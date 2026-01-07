РУС
Украина и США обсудят с США вопросы территорий и ЗАЭС, - Зеленский

Украина и США проведут очередной раунд переговоров

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад секретаря СНБО Рустема Умерова о работе украинской переговорной команды во Франции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства сообщил в Telegram.

Подробности

"Состоится очередная сессия переговоров с представителями Президента Соединенных Штатов, и это уже третья сессия таких переговоров за два дня. Рассчитываем, что будут обсуждены, в частности, самые сложные вопросы из базовой рамки по окончанию войны, а именно – вопросы по Запорожской атомной станции и территориям.

Также поручил команде обсудить возможные форматы встреч на лидерском уровне между Украиной, другими государствами Европы и Соединенными Штатами", - отметил президент.

Читайте также: США заявили о существенном прогрессе в переговорах по безопасности Украины в Париже

По словам Зеленского, Украина не уклоняется от самых сложных вопросов и никогда не будет препятствием для мира.

"Мир должен быть достойным. И это зависит от партнеров – обеспечат ли они реальную готовность России закончить войну. По итогам этого дня ожидаю подробный доклад от нашей переговорной команды. Украину сегодня будут представлять на встречах Рустем Умеров, Андрей Гнатов, Кирилл Буданов, Сергей Кислица, Давид Арахамия и Александр Бевз", - подытожил глава государства.

Читайте: Украина и США обсудили дипломатический путь завершения войны, - Зеленский

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, "Коалиция желающих" заключила Парижскую декларацию о гарантиях безопасности для мира в Украине.
  • Напомним, по результатам встречи "Коалиции желающих" в Париже президент Украины Владимир Зеленский подписал с лидерами Франции и Великобритании Декларацию о намерениях развернуть в Украине многонациональный военный контингент после достижения прекращения огня.

Читайте также: Буданов о переговорах в Париже: Не вся информация может быть публичной, но результаты уже есть

Зеленский Владимир переговоры Умеров Рустем
+10
Зелений іуда торгує українськими територіями на Донбасі.
Останнє в життю, що він підпише так це буде капітуляція.
А потім здохне.
07.01.2026 12:23 Ответить
+7
Американцям копалини та ЗАЕС, рашке території,а українцям референдум. На якому вони це все самі й узаконять.
Незламна потужність!
07.01.2026 12:34 Ответить
+5
Зеля іуда паскудний. Здохни падло разом з рудим уйобком. Торгуються немов це їхня власність.
07.01.2026 12:34 Ответить
Вкотре? Є хоч якийсь зрозумілий результат?
07.01.2026 12:21 Ответить
Зелений іуда торгує українськими територіями на Донбасі.
Останнє в життю, що він підпише так це буде капітуляція.
А потім здохне.
07.01.2026 12:23 Ответить
та ніфігі він не здохне він буде жити щасливо в Ізраїлі а вмираємо і будемо ми. БУДЕ УРОК як це вибрати клоуна еврея
07.01.2026 12:25 Ответить
Іуда здох, повісився, після зради Ісуса Христа.
07.01.2026 12:26 Ответить
Зєля коли повернешся? Ше ссишся через НАБУ?
07.01.2026 12:23 Ответить
Питання атомної станції скоро відпаде , зі втратою запоріжжя. Но він же буде ні при чьому, то все вороги винні.
07.01.2026 12:24 Ответить
Кацапи те шо захоплять не віддадуть а Трамп хоче на ЗАЕС всунутись - балакайте далі
07.01.2026 12:25 Ответить
Зеля іуда паскудний. Здохни падло разом з рудим уйобком. Торгуються немов це їхня власність.
07.01.2026 12:34 Ответить
Американцям копалини та ЗАЕС, рашке території,а українцям референдум. На якому вони це все самі й узаконять.
Незламна потужність!
07.01.2026 12:34 Ответить
Трамп за послуги капітуляції України хоче привласнити собі мін.1/3 запорізької АЕС, буде майнити на виробленій електриці. Біткоїни Тпампу, радіація Україні.
Обібрав лохів на корисних копалинах, можна обирати далі.
07.01.2026 12:44 Ответить
А чому говорять тількі за Донбас, а південь, що, вже подарували ху...лу?
07.01.2026 12:50 Ответить
А про Крим ми коли востаннє щось чули?
Здається, ще від буданги...
07.01.2026 13:08 Ответить
Є Статут ООН, є Будапештський меморандум, був ще ратифікований Договір між Україною та рф від 1997, де сторони визнали кордони. Що ще можна обговорювати, коли все давно вже є? Можна мабуть лише обговорювати відновлення дії міжнародного права. Але з ким? З диктатором ******, чи з новим американським диктатором? Ця вся зараз возня з перемовинами - це повна х...ня. В мене лише питання до гундосого Наполеона. Воно су..ка, тобі неосвіченому треба було туди лізти в 2019 разом з дефективними менеджерами, щоб зараз грати в чужу гру?
07.01.2026 12:51 Ответить
Трамп шукає з чого можна поживитися в Україні.
Йому по.уй, яка територія України збережеться і що в подальшому буде з громадянами України.

Трампа цікавить лише його власна дупа та благополуччя його "виплодків".

Пам'ятаєте, як в вересні 2025 року в США завалили соратника Трампа Чарлі Кірка, а Донні вже за тиждень про нього забув🤭
07.01.2026 13:13 Ответить
З пустого в порожнє
07.01.2026 13:34 Ответить
США мають тиснути на росію, щоб вона погодилась на завершення війни по лінії фронту, а не на Україну, щоб вона погодилась віддати Донбас.
07.01.2026 13:35 Ответить
знов? .... бережи себе піаніст
07.01.2026 13:43 Ответить
Курщину ще хай обговорять. Всеодно вона фактично теж не є під контролем України. Що тут обговорювати? Як бабці під під'їздом геополітику обговорюють...
07.01.2026 14:04 Ответить
 
 