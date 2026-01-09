РУС
В переговорах настало время для уступок со стороны России, - Мацинка

Мацинка о мирных переговорах

Украина демонстрирует готовность к переговорам, и теперь настало время для уступок со стороны России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявил министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка во время совместного брифинга с украинским коллегой Андреем Сибигой.

Так, Мацинка сообщил, что Сибига проинформировал его о ходе переговоров президента Владимира Зеленского с американской стороной.

Он подчеркнул, что Украина сильно заинтересована в мире.

Читайте также: Глава МИД Чехии Мацинка прибыл в Украину

"Я вижу, что она готова к уступкам в переговорах, поэтому теперь настало время для уступок с российской стороны. Я надеюсь, что в ближайшем будущем можно будет приезжать в Украину не только поездом, но и летать в безопасную страну", - сказал чешский министр.

Читайте также: Делегация Украины готова снова отправиться в США, если будет "сигнал" от американцев, - Сибига

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, "Коалиция желающих" заключила Парижскую декларацию о гарантиях безопасности для мира в Украине.
  • Напомним, по результатам встречи "Коалиции желающих" в Париже президент Украины Владимир Зеленский подписал с лидерами Франции и Великобритании Декларацию о намерениях развернуть в Украине многонациональный военный контингент после достижения прекращения огня.
  • Накануне президент Владимир Зеленский заслушал доклад секретаря СНБО Рустема Умерова о работе украинской переговорной команды во Франции.

россия (98632) переговоры с Россией (1400) Мацинка Петр (1)
Питання з якого будуна настав час для поступук з боку Росії? Це чех розгледів у орєшніку на кордоні НАТО?
09.01.2026 15:12 Ответить
забийте )(уйлу стрілу і спитайте з нього , годинникарі ...
09.01.2026 15:13 Ответить
Дякуємо! Дуже дякуємо. Наша вдячність безмежна.
09.01.2026 15:15 Ответить
"А шо, ***, єслі нєт?!
Вот так вот раз, і нєт?!"
09.01.2026 15:15 Ответить
Раїсі не до поступок. Вона нас хоче заморозити та жене з рідних міст.
Яких поступок вони очікують від *****, не зрозуміло.
09.01.2026 15:21 Ответить
 
 