Зеленський не проти прямих переговорів Європи з Росією

Президент України Володимир Зеленський підтримує прямий діалог європейських держав з Москвою, якщо російський диктатор Володимир Путін серйозно поставиться до переговорів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив в інтерв’ю Bloomberg.

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"Я не проти того, щоб Європа вела переговори з Росією, особливо зараз, коли США чинять тиск, а Європа почала говорити про гарантії безпеки. Ми рухаємося до фінальної стадії, навіть якщо ще не знаємо, як вона буде виглядати", – додав український президент.

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Контакти Путіна та європейських лідерів

Після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року характер контактів між Володимиром Путіним та європейськими лідерами радикально змінився. Більшість країн ЄС обрали політику дипломатичної ізоляції Кремля, проте окремі лідери продовжували підтримувати зв'язок у спробах зупинити війну або вирішити гуманітарні питання.

У перші місяці вторгнення лідери Франції та Німеччини намагалися виступати посередниками. Ексканцлер Австрії Карл Негаммер став першим лідером країни ЄС, який особисто відвідав Москву після початку вторгнення у квітні 2022 року. Візит був "жорстким і недружнім", за словами самого канцлера.

Після викриття злочинів у Бучі та анексії нових територій інтенсивність розмов впала майже до нуля.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан залишається єдиним лідером ЄС, який підтримує регулярні особисті контакти.

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Макрон і Шольц припинили регулярні розмови наприкінці 2022 року. Останній зафіксований дзвінок Шольца до листопада 2024 року датувався груднем 2022-го.

Ситуація почала змінюватися на тлі підготовки до мирних переговорів та зміни політичного ландшафту в США.

На початку 2026 року лідери Італії та Франції почали висловлюватися за відновлення діалогу на високому рівні, щоб Європа не була виключена з процесу врегулювання, який зараз активно ініціюють США.