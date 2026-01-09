РУС
Глава МИД Чехии Мацинка прибыл в Украину

В Украину с визитом прибыл министр иностранных дел Петр Мацинка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Что известно?

В Киеве запланированы, в частности, переговоры чешского министра с Андреем Сибигой.

Это первый визит нового главы чешского МИД в Украину.

Екскурсія на золотий унітаз для нього буде проведена , цікаво.
09.01.2026 11:36 Ответить
на відміну від батону,
ваш унітаз ...
всього навсього .. позолочений..
09.01.2026 11:51 Ответить
Навіть не позолочений, а з нанесенням нітриду титану, який має вигляд золота.
09.01.2026 12:11 Ответить
Кікімору чому не привіз з собою ???
09.01.2026 11:38 Ответить
бо він ухи'лянт..
09.01.2026 11:52 Ответить
 
 