Зеленский не против прямых переговоров Европы с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает прямой диалог европейских государств с Москвой, если российский диктатор Владимир Путин серьезно отнесется к переговорам.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в интервью Bloomberg.
"Я не против того, чтобы Европа вела переговоры с Россией, особенно сейчас, когда США оказывают давление, а Европа начала говорить о гарантиях безопасности.Мы движемся к финальной стадии, даже если еще не знаем, как она будет выглядеть", – добавил украинский президент.
Контакты Путина и европейских лидеров
После начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года характер контактов между Владимиром Путиным и европейскими лидерами радикально изменился. Большинство стран ЕС выбрали политику дипломатической изоляции Кремля, однако отдельные лидеры продолжали поддерживать связь в попытках остановить войну или решить гуманитарные вопросы.
В первые месяцы вторжения лидеры Франции и Германии пытались выступать посредниками. Экс-канцлер Австрии Карл Негаммер стал первым лидером страны ЕС, который лично посетил Москву после начала вторжения в апреле 2022 года. Визит был "жестким и недружелюбным", по словам самого канцлера.
После разоблачения преступлений в Буче и аннексии новых территорий интенсивность разговоров упала почти до нуля.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан остается единственным лидером ЕС, который поддерживает регулярные личные контакты.
Макрон и Шольц прекратили регулярные разговоры в конце 2022 года. Последний зафиксированный звонок Шольца до ноября 2024 года датировался декабрем 2022-го.
Ситуация начала меняться на фоне подготовки к мирным переговорам и изменения политического ландшафта в США.
В начале 2026 года лидеры Италии и Франции начали высказываться за возобновление диалога на высоком уровне, чтобы Европа не была исключена из процесса урегулирования, который сейчас активно инициируют США.
епічно. в анали. золотими літерами як зразок невігластва та некомпетентності.
Якщо європейці вирішать проводити перемовини з кремлівською крисою напряму, то, проти ти чи ні, вони їх будуть проводити. Ти зі своїм найверховнішим завгоспом-дипломатом зробили все, щоб Україна з суб'єкту політики перетворилася на розмінну карту в геополітичних іграх інших країн.