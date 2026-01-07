РУС
Новости
3 538 40

Упоминание об обязательствах США в случае повторного нападения РФ исчезло из заявления "Коалиции желающих", - СМИ

Коалиция желающих: из текста заявления исчезло упоминание об обязательствах США

В окончательный текст декларации, одобренной по итогам заседания "Коалиции желающих", не вошла фраза об обязательстве США поддержать многонациональные силы в Украине в случае повторного вторжения России.

Об этом пишет Европейская правда, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Подробности

Отмечается, что к тому же США не являются формальным подписантом этого документа.

"Соответствующее заявление "коалиции решительных" было одобрено членами коалиции и подробно обсуждено с США", - сказал чиновник Елисейского дворца.

Читайте также: Бабиш назвал условие дальнейшего действия инициативы по боеприпасам

Финальный текст Парижской декларации "Коалиции желающих" отличается от проекта тем, что в абзаце о многонациональных коалиционных силах не содержится упоминания об обязательстве Соединенных Штатов оказать им поддержку в случае нарушения Россией договоренности о прекращении огня.

В проекте говорилось, что многонациональные силы "будут возглавляться европейцами, с привлечением также неевропейских членов коалиции, и при участии США, включая американские возможности, такие как разведка и логистика, с обязательством США поддержать эти силы в случае нападения".

Финальная версия Парижской декларации "коалиции решительных" указывает, что многонациональные силы "будут возглавляться европейцами, с привлечением также неевропейских членов коалиции, и предложенной поддержки США".

Читайте также: Участие в силах сдерживания в Украине будет добровольным, – Мелони

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, "Коалиция желающих" заключила Парижскую декларацию о гарантиях безопасности для мира в Украине.
  • Напомним, по результатам встречи "Коалиции желающих" в Париже президент Украины Владимир Зеленский подписал с лидерами Франции и Великобритании Декларацию о намерениях развернуть в Украине многонациональный военный контингент после достижения прекращения огня.

Читайте: Швеция готова предоставить истребители Gripen для гарантий безопасности Украины, но есть условие, - Кристерссон

Автор: 

США (28880) Коалиция желающих (112)
Топ комментарии
+28
Черговий Будапештський меморандум.
показать весь комментарий
07.01.2026 11:40 Ответить
+23
а за що там віддали корисні копалини - нагадайте ?
показать весь комментарий
07.01.2026 11:41 Ответить
+20
Як і всі потужні виперди боневтіка до цього!
показать весь комментарий
07.01.2026 11:41 Ответить
Ми врага би на рога, только дружба дорога. І рога нинчє тожє нє дьошеви.
показать весь комментарий
07.01.2026 11:40 Ответить
" Згадка про зобов'язання США у разі повторного нападу РФ "САВЄРШЕННА СЛУЧАЙНА" зникла із заяви "Коаліції охочих"
показать весь комментарий
07.01.2026 12:20 Ответить
Черговий Будапештський меморандум.
показать весь комментарий
07.01.2026 11:40 Ответить
а за що там віддали корисні копалини - нагадайте ?
показать весь комментарий
07.01.2026 11:41 Ответить
за посаду прем'єрки дебілки свириденки, за посаду пошлюхи мародерки стефанишиної та можливий прихисток зе!гніди.
до речі, рада проголосувала майже одностайно. в тому числі, легендарна опозиція!
показать весь комментарий
07.01.2026 11:44 Ответить
Буде дуже доречно прямо зараз офіційно розірвати ту угоду.
показать весь комментарий
07.01.2026 12:04 Ответить
Так це й не угода, а якісь наміри, чи щось на кшталт цього. Думаю, можна будь-кому й будь-коли вийти з неї, або відкликати підпис. Коротше, велике ніачьом.
показать весь комментарий
07.01.2026 12:26 Ответить
Стосовно цього Максим Галкін дуже влучно пожартував. На Ютюбі є цей ролик. Там він говорить, що Зеленськй сказав Трампу шо карту корисних копалин ще Богдан Хмельницький залишив.
показать весь комментарий
07.01.2026 12:08 Ответить
за особисті гарантії безпеки зе та ко
показать весь комментарий
07.01.2026 12:10 Ответить
https://www.youtube.com/shorts/HOjVK5LULlI
показать весь комментарий
07.01.2026 12:10 Ответить
Як і всі потужні виперди боневтіка до цього!
показать весь комментарий
07.01.2026 11:41 Ответить
угу ..28 потужних безпекових угод ))
показать весь комментарий
07.01.2026 11:42 Ответить
Коаліція най@бщиків
показать весь комментарий
07.01.2026 11:43 Ответить
Як зникнуть згодом всі інші безпекові гарантії для України, бо це просто примара, маячня
показать весь комментарий
07.01.2026 11:44 Ответить
Ми всі живемо у голові Зеленського.
показать весь комментарий
07.01.2026 11:47 Ответить
показать весь комментарий
07.01.2026 11:45 Ответить
Європейці просікли, що США намагаються перетягнути на себе контроль над Європою. Вони прийняли правильне рішення- відтиснути надокучливих у пасивний кут. Складна, небезпечна гра з союзничком, який планує тебе зʼїсти.
показать весь комментарий
07.01.2026 11:46 Ответить
Україна для ЄС та США - просто невдобна..таке собі ще живе нагадування про кидалово

нема України - нема проблем, складається таке враження .. ЄС та США зітхнуть полегшено
показать весь комментарий
07.01.2026 11:46 Ответить
Та США ніколи і не декларувала що вона в "коаліції рішучих,охочіх" і.т.д. Це не їх формат. Буде двухстороння угода,звістно якщо зе і ко не наломають дров
показать весь комментарий
07.01.2026 11:49 Ответить
А трамп і ко?
показать весь комментарий
07.01.2026 11:51 Ответить
Вони ніколи, ніколи не відійдуть від вказівці ху...ла
показать весь комментарий
07.01.2026 12:07 Ответить
Надурили зеленого дурачка на чотири кулачка.
показать весь комментарий
07.01.2026 11:50 Ответить
Дурачок то втече, тільки країну знищить повністю.
показать весь комментарий
07.01.2026 12:04 Ответить
Як так - Буданов казав шо ми такого секрету набалакали
показать весь комментарий
07.01.2026 11:54 Ответить
Поїздка до Трампа не пройшла безрезультатно, допотужничався.
показать весь комментарий
07.01.2026 11:57 Ответить
Чому безрезультатно, свої питання він вирішив
показать весь комментарий
07.01.2026 12:08 Ответить
Потрібно кожного разу тикати носом Трампа та його бізнесменів в "Будапешський меморандум" і ніяких договорів нам підписувати не потрібно.
показать весь комментарий
07.01.2026 11:58 Ответить
Так а шо, премія миру нє? Уроди
показать весь комментарий
07.01.2026 12:01 Ответить
Договір про корисні копалини. Дубль 2.
показать весь комментарий
07.01.2026 12:03 Ответить
Вона би була, но ху...ло не дозволив
показать весь комментарий
07.01.2026 12:05 Ответить
пояснюю ..Україна страшенно багатюща держава ...Яка лякає своєю самодостатньостю всіх ,і ЄС і США ...шоб не дати нам миру та продовжувати грабувати , політичний бомонд не підтримав Порошенко ,фактично обріхавши його ,та притяг в президенти зеленського 🤡,зманіпулювавши суспільством. Тому зеленський не простий казачок ,а людина яка виконує важливу роль , для світу , допомагаючи Україну розірвати, та зробити рабскою колонією ...
показать весь комментарий
07.01.2026 12:06 Ответить
Приятно видеть, что хоть у кого-то еще разум остался. Респект Луиза.
показать весь комментарий
07.01.2026 12:29 Ответить
Ну, хотя бы сразу предупредили, что бы в будущем без иллюзий.
показать весь комментарий
07.01.2026 12:08 Ответить
Про померлого єврея:
"Ізя всьо"
"Ой"
показать весь комментарий
07.01.2026 12:09 Ответить
"Коаліція тремтячих"
показать весь комментарий
07.01.2026 12:13 Ответить
Взагалі ні про що. Всі ці документи не варті паперу, на якому підписані...
показать весь комментарий
07.01.2026 12:18 Ответить
Коаліція хохочущих
показать весь комментарий
07.01.2026 12:20 Ответить
Серьёзно? Ай-я-яй, ...Ну а если говорить серьёзно, то грош цена всему что там кто-то подписал или не подписал, с этой бумажкой в самом лучшем случае можно сходить до ветру и самое главное что все это прекрасно понимают...
показать весь комментарий
07.01.2026 12:22 Ответить
потужна перемога зовнішньої політики Верховного жреця гаранта Конституції та найвеличнішого дипломати всія України
показать весь комментарий
07.01.2026 12:27 Ответить
Эти двое точно не обманут, зуб даю, ну или пейсу. Как там было в одном низкобюджетном фильме с росисии - ми гусские дгуг дгуга никогда не обманываем.
показать весь комментарий
07.01.2026 12:28 Ответить
 
 