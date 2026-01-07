Згадка про зобов’язання США у разі повторного нападу РФ зникла із заяви "Коаліції охочих", - ЗМІ

До фінального тексту декларації, схваленої за підсумками засідання "Коаліції охочих", не увійшла фраза про зобов'язання США підтримати багатонаціональні сили в Україні у разі повторного вторгнення Росії.

Про це пише Європейська правда, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Зазначається, що до того ж США не є формально підписантом цього документу.

"Відповідна заява "коаліції рішучих" була схвалена членами коаліції та детально обговорена зі США", - сказав посадовець Єлисейського палацу.

Читайте також: Бабіш назвав умову подальшої дії ініціативи з боєприпасів

Фінальний текст Паризької декларації "Коаліції охочих" відрізняється від проєкту тим, що в абзаці про багатонаціональні коаліційні сили не містить згадки про зобов’язання Сполучених Штатів надати їм підтримку у разі порушення Росією домовленості про припинення вогню.

У проєкті йшлося, що багатонаціональні сили "будуть очолюватися європейцями, із залученням також неєвропейських членів коаліції, та за участі США, включаючи американські спроможності, такі як розвідка та логістика, із зобов'язанням США підтримати ці сили в у разі нападу".

Фінальна версія Паризької декларації "коаліції рішучих" вказує, що багатонаціональні сили "будуть очолюватися європейцями, із залученням також неєвропейських членів коаліції, та запропонованої підтримки США".

Читайте також: Участь у силах стримування в Україні буде добровільною, – Мелоні

Що передувало?

Як повідомлялося, "Коаліція охочих" уклала Паризьку декларацію щодо гарантій безпеки для миру в Україні.

Нагадаємо, за результатами зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі президент України Володимир Зеленський підписав із лідерами Франції та Великої Британії Декларацію про наміри розгорнути в Україні багатонаціональний військовий контингент після досягнення припинення вогню.

Читайте: Швеція готова надати винищувачі Gripen для гарантій безпеки України, але є умова, - Крістерссон