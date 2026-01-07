РУС
Новости Встреча коалиции желающих
1 534 20

Буданов о переговорах в Париже: Не вся информация может быть публичной, но результаты уже есть

Буданов прокомментировал переговоры в Париже

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что конкретные результаты по итогам переговоров в Париже уже есть.

Об этом он сообщил в Teelgram, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Продолжаем важные переговоры в Париже для достижения устойчивого мира и надежных гарантий безопасности для нашего государства. Не вся информация может быть публичной, но конкретные результаты уже есть, работа продолжается.

Украинские национальные интересы будут защищены", - говорится в сообщении.

Читайте: Швеция готова предоставить истребители Gripen для гарантий безопасности Украины, но есть условие, - Кристерссон

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, "Коалиция желающих" заключила Парижскую декларацию о гарантиях безопасности для мира в Украине.
  • Напомним, по результатам встречи "Коалиции желающих" в Париже президент Украины Владимир Зеленский подписал с лидерами Франции и Великобритании Декларацию о намерениях развернуть в Украине многонациональный военный контингент после достижения прекращения огня.

Читайте также: Послевоенные гарантии безопасности для Украины: Бельгия сосредоточится на обеспечении воздушных и морских возможностей

Буданов Кирилл (527) Париж (433) переговоры (5498)
Топ комментарии
+9
Непублічно - це щось типу Оманських домовленостей?
показать весь комментарий
07.01.2026 11:21 Ответить
+6
за оман щось довго теж не розкривають
показать весь комментарий
07.01.2026 11:23 Ответить
+5
Иными словами - "баранам не нужно знать,про что договорились пастухи и псы".
показать весь комментарий
07.01.2026 11:25 Ответить
Непублічно - це щось типу Оманських домовленостей?
показать весь комментарий
07.01.2026 11:21 Ответить
Від кого ховаєш інфу? - аби шось
показать весь комментарий
07.01.2026 11:22 Ответить
за оман щось довго теж не розкривають
показать весь комментарий
07.01.2026 11:23 Ответить
Иными словами - "баранам не нужно знать,про что договорились пастухи и псы".
показать весь комментарий
07.01.2026 11:25 Ответить
Але є маленький нюанс: про результати сказав відомий вангіст буданов!
показать весь комментарий
07.01.2026 11:25 Ответить
Бл як мене бісять ці "непублічні". ЧУВАКИ ЦЕ НЕ ВАШ БІЗНЕС, не ваш секс і тд. Ви там якраз займатись публічними справами.
показать весь комментарий
07.01.2026 11:29 Ответить
Ви шо там ядерну бімбу ліпите - секретний ти наш
показать весь комментарий
07.01.2026 11:30 Ответить
Декларація про наміри - конкретні результати?
показать весь комментарий
07.01.2026 11:35 Ответить
Якщо США зараз візьмуть під контроль венесуельську нафту , то вони домовляться з Китаєм та індією, щоб вони купували венесуельську нафту замість російської, по такій же ціні як їм і Росія продає.
Росія залишиться без нафтодоларів. Росії смерть.
От в такий витончений спосіб американці придумали виграти цю війну.
показать весь комментарий
07.01.2026 11:36 Ответить
Американці придумали, а яка тут роль українців?
показать весь комментарий
07.01.2026 11:56 Ответить
Тобто результатів нема
показать весь комментарий
07.01.2026 11:46 Ответить
В свій час всі все дізнаються ...в кав'ярні Ялти- К. Буданов.💪
показать весь комментарий
07.01.2026 11:47 Ответить
Ясно. Таємні чудові результати🤔
показать весь комментарий
07.01.2026 11:49 Ответить
Кава в Криму коли?І знову завгоспи зовн політику коментують?
показать весь комментарий
07.01.2026 11:54 Ответить
Буданга отримав те, чого завжди хотів - можливість регулярно з'являтися в ефірах та новинах.
Мрія зеленого медіа-хлопчика здійснилася...
показать весь комментарий
07.01.2026 12:10 Ответить
Так чому ж не має, є результати. Нариклад так званна "Коаліція охочих" разом із сонцесяйним підписала ДЕКЛАРАЦІЮ щодо гарантій безпеки для миру в Україні, яку нариклад у вбиральні в ОПі можна покласти поряд із Будапештським меморандумом та іншими "супер-потужними" договорами про гаратії безпеки які наколядував за останні пару років той же Нелох. Ще цікавий факт, у вже потужній НОВІЙ ДЕКЛАРАЦІЇ походу не має згадки про США. Питання до голови офісу ОПи, коли каву в Ялті пити будемо?
показать весь комментарий
07.01.2026 12:13 Ответить
Все та ж пісня, тільки в іншому виконанні.
показать весь комментарий
07.01.2026 12:24 Ответить
З ким поведешся 🤬
показать весь комментарий
07.01.2026 12:28 Ответить
 
 