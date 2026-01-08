Спикер парламента Чехии Окамура обещает и в дальнейшем сопротивляться оказанию помощи Украине
Спикер нижней палаты парламента Чехии Томио Окамура уверен, что его новогодняя речь, в которой он оскорбил Украину, была правильной. Он обещает продолжать работать в рамках правящей коалиции, чтобы страна не оказывала военную помощь Украине.
Об этом политик заявил в интервью телеканалу ČT24, передает Цензор.НЕТ.
Окамура будет продвигать свою позицию
Партия "Свобода и прямая демократия" (SPD), по его словам, выступает за прекращение любой финансовой помощи Украине.
"Это позиция SPD, от которой мы не отказались... Мы выступаем против отправки оружия и денег Украине, и будем эту позицию продвигать", - подчеркнул Окамура.
В частности, сказал чешский политик, партия выступает за прекращение снарядной инициативы и будет продолжать отстаивать эту позицию, а то, что премьер-министр Андрей Бабиш объявил о том, что она будет продолжена, назвал "компромиссом в рамках коалиции".
Реальность такова, утверждает Окамура, что Чехия не будет тратить на нее деньги, хотя и продолжит координацию. Он добавил, что целью является достижение мира в Украине, и это важный пункт в программном заявлении правительства.
"Собственно, это единственное предложение, которое там касается Украины, и я с ним полностью согласен: мы будем поддерживать дипломатические шаги, ведущие к завершению войны в Украине и уменьшению рисков войны в Европе", - заявил спикер чешского парламента.
Спор вокруг заявлений Окамуры
- Конфликт возник после новогодней речи спикера Палаты депутатов Томио Окамуры, в которой он резко раскритиковал предоставление военной помощи Украине, выступил против ее членства в Европейском Союзе и негативно высказался о руководстве украинского государства.
- Эти заявления вызвали острую реакцию как в чешском политикуме, так и в Украине. 5 января МИД Украины пригласил на беседу временного поверенного Чехии из-за недопустимых, по мнению Киева, высказываний Окамуры.
- Посол Украины в Праге Василий Зварич публично раскритиковал позицию спикера чешского парламента. В то же время министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка заявил, что не считает корректным, когда иностранный дипломат открыто оценивает заявления одного из ключевых конституционных должностных лиц страны.
- В ответ глава МИД Украины Андрей Сибига отверг критику чешской стороны и встал на защиту украинского посла.
***, в касапів нині і танкового полку не набереться...
"Складність в розумінні росіян полягає в тому, що ми не усвідомлюємо факту їх приналежності не до Європи, а до Азії, а тому вони мислять в інший спосіб. Ми не здатні розуміти росіян, як не можемо зрозуміти китайців чи японців, і, маючи багатий досвід спілкування із ними, маю зауважити, що в мене немає особливого бажання розуміти їх, якщо не враховувати розуміння кількості свинцю і заліза, що знадобиться для їх знищення. На додачу до інших азійських рис їх характеру, росіяни не поважають людське життя - вони сучі діти, варвари і хронічні алкоголіки…», з листа до дружини Беатрис Айєр генерал Паттон
«Мені сумно від того, що побачив в Берліні. Ми знищили те, що могло бути хорошою расою і збираємося замінити їх ‼️монгольськими дикунами. І вся Європа стане комуністичною. Кажуть, в перший тиждень після падіння Берліну усіх жінок, які тікали - розстрілювали, а тих хто не тікав - гвалтували. Я міг заволодіти Берліном (раніше совє'тів), якби мені це дозволили».