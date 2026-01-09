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У переговорах настав час для поступок з боку Росії, - Мацінка

Мацінка про мирні перемовини

Україна демонструє готовність до переговорів, і тепер настав час для поступок з боку Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка під час спільного брифінгу з українським колегою Андрієм Сибігою.

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Так, Мацінка повідомив, що Сибіга поінформував його про перебіг переговорів Президента Володимира Зеленського з американською стороною.

Він наголосив, що Україна сильно зацікавлена в мирі.

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"Я бачу, що вона готова до поступок у переговорах, тож тепер настав час для поступок із російського боку. Я сподіваюся, що у найближчому майбутньому можна буде приїжджати в Україну не лише потягом, але й літати в безпечну країну", – сказав чеський міністр.

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Що передувало?

  • Як повідомлялося, "Коаліція охочих" уклала Паризьку декларацію щодо гарантій безпеки для миру в Україні.
  • Нагадаємо, за результатами зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі президент України Володимир Зеленський підписав із лідерами Франції та Великої Британії Декларацію про наміри розгорнути в Україні багатонаціональний військовий контингент після досягнення припинення вогню.
  • Напередодні президент Володимир Зеленський заслухав доповідь секретаря РНБО Рустема Умєрова про роботу української переговорної команди у Франції.

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