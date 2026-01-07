Буданов о переговорах в Париже: Не вся информация может быть публичной, но результаты уже есть
Глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что конкретные результаты по итогам переговоров в Париже уже есть.
Об этом он сообщил в Teelgram, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Продолжаем важные переговоры в Париже для достижения устойчивого мира и надежных гарантий безопасности для нашего государства. Не вся информация может быть публичной, но конкретные результаты уже есть, работа продолжается.
Украинские национальные интересы будут защищены", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, "Коалиция желающих" заключила Парижскую декларацию о гарантиях безопасности для мира в Украине.
- Напомним, по результатам встречи "Коалиции желающих" в Париже президент Украины Владимир Зеленский подписал с лидерами Франции и Великобритании Декларацию о намерениях развернуть в Украине многонациональный военный контингент после достижения прекращения огня.
Топ комментарии
+9 Віктор Кравчук
показать весь комментарий07.01.2026 11:21 Ответить Ссылка
+6 Wild MadDog
показать весь комментарий07.01.2026 11:23 Ответить Ссылка
+5 Kant33
показать весь комментарий07.01.2026 11:25 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Росія залишиться без нафтодоларів. Росії смерть.
От в такий витончений спосіб американці придумали виграти цю війну.
Мрія зеленого медіа-хлопчика здійснилася...
Згадка про зобов'язання США у разі повторного нападу РФ зникла із заяви "Коаліції охочих"