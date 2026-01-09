Глава МИД Чехии Мацинка прибыл в Украину
В Украину с визитом прибыл министр иностранных дел Петр Мацинка.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Что известно?
В Киеве запланированы, в частности, переговоры чешского министра с Андреем Сибигой.
Это первый визит нового главы чешского МИД в Украину.
- Ранее спикер парламента Чехии Томио Окамура в своем новогоднем обращении назвал президента Украины Владимира Зеленского и его окружение "хунтой" и выступил против вступления Украины в ЕС.
- В ответ посол Украины в Чехии Василий Зварич назвал слова Окамуры позицией, сформированной под влиянием российской пропаганды.
- После дипломатического скандала Украина и Чехия согласовали стратегическое партнерство.
