Потужна Угрожака.

показать весь комментарий
10.01.2026 21:37 Ответить
Це ж той самий грізний оратор, який обіцяв блекаут у Москві, якщо рашисти залишать Київ без електропостачання?
показать весь комментарий
10.01.2026 21:39 Ответить
А паяц зі своїми міндічами укріпляв ці стосунки?
показать весь комментарий
10.01.2026 21:44 Ответить
Щось новеньке з'явилося.Вже була не одна відповідь, а "відчутної"ще не було.
показать весь комментарий
10.01.2026 21:44 Ответить
 
 