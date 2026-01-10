РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9604 посетителя онлайн
Новости Мирные переговоры
557 15

Зеленский не против прямых переговоров Европы с Россией

хуйло чеше

Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает прямой диалог европейских государств с Москвой, если российский диктатор Владимир Путин серьезно отнесется к переговорам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в интервью Bloomberg.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Я не против того, чтобы Европа вела переговоры с Россией, особенно сейчас, когда США оказывают давление, а Европа начала говорить о гарантиях безопасности.Мы движемся к финальной стадии, даже если еще не знаем, как она будет выглядеть", – добавил украинский президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина никогда не признает оккупированные территории российскими и надеется вернуть их, - Зеленский

Контакты Путина и европейских лидеров

После начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года характер контактов между Владимиром Путиным и европейскими лидерами радикально изменился. Большинство стран ЕС выбрали политику дипломатической изоляции Кремля, однако отдельные лидеры продолжали поддерживать связь в попытках остановить войну или решить гуманитарные вопросы.

В первые месяцы вторжения лидеры Франции и Германии пытались выступать посредниками. Экс-канцлер Австрии Карл Негаммер стал первым лидером страны ЕС, который лично посетил Москву после начала вторжения в апреле 2022 года. Визит был "жестким и недружелюбным", по словам самого канцлера. 

После разоблачения преступлений в Буче и аннексии новых территорий интенсивность разговоров упала почти до нуля.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан остается единственным лидером ЕС, который поддерживает регулярные личные контакты. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В переговорах настало время для уступок со стороны России, - Мацинка

Макрон и Шольц прекратили регулярные разговоры в конце 2022 года. Последний зафиксированный звонок Шольца до ноября 2024 года датировался декабрем 2022-го.

Ситуация начала меняться на фоне подготовки к мирным переговорам и изменения политического ландшафта в США.

В начале 2026 года лидеры Италии и Франции начали высказываться за возобновление диалога на высоком уровне, чтобы Европа не была исключена из процесса урегулирования, который сейчас активно инициируют США.

Автор: 

Европа (2251) Зеленский Владимир (23343) путин владимир (32666) россия (98646) переговоры с Россией (1401)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Ми рухаємося до фінальної стадії, навіть якщо ще не знаємо, як вона буде виглядати Джерело: https://censor.net/ua/n3594735

епічно. в анали. золотими літерами як зразок невігластва та некомпетентності.
показать весь комментарий
10.01.2026 09:35 Ответить
+7
А, чого тільки це безтолкове чмо не підтримує?! Тільки - но хтось відкриє писок - ішак вже підтримує.
показать весь комментарий
10.01.2026 09:42 Ответить
+5
Так сказав, наче від його "не проти" щось залежить.
Якщо європейці вирішать проводити перемовини з кремлівською крисою напряму, то, проти ти чи ні, вони їх будуть проводити. Ти зі своїм найверховнішим завгоспом-дипломатом зробили все, щоб Україна з суб'єкту політики перетворилася на розмінну карту в геополітичних іграх інших країн.
показать весь комментарий
10.01.2026 09:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ми рухаємося до фінальної стадії, навіть якщо ще не знаємо, як вона буде виглядати Джерело: https://censor.net/ua/n3594735

епічно. в анали. золотими літерами як зразок невігластва та некомпетентності.
показать весь комментарий
10.01.2026 09:35 Ответить
Ось це президента обрали ,цей недоумок хоче щоб міжнародного злочинця який творить геноцид в Україні, вивели з міжнародної ізоляції.
показать весь комментарий
10.01.2026 09:38 Ответить
А як же - "Нічого про Україну без України"? Шо, зечорт, вже похер, потім скажеш " то не я, то все вони"..
показать весь комментарий
10.01.2026 09:40 Ответить
Від автора " блекаут у москві", те ж потужне сцання в уші лохам.
показать весь комментарий
10.01.2026 09:46 Ответить
Таке відчуття що його хтось питав
показать весь комментарий
10.01.2026 09:40 Ответить
Так сказав, наче від його "не проти" щось залежить.
Якщо європейці вирішать проводити перемовини з кремлівською крисою напряму, то, проти ти чи ні, вони їх будуть проводити. Ти зі своїм найверховнішим завгоспом-дипломатом зробили все, щоб Україна з суб'єкту політики перетворилася на розмінну карту в геополітичних іграх інших країн.
показать весь комментарий
10.01.2026 09:41 Ответить
А, чого тільки це безтолкове чмо не підтримує?! Тільки - но хтось відкриє писок - ішак вже підтримує.
показать весь комментарий
10.01.2026 09:42 Ответить
Бо сам лідор потужно сцить.
показать весь комментарий
10.01.2026 09:44 Ответить
Всі витанцьовують навколо *****, а воно з цього кайфує та вбиває людей. Невже світ зійшов з розуму?...
показать весь комментарий
10.01.2026 09:46 Ответить
Нажаль ви праві світ зійшов з розуму і події минулого року свідчать про це
показать весь комментарий
10.01.2026 09:57 Ответить
Зийшов з розуму?? Это что-то новенькое)))
показать весь комментарий
10.01.2026 10:06 Ответить
Вава не проти переговорів Європи з пУ, а його хтось про це питав?
показать весь комментарий
10.01.2026 09:57 Ответить
Фінальна стадія від Карася була б непогана. Будь жорстким до кінця, стрельнись.
показать весь комментарий
10.01.2026 09:58 Ответить
Шо Європа може протиставити рашці?
показать весь комментарий
10.01.2026 10:07 Ответить
 
 