Спикер парламента Чехии Окамура обещает и в дальнейшем сопротивляться оказанию помощи Украине

Спикер нижней палаты парламента Чехии Томио Окамура уверен, что его новогодняя речь, в которой он оскорбил Украину, была правильной. Он обещает продолжать работать в рамках правящей коалиции, чтобы страна не оказывала военную помощь Украине.

Об этом политик заявил в интервью телеканалу ČT24, передает Цензор.НЕТ.

Окамура будет продвигать свою позицию

Партия "Свобода и прямая демократия" (SPD), по его словам, выступает за прекращение любой финансовой помощи Украине.

"Это позиция SPD, от которой мы не отказались... Мы выступаем против отправки оружия и денег Украине, и будем эту позицию продвигать", - подчеркнул Окамура.

В частности, сказал чешский политик, партия выступает за прекращение снарядной инициативы и будет продолжать отстаивать эту позицию, а то, что премьер-министр Андрей Бабиш объявил о том, что она будет продолжена, назвал "компромиссом в рамках коалиции".

Реальность такова, утверждает Окамура, что Чехия не будет тратить на нее деньги, хотя и продолжит координацию. Он добавил, что целью является достижение мира в Украине, и это важный пункт в программном заявлении правительства.

"Собственно, это единственное предложение, которое там касается Украины, и я с ним полностью согласен: мы будем поддерживать дипломатические шаги, ведущие к завершению войны в Украине и уменьшению рисков войны в Европе", - заявил спикер чешского парламента.

Спор вокруг заявлений Окамуры

Конфликт возник после новогодней речи спикера Палаты депутатов Томио Окамуры, в которой он резко раскритиковал предоставление военной помощи Украине, выступил против ее членства в Европейском Союзе и негативно высказался о руководстве украинского государства.

Эти заявления вызвали острую реакцию как в чешском политикуме, так и в Украине. 5 января МИД Украины пригласил на беседу временного поверенного Чехии из-за недопустимых, по мнению Киева, высказываний Окамуры.

Посол Украины в Праге Василий Зварич публично раскритиковал позицию спикера чешского парламента. В то же время министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка заявил, что не считает корректным, когда иностранный дипломат открыто оценивает заявления одного из ключевых конституционных должностных лиц страны.

В ответ глава МИД Украины Андрей Сибига отверг критику чешской стороны и встал на защиту украинского посла.

