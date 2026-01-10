РФ пытается разрушить отношения Украины с партнерами, противодействие будет ощутимым, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил о попытках России разрушить отношения Украины с партнерами и пообещал ощутимый ответ на это.
Об этом Зеленский заявил в своем обращении, передает Цензор.НЕТ.
Россия - источник войны
В частности, президент подчеркнул, что только Россия является источником этой войны, причиной затягивания войны и заслуживает всех ударов и давления в ответ за все, что она делает против жизни и людей, против дипломатии, против партнеров.
"Мы внимательно отслеживаем и фиксируем все попытки россиян сломать наши отношения с партнерами. Видим, каких лоббистов Москва привлекает, через кого пытается действовать, какие внутренние операции в Украине и Европе пытается запускать. Наше противодействие будет ощутимым – и по линии спецслужб, и по линии наших разведок, и политическим сотрудничеством с партнерами, и, в частности, санкциями", – отметил Зеленский.
Санкции против РФ
Он также подчеркнул, что возобновлено движение в Конгрессе Соединенных Штатов в направлении более жестких санкций против России – против российской нефти.
"Это действительно может сработать. Благодарю всех, кто помогает", - добавил Зеленский.
