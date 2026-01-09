В переговорах настало время для уступок со стороны России, - Мацинка
Украина демонстрирует готовность к переговорам, и теперь настало время для уступок со стороны России.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявил министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка во время совместного брифинга с украинским коллегой Андреем Сибигой.
Так, Мацинка сообщил, что Сибига проинформировал его о ходе переговоров президента Владимира Зеленского с американской стороной.
Он подчеркнул, что Украина сильно заинтересована в мире.
"Я вижу, что она готова к уступкам в переговорах, поэтому теперь настало время для уступок с российской стороны. Я надеюсь, что в ближайшем будущем можно будет приезжать в Украину не только поездом, но и летать в безопасную страну", - сказал чешский министр.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, "Коалиция желающих" заключила Парижскую декларацию о гарантиях безопасности для мира в Украине.
- Напомним, по результатам встречи "Коалиции желающих" в Париже президент Украины Владимир Зеленский подписал с лидерами Франции и Великобритании Декларацию о намерениях развернуть в Украине многонациональный военный контингент после достижения прекращения огня.
- Накануне президент Владимир Зеленский заслушал доклад секретаря СНБО Рустема Умерова о работе украинской переговорной команды во Франции.
