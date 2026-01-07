УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12856 відвідувачів онлайн
Новини Мирні перемовини
2 089 19

Україна та США обговорять питання територій та ЗАЕС, - Зеленський

Україна та США проведуть черговий раунд перемовин

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь секретаря РНБО Рустема Умєрова про роботу української переговорної команди у Франції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави повідомив у Telegram.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Відбудеться чергова сесія перемовин із представниками Президента Сполучених Штатів, і це вже третя сесія таких перемовин за два дні. Розраховуємо, що будуть обговорені, зокрема, найскладніші питання з базової рамки щодо закінчення війни, а саме – питання щодо Запорізької атомної станції і територій.

Також доручив команді обговорити можливі формати зустрічей на лідерському рівні між Україною, іншими державами Європи та Сполученими Штатами", - зазначив президент.

Читайте також: США заявили про суттєвий прогрес у переговорах щодо безпеки України в Парижі

За словами Зеленського, Україна не ховається від найскладніших питань і ніколи не буде перепоною для миру.

"Мир має бути достойним. І це залежить від партнерів – чи забезпечать вони реальну готовність Росії закінчити війну. За підсумками цього дня очікую детальну доповідь від нашої переговорної команди. Україну сьогодні представлятимуть на зустрічах Рустем Умєров, Андрій Гнатов, Кирило Буданов, Сергій Кислиця, Давид Арахамія та Олександр Бевз", - підсумував глава держави.

Читайте: Україна і США обговорили дипломатичний шлях завершення війни, - Зеленський

Що передувало?

  • Як повідомлялося, "Коаліція охочих" уклала Паризьку декларацію щодо гарантій безпеки для миру в Україні.
  • Нагадаємо, за результатами зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі президент України Володимир Зеленський підписав із лідерами Франції та Великої Британії Декларацію про наміри розгорнути в Україні багатонаціональний військовий контингент після досягнення припинення вогню.

Читайте також: Буданов про перемовини у Парижі: Не вся інформація може бути публічною, але результати вже є

Автор: 

Зеленський Володимир (28420) перемовини (3862) Умєров Рустем (907)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Зелений іуда торгує українськими територіями на Донбасі.
Останнє в життю, що він підпише так це буде капітуляція.
А потім здохне.
показати весь коментар
07.01.2026 12:23 Відповісти
+11
Американцям копалини та ЗАЕС, рашке території,а українцям референдум. На якому вони це все самі й узаконять.
Незламна потужність!
показати весь коментар
07.01.2026 12:34 Відповісти
+6
Зеля іуда паскудний. Здохни падло разом з рудим уйобком. Торгуються немов це їхня власність.
показати весь коментар
07.01.2026 12:34 Відповісти

Завантаження...

 
 