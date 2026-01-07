Буданов о переговорах в Париже: Не вся информация может быть публичной, но результаты уже есть

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что конкретные результаты по итогам переговоров в Париже уже есть.

Об этом он сообщил в Teelgram, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"Продолжаем важные переговоры в Париже для достижения устойчивого мира и надежных гарантий безопасности для нашего государства. Не вся информация может быть публичной, но конкретные результаты уже есть, работа продолжается.



Украинские национальные интересы будут защищены", - говорится в сообщении.

Читайте: Швеция готова предоставить истребители Gripen для гарантий безопасности Украины, но есть условие, - Кристерссон

Что предшествовало?

Как сообщалось, "Коалиция желающих" заключила Парижскую декларацию о гарантиях безопасности для мира в Украине.

Напомним, по результатам встречи "Коалиции желающих" в Париже президент Украины Владимир Зеленский подписал с лидерами Франции и Великобритании Декларацию о намерениях развернуть в Украине многонациональный военный контингент после достижения прекращения огня.

Читайте также: Послевоенные гарантии безопасности для Украины: Бельгия сосредоточится на обеспечении воздушных и морских возможностей