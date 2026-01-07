Украина и США обсудят с США вопросы территорий и ЗАЭС, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад секретаря СНБО Рустема Умерова о работе украинской переговорной команды во Франции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства сообщил в Telegram.

Подробности

"Состоится очередная сессия переговоров с представителями Президента Соединенных Штатов, и это уже третья сессия таких переговоров за два дня. Рассчитываем, что будут обсуждены, в частности, самые сложные вопросы из базовой рамки по окончанию войны, а именно – вопросы по Запорожской атомной станции и территориям.

Также поручил команде обсудить возможные форматы встреч на лидерском уровне между Украиной, другими государствами Европы и Соединенными Штатами", - отметил президент.

По словам Зеленского, Украина не уклоняется от самых сложных вопросов и никогда не будет препятствием для мира.

"Мир должен быть достойным. И это зависит от партнеров – обеспечат ли они реальную готовность России закончить войну. По итогам этого дня ожидаю подробный доклад от нашей переговорной команды. Украину сегодня будут представлять на встречах Рустем Умеров, Андрей Гнатов, Кирилл Буданов, Сергей Кислица, Давид Арахамия и Александр Бевз", - подытожил глава государства.

Что предшествовало?

Как сообщалось, "Коалиция желающих" заключила Парижскую декларацию о гарантиях безопасности для мира в Украине.

Напомним, по результатам встречи "Коалиции желающих" в Париже президент Украины Владимир Зеленский подписал с лидерами Франции и Великобритании Декларацию о намерениях развернуть в Украине многонациональный военный контингент после достижения прекращения огня.

