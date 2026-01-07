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Буданов про перемовини у Парижі: Не вся інформація може бути публічною, але результати вже є
Глава Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що конкретні результати за підсумками перемовин у Парижі вже є.
Про це він повідомив у Teelgram, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Продовжуємо важливі перемовини у Парижі для досягнення стійкого миру та надійних гарантій безпеки для нашої держави. Не вся інформація може бути публічною, але конкретні результати вже є, робота триває.
Українські національні інтереси будуть захищені", - йдеться в повідомленні.
Що передувало?
- Як повідомлялося, "Коаліція охочих" уклала Паризьку декларацію щодо гарантій безпеки для миру в Україні.
- Нагадаємо, за результатами зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі президент України Володимир Зеленський підписав із лідерами Франції та Великої Британії Декларацію про наміри розгорнути в Україні багатонаціональний військовий контингент після досягнення припинення вогню.
Топ коментарі
+13 Віктор Кравчук
показати весь коментар07.01.2026 11:21 Відповісти Посилання
+9 Микола Клименко #550732
показати весь коментар07.01.2026 11:46 Відповісти Посилання
+8 Wild MadDog
показати весь коментар07.01.2026 11:23 Відповісти Посилання
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