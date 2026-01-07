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Буданов про перемовини у Парижі: Не вся інформація може бути публічною, але результати вже є

Буданов прокоментував перемовини у Парижі

Глава Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що конкретні результати за підсумками перемовин у Парижі вже є.

Про це він повідомив у Teelgram, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Продовжуємо важливі перемовини у Парижі для досягнення стійкого миру та надійних гарантій безпеки для нашої держави. Не вся інформація може бути публічною, але конкретні результати вже є, робота триває.

Українські національні інтереси будуть захищені", - йдеться в повідомленні.

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Що передувало?

  • Як повідомлялося, "Коаліція охочих" уклала Паризьку декларацію щодо гарантій безпеки для миру в Україні.
  • Нагадаємо, за результатами зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі президент України Володимир Зеленський підписав із лідерами Франції та Великої Британії Декларацію про наміри розгорнути в Україні багатонаціональний військовий контингент після досягнення припинення вогню.

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Буданов Кирило (648) Париж (232) перемовини (3862)
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Топ коментарі
+13
Непублічно - це щось типу Оманських домовленостей?
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07.01.2026 11:21 Відповісти
+9
Тобто результатів нема
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07.01.2026 11:46 Відповісти
+8
за оман щось довго теж не розкривають
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07.01.2026 11:23 Відповісти

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