Глава МИД Чехии Мацинка прибыл в Украину

В Украину с визитом прибыл министр иностранных дел Петр Мацинка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Что известно?

В Киеве запланированы, в частности, переговоры чешского министра с Андреем Сибигой.

Это первый визит нового главы чешского МИД в Украину.

Ранее спикер парламента Чехии Томио Окамура в своем новогоднем обращении назвал президента Украины Владимира Зеленского и его окружение "хунтой" и выступил против вступления Украины в ЕС.

В ответ посол Украины в Чехии Василий Зварич назвал слова Окамуры позицией, сформированной под влиянием российской пропаганды.

После дипломатического скандала Украина и Чехия согласовали стратегическое партнерство.

