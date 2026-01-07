Упоминание об обязательствах США в случае повторного нападения РФ исчезло из заявления "Коалиции желающих", - СМИ
В окончательный текст декларации, одобренной по итогам заседания "Коалиции желающих", не вошла фраза об обязательстве США поддержать многонациональные силы в Украине в случае повторного вторжения России.
Об этом пишет Европейская правда, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Отмечается, что к тому же США не являются формальным подписантом этого документа.
"Соответствующее заявление "коалиции решительных" было одобрено членами коалиции и подробно обсуждено с США", - сказал чиновник Елисейского дворца.
Финальный текст Парижской декларации "Коалиции желающих" отличается от проекта тем, что в абзаце о многонациональных коалиционных силах не содержится упоминания об обязательстве Соединенных Штатов оказать им поддержку в случае нарушения Россией договоренности о прекращении огня.
В проекте говорилось, что многонациональные силы "будут возглавляться европейцами, с привлечением также неевропейских членов коалиции, и при участии США, включая американские возможности, такие как разведка и логистика, с обязательством США поддержать эти силы в случае нападения".
Финальная версия Парижской декларации "коалиции решительных" указывает, что многонациональные силы "будут возглавляться европейцами, с привлечением также неевропейских членов коалиции, и предложенной поддержки США".
Что предшествовало?
- Как сообщалось, "Коалиция желающих" заключила Парижскую декларацию о гарантиях безопасности для мира в Украине.
- Напомним, по результатам встречи "Коалиции желающих" в Париже президент Украины Владимир Зеленский подписал с лидерами Франции и Великобритании Декларацию о намерениях развернуть в Украине многонациональный военный контингент после достижения прекращения огня.
до речі, рада проголосувала майже одностайно. в тому числі, легендарна опозиція!
нема України - нема проблем, складається таке враження .. ЄС та США зітхнуть полегшено
"Ізя всьо"
"Ой"
жрецягаранта Конституції та найвеличнішого дипломати всія України